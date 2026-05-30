1988년생 아파트가 내게 남긴 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

비 오는 수요일이었다. 핸드폰 진동이 울렸다. '징~징~' 결혼 전부터 친분 관계를 유지해 온 지인이었다. 5월에 보기로 한 약속은 가족 행사 속에 묻혀버렸고 마음속엔 아쉬움이 그득해졌다. 그리운 마음을 담은 대화가 이어졌다. 시간이 쏜살같이 흘러간다는 말, 현재 우리의 바쁜 일상을 채우는 일들, 이를테면 '이삿짐 정리' 같은 얘기가 오갔다. 나와 지인에겐 1월, 3월의 두 달 간격으로 '이사'를 했다는 공통점이 있었다.자연스레 대화는 '이사와 그 후 일상'으로 번져갔다. 지인은 '현재 살고 있는 지역'과 '예전에 살던 지역' 둘 중 어디가 더 좋은지, 소회를 물어왔다. 객관적으로 우수한 것 말고, 마음에 대한 질문이었다. 지인 역시 같은 지역에 거주했던 터라 내 생각이 더 궁금한 것 같았다.지금의 집으로 오기 전, 내가 살던 집은 1988년에 준공한 대단지 아파트였다. 이성과 계산에 기대어 (재건축을 염두에 두고) 선택한 낡은 집은 첫해부터 예상치 못한 수많은 문제들로 속을 썩이기 시작했다. 인테리어 공사를 하자마자 발생했던 실내 누수 문제는 약과였다. 다음엔 화장실 오물관이, 마지막엔 주방 배관마저 새는 난리통을 겪었다.그뿐이 아니었다. 화장실 소음도 전혀 차단되지 않았다. 매일 새벽 다섯 시면 용변을 보시던 윗집 어르신의 생활 패턴을 강제로 인지하게 되기도 했다. 온수가 절실한 추운 겨울이면 녹물이 더 빈번해졌기에 언제나 아파트 게시물을 눈여겨봐야만 했던 것도 잊을 수 없다. 배관 문제로 온수가 끊기면 찬물을 들통에 가득 담아 가스불에 데워 쓰곤 했다. 준공한 해였던 88년도에도 했을까 싶을 법한 생활이 재현되던 순간이었다.지인은 이 모든 걸 알고 있었다. 그래서 더더욱 내 마음을 궁금해했다. 떠나니 속이 시원한지, 뒤도 돌아보고 싶지 않을 만큼 현재의 집이 좋은지 물어왔다. 내 첫 마디는 '뇌는 참 신기해'였다. 재밌게도 '그 시절이 그립다'는 말이 나왔다. 열거한 고충들은 그저 나를 학습시켰던 '도구'로 미화되어 있었다. 더는 당장 해결해야 할 괴로운 문제가 아니기 때문이었다. '지나간 것은 다 아름답다'는 말은 진정 명언이었다. '속이 시원하다'는 말 대신 익숙했지만 이제는 떠나버린 것들에 대한 추억이 아련했다.돌아보니 아파트의 작은 엘리베이터는 각 라인에 누가 살고 있는지를 여실히 알려주는 도구였다. 자전거 한 대를 실으면 가득 차버리는 좁은 공간에서 이웃들과 눈빛이나 짧은 말 몇 마디를 나누며 가까워졌었다. 전쟁통에 만난 전우처럼 우리는 누수나 녹물을 얘기하며 걱정스러운 눈빛을 나누고 작은 해결책이라도 찾을 때면 수줍게 웃기도 했다. 좁은 공간이기에 서로에게 더 조심스러웠지만 고민을 나누기에는 적격이었다.오며 가며 일분, 아니면 이분 동안 나누었던 사소한 '스몰 토크'는 가랑비가 되었다. 가랑비에 옷 젖듯 우리는 조금씩 익숙해졌다. 엘리베이터에서만 하던 목례는 산책로나 마트에서도 이어졌고 겸연쩍은 웃음은 옥수수나 붕어빵 같은 음식 나눔으로 발전해 추운 겨울날 잠시 비추는 햇살처럼 따뜻하게 다가왔었다.아이가 유치원에서 셀로판 종이와 수수깡으로 안경을 만들어온 일이 있었다. 파랑 빨강 두 가지 색상을 자랑하는 자신만의 작품이 너무나 마음에 들었던 아이는 그걸 쓴 다음, 애정하는 킥보드까지 몰고 인근 공원으로 산책을 나서기로 했다.15층까지 올라가 있던 낡은 엘리베이터가 천천히 내려올 것을 예상하고 현관 문을 연 채 아이를 복도에 기다리게 하고 집 안에서 채비를 하던 중이었다. 생각보다 빨리 도착한 엘리베이터. 그 안에 타고 있던 무뚝뚝한 15층 아저씨와 그의 고등학생 아들은 으레 바쁜 모양새의 어른이 탈 거라 예상했던 것 같다.문이 열리자 그들의 눈앞에 파랗고 자그마한 킥 보드에 한쪽 발을 야무지게 얹고 통통한 몸집에 비싼 안경 대신 소박하기 그지없는 빨강, 파랑 셀로판지에 수수깡 안경을 쓴 꼬마가 나타났다. '엄마~' 하고 부르기라도 했다면 좀 나았을 텐데. 아이는 당당한 눈빛으로 말이 없었다. 이를 마주한 부자는 잠시 할 말을 잃었다가 이내 웃음을 터트리고 말았다.순식간에 어른의 세상에서 동심의 세계로 이동한 것처럼 미소 가득한 표정이 되었다. '안경이 참 멋지다'라고 엄지 척과 함께 칭찬까지 해 주신 15층 아저씨는 이후 마주칠 때마다 아이에게 '안경은?' 하고 물어 오셨다. 수수깡 안경 따위 금세 잊어버린 아이는 어리둥절해졌지만 어른들은 웃음보가 터지곤 했다.간간이 웃을 일이 생기긴 했지만 여전히 주부에게 집은 일터 그 자체였다. 무더운 여름날, 수건에서 냄새라도 날라 치면 베이킹파우더를 뿌린 물에 담가서 가스불에 폭폭 끓이곤 했다. 안 그래도 더운데 수건까지 삶고 나면 집은 말 그래도 찜통이 되어버렸다.잠시 숨을 돌리려 삶은 수건을 세탁기 속에 밀어 넣고 도서관이나 카페 같은 도피처로 향하곤 했다. 그리고 가끔은 이웃의 집이 카페가 되었다. 각자의 성격에 맞게 인테리어한 집들은 한결같이 예뻤다. 특히 앞집은 조명이나 타일, 장식해두신 그림이나 식물마저 다 예쁜 집이었다.아이를 학교에 보내고 돌아오던 아침 시간, 기척을 들은 앞집 언니가 잠시 현관문을 열고 인사를 할 때면 '커피 타임' 약속이 생기곤 했다. 얼른 몇 가지 집안일을 마치고 씻은 다음 커피를 마시자는 돌연한 그 약속이 얼마나 반가웠는지 모른다. 커피의 종류는 중요치 않았다. 다양한 화제로 웃을 것이 예상되기 때문이었다. 열 살도 넘는 나이 차에도 불구하고 앞집 언니는 말이 잘 통하고 유쾌한 분이셨다.집에 맛없는 고기가 있다는 얘기에 함께 월남 쌈 만들기를 제안하고 정말로 실행해서 맛없던 고기를 '없어서 못 먹는 고기'로 탈바꿈해 준 마법사 같은 분이기도 했다. 아랫집이 너무 이른 새벽이나 늦은 밤에 무례한 태도로 우리를 괴롭히는 일이 있었을 때에는, '지금 이러면 안 된다'는 말로 중재자가 되어 주기도 하셨다. 이사 오기 전까지는 일면식도 없었으나 우연히 이웃에 살게 되면서 우리는 가까워졌다. 이사 갈 집을 계약하고 이를 가장 먼저 알린 이웃도 당연히 앞집이었다.어느 날 아침 아이를 등교시키고 집에 돌아오는 길, 제법 큰 날벌레 한 마리가 내 눈 속으로 조준이라도 한 것처럼 들어왔었다. 벌레가 들어온 것을 확신하자 두려움이 엄습했다. 감히 눈을 깜빡일 생각도 못 하고 덜덜 떨리는 손으로 네이버를 검색해 가능한 한 많이 눈을 깜빡이라는 글을 읽었다. 최선을 다해 깜빡이면서도 혹시나 하고 안과에 가려고 차에 올라타던 순간, 벌레가 나왔다. 쌀알만 한 크기의 벌레는 내 눈 속에서 동그랗게 말려 죽어 있었다.안도도 잠시, 그래도 병원에 가야 하는 것 아닐까, 고민하던 순간에 거짓말처럼 마주친 사람도 앞집 언니였다. 소독하고 쉬면 괜찮을 거라는 한 마디 말이 큰 위로가 되었다. 내 눈이 너무 커서 날벌레가 '창문'으로 오해한 것 같다는 농담은 분명 새빨간 거짓말이었지만 걱정을 웃음으로 날려버린 최고의 명대사였다. 벌레가 눈에 들어갔다고 아무리 사진을 찍어 보내도 꿈쩍 않는 남편을 가뿐히 능가하는 이웃사촌이었다.이제 생각하니 우리 집만큼 좋은 곳도 없었다. 창문을 열면 보였던 사계절이 지금도 머릿속을 스쳐간다. 따뜻한 햇살 아래 홀로 희고 예쁜 꽃을 피웠던 목련이 안쓰럽던 봄, 삼십 년이 넘는 세월 동안 부지런히 자라 큰 키에 초록빛 잎사귀를 무성하게 달고도 목이 찢어져라 울어대는 매미를 건사하던 나무들, 따뜻한 커피를 손에 들고 창문을 열면 밤새 떨어진 낙엽들을 부지런히 쓸어대던 경비 아저씨의 비질 소리가 들려왔었다.지상 주차장에 주차된 차들 위로 소복이 쌓인 함박눈을 보고 어서 나가자고 졸라대던 아이와 결국은 나가서 눈싸움을 하고 얼음이 잔뜩 달린 외투를 베란다에 주렁주렁 널어두던 일들까지. 새록새록 추억이 샘솟는다. 거기에 이웃들은 예기치 못한 서프라이즈 선물이었다.그곳이 왜 그렇게 좋고 그립냐고 다시 묻는다면 그저 내가 거기 살았기 때문이라고 말할 거라는 걸 이제는 안다. 물이 새고 위아래 집이 돌아가며 싸움을 걸어도, 뜨거운 태양과 추운 겨울바람으로부터 나를 지켜준 집에 온전히 길들여졌음을 고백한다.우리 집의 매수인이 '낡은 집이어도 중앙난방이라 뜨끈뜨끈하지 않느냐'고, 예전에 같은 동에 살았다고 얘기할 때는 몰랐던 그 '뜨끈뜨끈함'을 지금의 나는 안다. '고생스러워도 아이가 어릴 때가 좋다'는 말씀이 무엇인지, 지금의 나는 두 배는 더 커진 엘리베이터에 타고도 웃을 일이 별로 없는 아파트 주민들을 보며 떠올리곤 한다.'Look on the bright side.' '밝은 면을 보라'는 말은 어쩌면 해뜨기 전이 가장 어둡다는 말처럼, 어둠이 짙을수록 그 주변을 감싸는 빛은 더 밝다는 뜻일 것이다. 낡은 아파트에서 고생을 좀 하긴 했지만 그로 인해 더 많은 것을 얻었음을 이제서야 깨닫는다.며칠 전에 내렸던 비가 가랑비에서 굵은 빗줄기로 모습을 바꾼 것처럼 조용한 눈빛 인사에서 시작된 감정의 교류는 6년의 세월 동안 소나기처럼 마음을 흠뻑 적셔버렸다. 지난 시간들을 앨범에 남기듯 이 마음도 소중히 간직하고 싶다. 어쩌면 우리 가족이 그 동네를 지날 때마다 옛집을 '우리 집'이라고 부르며 그리워하게 된 것도 한때는 정말 우리 집이었던 그 집이 허락한 선물 아닐까.우리 집과 닮은 아파트 단지를 지날 때마다 나는 기도한다. 우리 집이 잘 되기를, 그곳에 살고 있는 이웃들이 행복하기를.