'스벅 탱크데이' 논란... '오월의 청춘'이 던지는 경고

AD

큰사진보기 ▲정용진 신세계그룹 회장이 5월 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS2 드라마 <오월의 청춘> 관련 이미지. ⓒ KBS2 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS2 드라마 <오월의 청춘> 관련 이미지. ⓒ KBS2 관련사진보기

"찾았어?"

중학교 다닐 때 같은 반에 이름이 '일구'인 친구가 있었다. 생일이 19일이어서 일구였다. 나는 한자로 한일에 아홉구인, 그래서 외우기도 쓰기도 쉬운 친구 이름이 부러웠다. 쉬운 이름이란 것 말고는 특별할 거 없는 이름인데, 알고 보면 매우 특별한 이름이기도 했다. 그 당시 우리는 광주의 어느 중학교에 다니고 있었고, 우리는 1980년생이었다. 광주, 1980년, 5월. 이 세 단어가 합쳐지면서 생일이 19일인 내 친구의 이름은 아주 특별한 이름이 되어버렸다.누구보다 더 폭력에 민감했을 법한 광주였지만, 당시 광주의 많은 청소년들은 너무나 일상적인 폭력에 노출되어 있었다. 중학교 2학년 때 수학 선생님(이름을 아직도 정확하게 기억한다)은 겉모습은 병약해 보였고 특별할 게 없었는데 가끔씩 이상한 질문을 던지고 아이들에게 답을 강요한 뒤 정답이 아니라고 회초리(라고 하기엔 꽤나 두꺼운 막대기)로 머리통을 한 대씩 때렸다. 그럴 때마다 우리는 그 교사가 부부싸움을 했다거나, 노름판에서 돈을 잃었다거나, 뭔가 우리를 때려야만 하는 이유를 분주하게 찾았다.그런 그가 딱 한 번 진지하고 우울한 말투로 우리에게 자신의 대학시절 이야기를 한 적이 있다. 일구의 생일이 지난 며칠 뒤였다. 1980년에 자기는 대학생이었다는데, 나중에 학교에 와보니 돌아오지 못한 친구들이 있었고, 그중 어떤 친구들의 자리에는 하얀 국화꽃이 놓여있었다고.당시 나는 그의 말이 묘하게 불편했다. 광주에서 청소년 시절을 보냈고, 무등야구장에 가서 '목포의 눈물'을 따라 불렀고, 어른들에게서 5.18에 대한 이야기를 무던히도 많이 들었으니, 그의 아픔에 공감할 만도 했지만, 평소에 그렇게나 우리를 때려댔던 사람이 갑자기 슬픈 얼굴로 계엄군에게 죽은 친구 이야기를 하니까 혼란스러웠던 거였다.그가 행사한 폭력이 그가 당한 국가폭력의 피해에서 기원했을 수도 있다는 생각, 국가폭력은 피해자의 마음을 파괴하고 피해자를 폭력의 가해자로 만들어버리기도 한다는 것은 나중에 평화활동가가 되고 난 뒤에야 알게 되었으니까. 1980년에 태어나서 청소년 시기를 광주에서 보낸 사람들에게 광주민주화운동은 국가폭력에 저항한 역사인 동시에, 우리의 일상이었던 셈이다.지방선거를 앞두고 볼만한 시리즈물을 소개하는 글을 써야 했는데 순간 난감했다. 평화운동의 쟁점은 지방선거에서는 부각되기 힘들고, 지역 이슈에 대해서는 내가 잘 모르니까 무슨 주제로 써야 할지, 무슨 작품을 소개해야 할지 떠오르지 않았다.그런데 갑자기 전혀 예상하지 못한 일이 벌어졌다. 5월 18일 스타벅스의 이른바 '탱크데이' 마케팅. 온라인 커뮤니티에서 자기들끼리 낄낄거리며 유머랍시고 해댈 법한 말들, 아니 온라인 커뮤니티에서도 유머로 눙치고 넘어가서는 안 되는 몰역사적이고 반정치적이고 저열한 혐오 표현들을 스타벅스 같은 거대한 기업의 공식적인 채널에서 버젓이 접하게 될 줄은 상상하지 못했다.결국 큰 파장을 불러왔다. 여당과 청와대는 문제의 마케팅 직후 연일 스타벅스를 비판했고, 일부 국민의힘 정치인들과 극우세력은 되려 스타벅스 인증샷을 올리며 스타벅스를 옹호하고 나섰다.언론에 보도된 내용에 따르면 시민들은 자발적인 불매로 인해 스타벅스의 매출은 5월 18일을 기점으로 그 전에 비해 일주일 동안 26.3%인 약 84억 7000만 원이 줄었고(AI 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스 조사) 신세계 정용진 회장은 결국 5월 26일 대국민사과를 발표했다(신세계 측은 '고의 증거는 찾지 못했다'고 결론냈다). 너무나 부족한 사과문이라는 비판에 동의하면서도, 사과문과 별개로 개운하지 못한 느낌이 껄쩍하게 남는다.이번 스타벅스 마케팅 논란이 정용진과 스타벅스만의 문제가 아니기 때문이다. 광주민주화운동이 조롱당하고, 국가폭력의 피해자와 희생자들이 희화화되는 일이 반복될 것만 같은 예감 때문이다. 중앙대학교 신진욱 교수는 <한겨레> 칼럼을 통해 "밈·유머·패러디 같은 표현 형식은 깃털처럼 가볍다"며 새로운 극우의 가벼운 행동 양식을 "모호성의 정치"로 명명하며 이러한 "암시적 전략은 명시적 폭력 못지않게 위험하다"고 경고한다.학계의 연구를 통해, 국가 기관의 조사를 통해 밝혀낸 광주민주화운동에 대한 사실 관계, 시민사회의 공론장을 통해 일궈낸 사회적 평가들조차 조롱거리가 되고 논란이 되는 상황이 아득하다. 대화, 소통, 토론 같은 것이 불가능하게 느껴진다. 대체 무슨 말을 해야 할까 막막한 찰나 문득 드라마 하나가 떠올랐다. 광주를 다룬 무수한 작품 가운데 가장 아름다운 이야기라 느꼈던 드라마, KBS2 <오월의 청춘>이다.코로나가 한창 기승을 부리던 2021년 KBS에서 방영한 12부작 드라마로, 동화책 <오월의 달리기>를 원작 삼아 '미지의 서울'을 쓴 이강 작가가 극본을 썼다. 이제는 제법 숙성된 연기력을 자랑하는 이도현, 고민시, 이상이, 금새록 배우의 풋풋한 시절 연기를 감상하는 것도 이 드라마의 큰 매력포인트지만, 뭐니 뭐니 해도 매력의 핵심은 드라마가 광주민주화운동이라는 한국 현대사의 가장 중요한 순간을 보여주는 방식이라고 생각한다."오월"이라는 계절, "청춘"이라는 시기는 모두 풋풋하면서도 뜨겁고 서툴지만 진지한 감정을 연상시키는 단어니까. 실제로 '오월의 청춘'은 이제 막 20대 초반에 접어든 주인공들의 풋풋한 사랑 이야기다.희태(이도현 분)는 학생운동과는 거리가 먼, 음악을 좋아하는 의대생이다. 그럼에도 친구 경수(권지우 분)가 시위를 하다 다쳤는데 병원에 갈 수 없는 학생들을 데려오면 꼬박 치료해 주는 따뜻한 마음을 가졌다. 어느 날은 경수의 여자친구 석철(김인선 분)을 치료했지만 석철이 의식불명 상태가 되어버렸고, 석철이 고향 광주로 가고 싶어했다는 걸 알게 되자 석철을 데리고 광주로 오게 된다.석철을 입원 시키려고 간 평화병원에서 조폭과 싸우는 간호사 명희(고민시 분)를 처음 보게 된다. 명희는 고등학교 시절, 친구 수련(금새록 분)과 함께 교내에 대자보를 붙이다가 국가보안법 위반으로 퇴학 당한 뒤 광주 평화병원 응급실에서 일하는 간호사다. 말단 간호사지만 성희롱을 하는 조폭에게 대들고, 못다 한 공부를 하기 위해 독일 유학을 알아보는 등 똑똑하고 당찬 여성이다.희태의 아버지 기남(오만석 분)은 신군부의 하수인으로 보안부대 수사과장인데, 자신의 출세를 위해 아들 희태를 광주 지역의 잘나가는 사업가의 딸인 수련과 혼인시키려고 한다. 반독재 시위를 주도할 만큼 사회의식이 투철하고 자유분방한 성격인 수련은 누군지도 모르는 사람과 억지 결혼하는 게 싫어서 친구 명희에게 독일 유학 비행기표 값을 대줄 테니 맞선 자리에 대신 나가 달라고 부탁한다.그렇게 수련인 척하는 명희와 이미 수련이 아닌 걸 알고 있었고 명희에게 반해있던 희태는 맞선 자리에서 만난다. 그 뒤로는 서로의 감정을 확인하고, 그러다가 둘 사이를 멀어지게 하는 어떠한 일들이 발생하고, 그럼에도 서로에 대한 감정을 외면할 수 없는 두 사람이 끝끝내 주어진 운명을 거스르며 서로에게 달려가는 이야기로 전형적인 로맨스 드라마의 구조를 따르고 있다. 하지만 내 친구 일구의 이름처럼 <오월의 청춘>도 '1980년 광주'와 만나면서 특별한 이야기가 된다.1980년 5월의 광주가 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니다. 민주주의와 인권을 희생시켜 가며 성장해 온 신군부의 잘못된 욕망과 민주주의를 열망하는 시민들의 염원이 분출하는 과정에서 발생한 비극이었다. '오월의 청춘' 주인공들 또한, 당시 광주가 그랬던 것처럼 한국사회의 역사적 상처와 모순을 짊어지고 앞으로 나아가는 존재들이었다.명희는 1980년 5월 23일, 동생 명수(조이현 분)를 살리려다 계엄군의 총에 맞아 죽는다. 계엄군은 명희의 시신을 수습하지 않았고, 명희의 소식을 알 길 없는 희태는 명희를 찾아다니지만 찾을 수가 없다. 그리고 드라마는 그 41년 뒤인 2021년으로 넘어간다.광주 외곽도로 인근 공사현장에서 유골이 발견되고, 대학병원 응급의학과 의사인 희태는 급한 연락을 받고 광주로 향한다. 그곳엔 노년의 석철이 있고 신부가 된 명수가 희태를 마주한다. 무슨 일로 이렇게 급하게 자기를 오라고 했냐는 지청구를 놓다가 희태는 망연한 그들의 표정에 진중한 표정이 되어서 묻는다.경찰서에서 인계받은 유골의 유품, 희태가 명희에게 주었던 회중 시계와 명희가 희태에게 쓴 쪽지를 울먹이며 보고 희태가 답장을 쓰면서 드라마는 끝이 난다. 명희의 죽음과 41년 만에 찾은 명희의 유골·유품이 다시 희태와 명수를 찾아오는 결말은 우리가 1980년 5월을 지금 이 시점에서 어떻게 마주해야 하는지 상징처럼 읽혔다.왜 스타벅스의 '탱크데이' 마케팅을 철없는 사람들의 장난으로 치부하면 안 되는지, 광주민주화운동에 대한 모욕과 조롱에 맞서 우리는 지금 광주민주화운동을 어떻게 현재적 의미로 해석하고 살아가야 하는지를 말해주는 게 아닐까.드라마 <오월의 청춘>을 지방 선거 국면에서 다시 봐야 할 이유가 여기 있다.