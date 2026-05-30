성수석 이천시장 후보, 허위정보·AI 합성 이미지 유포자 고소

큰사진보기 ▲더불어민주당 성수석 이천시장 후보가 자신과 관련한 허위사실과 AI 합성 이미지를 유포한 인물들을 공직선거법 위반 등의 혐의로 경찰에 고소·고발했다고 29일 밝혔다. ⓒ 성수석 캠프 관련사진보기

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더불어민주당 성수석 이천시장 후보가 자신과 관련한 허위사실과 AI 합성 이미지를 유포한 인물들을 공직선거법 위반 등의 혐의로 경찰에 고소·고발했다고 29일 밝혔다.성 후보 측에 따르면 이날 이천경찰서에 제출한 고소장에는 신원이 확인되지 않은 카드뉴스 제작자와 온라인 유포자들이 포함됐다. 후보 측은 이들이 선거 기간 중 허위사실이 담긴 게시물과 AI 기술을 활용한 합성 이미지를 제작·배포해 선거에 영향을 미치려 했다고 주장했다.성 후보 측은 문제가 된 카드뉴스가 설봉서원 지지선언과 관련한 사안을 다루면서 "거짓보도", "지지선언 단체를 거짓일 수도 있어", "후보자 당선 무효 가능" 등의 표현을 사용했다고 밝혔다. 또한 경찰차와 고소장 이미지를 활용해 성 후보의 사진을 합성한 콘텐츠가 온라인을 통해 확산됐다고 설명했다.성 후보는 "설봉서원 지지선언과 관련한 사안은 현재 경찰 조사가 진행 중인 단계로, 아직 어떠한 법적 판단이나 결론도 내려지지 않았다"며 "그럼에도 불구하고 마치 범죄 사실이 확정된 것처럼 왜곡된 내용을 유포한 것은 심각한 문제"라고 주장했다.이번 고소에는 공직선거법상 낙선목적 허위사실공표죄와 후보자비방죄, AI·딥페이크 기술을 활용한 부정선거운동 혐의, 형법상 명예훼손 혐의 등이 포함된 것으로 전해졌다.성 후보는 "AI 기술을 활용한 조작 콘텐츠 유포는 유권자의 판단을 흐릴 수 있는 중대한 선거 범죄"라며 "선거의 공정성을 훼손하는 행위에 대해서는 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 밝혔다. 그러면서 "수사기관이 최초 제작자뿐 아니라 온라인상에서 해당 콘텐츠를 확산시킨 유포 경로까지 철저히 조사해 달라"고 요청했다.