서산 간 한병도 원내대표, 지방선거 출마자들 정책 요청 청취

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 원내대표가 30일 서산을 찾아 지역 현안을 점검하고 지방선거 출마자들의 정책 요청을 청취했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 30일 서산을 찾아 지역 현안을 점검하고 지방선거 출마자들의 정책 요청을 청취했다.한 원내대표는 이날 오전 10시 맹정호 서산시장 후보 선거사무실에서 열린 긴급 현장회의에 참석했다. 회의에는 한 원내대표를 비롯해 맹 후보, 조한기 민주당 서산·태안지역위원장, 지역 도의원·시의원 후보, 당 관계자 등이 함께했다.이날 회의의 핵심 화두는 서산지역 주요 현안과 중앙정치권의 지원 방안이었다.한 원내대표는 서산공항 문제를 대표 사례로 거론했다. 그는 "윤석열 정부 시절 충남도지사와 서산시장, 지역 국회의원까지 모두 국민의힘 소속이었음에도 500억 원도 안 되는 사업을 해내지 못한 것은 무능을 자인하는 것"이라고 비판했다.이어 한 원내대표는 지역 현안 해결을 위해서는 중앙정부, 국회, 지방정부 사이의 원활한 소통 구조가 중요하다는 취지의 입장을 밝혔다. 민주당 소속 단체장이 선출될 경우 중앙정부·여당과의 협력 속에서 지역 현안 추진에 속도를 낼 수 있다는 점을 강조한 것이다.이날 회의에서는 지역 출마자들의 정책 건의도 이어졌다.참석자들은 대산 석유화학산업 위기 극복을 위한 대산지역 국가산업단지 지정과 산업 고도화 지원, 부석 특구와 연계한 미래 모빌리티 산업 유치, UAM·AAV 등 신산업 기반 조성 필요성을 제기했다.교통 인프라 분야에서는 대산항 인입철도와 대산∼서산∼태안 철도망의 국가철도망 구축계획 반영이 요청됐다. 원도심 공동화 문제 해결을 위한 학교의 교육문화복합시설 전환, 가로림만 해양생태공원의 속도감 있는 추진도 주요 건의사항에 포함됐다.한 원내대표는 시의원·도의원 후보들이 제기한 지역 요청사항에 대해 "꼼꼼히 챙기겠다"는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.이번 현장회의는 지방선거를 앞두고 중앙당 지도부가 서산지역 현안을 직접 듣고, 지역 출마자들과 대응 방향을 논의한 자리라는 점에서 의미가 있다. 다만 이날 제기된 현안들이 실제 정책과 예산으로 이어지기 위해서는 중앙정부와 국회, 충남도, 서산시 사이의 구체적인 협의와 후속 절차가 필요할 것으로 보인다. 한편 제9회 전국동시지방선거는 오는 6월 3일 전국에서 일제히 치러진다.