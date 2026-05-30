서울 시내 돌며 '안전 문제' 집중 거론한 정원오 후보

큰사진보기 ▲정원오 시장 후보 종로 종각 유세정원오 서울시장 후보가 29일 저녁 종로 보신각 앞 무대에서 유세를 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정원오 서울시장 후보 종로 보신각 앞 유세보신각 유세에서 정 후보와 지지자들이 무대에 올라 '투표가 서울을 바꾼다'라는 손팻말을 들었다. ⓒ 김철관 관련사진보기

정원오 민주당 서울시장 후보가 서울 시내 유세에서 "언론보도 10일이 지났는데, (오 후보가) 철근 누락 삼성역 공사장을 가지 않고 있다"며 "안전 불감증"이라고 비판의 수위를 높였다.정 후보는 사전투표 첫날인 29일 낮 12시 30분 미아사거리 와이스퀘어 앞에서 강북-성북 합동유세를 했고, 오후 6시 30분부터 종로 보신각에서 집중유세를 했다.미아사거리 유세에서 정 후보는 "가장 중요한 가치는 인간 생명과 안전"이라며 "중요한 것은 예방과 점검으로 사고가 나지 않도록 막아야 한다"고 강조했다. 이어 "예방에 쓰는 비용은 사고 수습 비용에 비해 7배 효가가 있다고 한다. 예방에 신경을 써야 한다"며 "우리 사회는 예방보다 속도, 효율성, 돈 이런 것에 너무나 많은 관심이 집중돼 있다. 사고난 후 사후약방문이 아니라 생명이 희생되기 전에, 재산을 손해 보기 전에 지켜내는 것이 가장 효율적인 것"이라고 피력했다.정 후보는 "삼성역 GTX 공사 현장에 오 후보가 언론에 첫 보도된 지 10일이 넘었는데 지금 현장에 가보지 않고 있다"며 "어제 TV토론에서 '왜 아직 가보지 않느냐' 라고 물었다. 그랬더니 오 후보가 '가봐야 별 도움이 안 된다'라는 식의 대답을 했다. 이렇게 시장이 안전불감증이 있기에 직원들도 안전을 등한시 하게 된다"고 말했다.그는 "강북에 가장 큰 과제는 교통문제와 주거문제"라며 "경전철 동북선을 통해 강북에서 강남을 잇고, 부족한 주거문제 해결에 적극 나서겠다"고 말했다.이어 오후 6시 30분 종로 보신각 유세에서도 '안전'을 강조했다.정 후보는 "안전은 평상시 잘 드러나지 않고 대부분 가려져 있다. 랜드마크를 좋아하는 그런 분들이 볼 때 안전은 보이지 않는다. 그래서 사고가 나면 그때서야 현장을 가 본다"며 "사고가 나 현장을 가는 게 옳은가. 사고가 나기 전에 챙기는 것이 옳은가"라고 오 후보를 직격했다.이어 "예방에 들어가는 1천 만원은 복구에 들어가는 7천 만원의 효과가 있다고 한다. 7배 효가가 있다고 한다"며 "당연히 예방을 먼저 하는 게 효율적이다. 예방보다 더 중요한 가치는 생명"이라고 밝혔다.정 후보는 "그렇지 않겠지만, 만일 오세훈 후보가 당선된다면 4년 내내 그는 정쟁의 한복판에서 이재명 대통령 하시는 일을 사사건건 반대하며 보수 결집에 선봉에 서 다음 대권을 노리고, 계속 갈등을 만들어 이 대통령의 성공을 가로 막을 것"이라며 "잘하는 대통령 밀어주어야 한다. 성공한 대통령을 만들려면 정원오를 반드시 당선시켜줘야 한다"고 호소했다.