만 원어치 채소로 만든 저장식품 세 가지

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲포카치아 피자 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲시장에서 사온 만원의 행복 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲오이피클이 완성되었다 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘 익은 토마토로 토마토소스를 만들다 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲고추청을 만드는 과정 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲완성된 든든한 만원이 행복들 ⓒ 김선아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲포카치아 피자 ⓒ 김선아 관련사진보기

[포카치아 하와이안 피자]

▶ 재료

포카치아 도우, 토마토소스, 양파, 파프리카, 햄, 파인애플 통조림, 치즈

▶ 만드는 법

① 포카치아 도우를 준비한다.

② 도우 위에 토마토소스를 넓게 펴 바르고, 다진 양파와 파프리카를 올린다.

③ 그 위에 치즈를 뿌린 뒤 햄과 파인애플을 올리고, 다시 치즈를 한 번 더 뿌린다.

④ 200도로 예열한 오븐에서 약 30분간 굽는다.

[오이피클]

▶ 재료

오이, 물, 설탕, 식초, 소금, 피클링스파이스, 통후추

▶ 만드는 법

① 오이는 깨끗이 씻어 먹기 좋은 크기로 자른다.

② 냄비에 물,설탕,식초를 2:1:1 비율로 넣고 소금, 피클링스파이스, 통후추를 넣어 끓인다.

③ 뜨거운 피클물을 오이에 붓고 하룻밤 실온에 둔후 냉장 보관한다.

[토마토소스]

▶ 재료

토마토10개, 양파2개, 당근1개, 토마토페이스트 3T, 설탕 1/2T, 소금 1t, 후추, 바질가루

▶ 만드는 법

① 토마토는 깨끗이 씻어 꼭지를 떼고 십자 칼집을 낸 뒤, 뜨거운 물을 부어 껍질을 벗긴다.

② 토마토, 양파, 당근을 모두 썰어 냄비에 넣고 소금과 바질가루를 더한 뒤 뚜껑을 닫고 끓인다.

③ 재료가 뭉근하게 익으면 토마토페이스트를 넣고 한 번 더 끓인다.

④ 마지막에 후추와 설탕을 넣어 간을 맞춘다.

⑤ 식힌 뒤 소분해 냉동 보관한다.

[고추청]

▶ 재료

홍고추, 설탕

▶ 만드는 법

① 홍고추는 깨끗이 씻어 물기를 제거한 뒤 잘게 다진다.

② 다진 홍고추와 설탕을 1:1 비율로 넣고 골고루 섞는다.

③ 소독한 병에 담아 냉장 보관한다

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 , 인스타에도 실립니다.