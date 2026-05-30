<바람과 함께 사라지다> 이게 얼마만이야... 영화음악으로 설렌 주민들

큰사진보기 ▲강화도 선원면에 위치한 복합문화공간 ‘더리미미술관’의 전경. 지역 주민들을 위한 다양한 문화예술 치유 프로그램이 연중 펼쳐진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲바이올린을 전공한 유리 관장이 대형 스크린에 상영되는 명화극장 자막 앞에서 관객들에게 친절하고 정감 어린 영화 해설을 건네고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲전자 음향 장비 없이 마이크 없는 생생한 자연의 울림으로 영화음악을 ‘더리미 앙상블’. 국내 유수 오케스트라에서 활동하던 연주인들이 창단한 전문연주단체이다. 서울에서는 앙상블로서 활동하고 있으며 소외된 지역에서 다양한 연주를 선보이고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲스크린에 상영된 영화 《바람과 함께 사라지다》의 한 장면. 관객들은 젊은 날의 비비안 리와 클라크 게이블의 모습을 마주하며 아련한 추억 속으로 여행을 떠났다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여러분, 세기의 영화 <바람과 함께 사라지다> 영화 언제 보셨나요?"

"파릇파릇한 청년 때 봤는데… 워낙 좋아해서 몇 번을 봤는지 모르겠는 걸요."

"스크린으로 보던 것도 감동이었지만, 지금 바로 앞에서 생생한 음악! 참 좋지 않나요?"

큰사진보기 ▲오월의 봄밤, 삶의 깊이가 묻어나는 다정한 목소리로 관객들에게 위로와 희망을 노래하는 '은빛 중창단'. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲대형 스크린에 상영되는 추억의 뮤지컬 영화 《사운드 오브 뮤직》의 한 장면. 연주자들의 실루엣과 스크린 영상이 아늑하게 어우러진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와, 이번 공연으로 추억의 영화를 다시 소환하고 아름다운 음악을 가까이서 들을 수 있어 너무 좋았네!"

큰사진보기 ▲무대와 객석의 경계를 허문 아늑한 실내 홀에서 관객들이 연주자들을 향해 뜨거운 박수와 환한 미소를 보내고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

강화도 선원면의 고즈넉한 풍경 속에 아담한 벽돌 건물 하나가 자리하고 있다. 바로 개인이 운영하는 미술관이자, 지역 주민들의 든든한 안식처가 된 복합문화공간 '더리미미술관'이다.여타 갤러리들과 차별화 되는 점은 '정신건강'이라는 사회적 가치를 운영의 최우선 목표로 삼고 있다는 것이다. 미술 전시와 체험 그리고 음악회를 통해 '문화예술 치유'의 중심지 역할을 묵묵히 해내고 있다.지역 작가와 발달장애인 작가들의 기획전을 꾸준히 개최하며 소외된 이웃의 손을 잡아주는 사랑방이 되었다. 무엇보다 주민들의 큰 사랑을 받는 더리미미술관만의 명물은 바로 매월 정기적으로 열리는 '이야기가 있는 음악회'다.더리미미술관 음악회는 인천문화재단의 후원으로 매월 마지막 주 금요일마다 이어져 오고 있다. 재작년과 작년에도 큰 사랑을 받으며 지역의 대표 문화행사로 명성을 쌓아왔다.학창 시절의 추억이 깃든 '음악 교과서 수록곡'을 주제로 무대를 꾸몄다. 귀에 익숙한 음악을 피아노 5중주 앙상블의 연주와 성악가들의 협연으로 선보여 큰 호응을 얻었다. 깊이 있는 클래식 선율은 지역 주민들과 음악 애호가들 사이에서 감동과 함께 큰 반향을 일으켰다.그 명성을 이어받아, 신록이 짙어가는 오월의 봄밤에 새로운 선율이 흐르기 시작했다. 5월 29일 오후 7시 30분, 미술관은 어김없이 감미로운 음악으로 채워졌다. 올해 더리미미술관은 '영화음악의 시대별 변천사'라는 주제로 매월 마지막 금요일 밤을 낭만으로 물들이고 있다. 이번 무대는 <바람과 함께 사라지다>부터 현대에 이르는 국내외 명작 12편의 영화음악 대서사시를 선보이는 자리였다.음악회는 대형 콘서트홀의 거대한 분위기와는 전혀 달랐다. 관객과 연주자가 긴밀하게 호흡하는 분위기 속에서, 바이올린을 전공한 유리 관장의 해설이 온기를 더했다. 연주가 흘러나오는 동안 화면에 영화 속 명장면들을 생생하게 보여주어 관객들이 음악을 더 깊이 있게 이해하도록 큰 도움을 주었다.세월이 흘렀어도 음악과 함께 영원히 가슴속에 남아있던 명연기는 스크린을 타고 나와 새로운 감동으로 다가왔다. 장면에 얽힌 영화 해설까지 곁들여지면서, 관객들은 묻어두었던 아련한 시절을 떠올리며 깊은 감상에 젖어 들었다.미술관 특유의 아늑한 공간 덕분에 관객들은 공연자를 바로 눈앞에서 마주할 수 있었다. 연주자의 숨소리와 손끝의 떨림까지 생생한 육성과 자연 그대로의 울림으로 들을 수 있었다.이러한 특별한 몰입감 속에서 '더리미 앙상블(바이올린 송승희·유리, 비올라 양지현, 첼로 이혜영, 피아노 김성애)'의 피아노 5중주 연주는 더욱 빛을 발했다. 국내 유수의 오케스트라 출신 전문 연주인들이 한자리에 모여 최고의 호흡을 맞췄다. 때로는 웅장하고 때로는 애절한 현악의 울림은 실내 홀을 빈틈없이 채우며 클래식의 진수를 선보였다.음악회는 영화 <영광의 탈출> 테마 음악을 시작으로 막을 열었다. 첫 곡이 끝난 후 아늑한 공간에서는 관객들과의 정겨운 대화와 미소가 오갔다. 무대 위에서 오간 관장과 주민의 정겨운 대화는 현장의 온기를 그대로 증명해 주었다.대화의 여운을 이어받아 오드리 헵번의 <티파니에서 아침을>, 지중해의 눈부신 태양 뒤의 비극을 그린 <태양을 가득히>, 제임스 본드의 <007> 그리고 애절한 사랑과 기다림을 담은 <쉘부르의 우산>, <블루 하와이> 등을 비롯한 주옥같은 명곡들이 낭만적으로 펼쳐졌다. 공간을 가득 채운 악기들의 울림은 관객들 기억 속에 잠들어 있던 과거의 한 페이지를 자연스럽게 들추어내며, 잊고 지내던 감수성을 아낌없이 자극했다.이어서 활력을 불어넣은 '은빛 중창단'의 무대가 시작되자 관객들로부터 뜨거운 박수가 터져 나왔다. 삶의 깊이에서 우러나오는 황혼의 빛을 고스란히 노래에 담아내며, 위로와 희망의 메시지를 건넸다.지역 주민들이 모여 즐기는 아마추어 무대가 아닌, 탄탄한 실력과 깊이를 갖춘 전문 음악가들의 수준 높은 공연을 가까이서 직접 볼 수 있었다는 점에서 큰 의미가 있었다. 오랜 시간 열정과 정성이 빚어낸 하모니는 관객들에게 전문 공연장 못지않은 예술적 경험을 선물했다.중창단은 <사랑방 손님과 어머니>의 삽입곡인 '봉선화'와 이봉조 곡의 명곡 '안개'를 노래하여 옛 기억을 불러일으켰다. 다정하고 정겨운 날것 그대로의 목소리는 그 시절을 지나온 이들에게는 아련한 향수가 되어 울림을 선사했다. 가사 한 마디 한 마디에 실린 삶의 무게와 연륜은 그 어떤 화려한 기교보다 강력한 힘으로 청중들의 마음을 두드렸다.엔딩곡은 뮤지컬 영화의 걸작인 <사운드 오브 뮤직>의 메들리였다. 줄리 앤드루스가 주연을 맡은 이 영화는 전 세계인의 영혼을 맑게 씻어주었던 위대한 걸작이다. 제2차 세계대전의 전운 속에서도 음악을 통해 상처받은 가족의 마음을 치유하고, 마침내 자유를 찾아 알프스를 넘어가는 기적 같은 이야기를 담고 있다. 이는 '정신건강과 마음의 치유'를 최우선으로 삼는 더리미미술관의 지향점과도 꼭 닮아있는 영화다.영화 속 너무도 유명한 '도레미송'이 더리미 앙상블의 경쾌한 연주로 힘차게 시작되자, 관객 모두가 신나게 노래를 함께 부르기 시작했다. 실내 공간은 어느새 알프스 벌판 부럽지 않은 대합창의 무대로 변했다. 연주자와 관객이 함께 만들어낸 이 장관은 객석에 가슴 벅찬 큰 감동을 선물했다.화려하고 거대하지는 않지만, 아늑한 조명 아래 사람의 숨결과 악기 선율이 고스란히 맞닿은 더리미미술관 음악회는 왜 이곳이 지역 주민들에게 그토록 사랑받는지를 다시 한번 증명해 보였다. 공연이 끝난 후 한 관객은 담담하게 소감을 피력했다.예술이 가진 순수한 치유의 힘을 느끼게 해 준 음악회가 끝나고 밤이 깊어감에도, 미술관을 나서는 주민들의 얼굴에는 가시지 않는 미소와 온기가 가득했다. 더리미미술관이 연주한 봄밤은 그렇게 아름다운 마침표를 찍으며, 다가올 유월의 새로운 선율을 기약하게 만들었다.