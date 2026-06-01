"역사상 가장 많이 버는 시대, 청년에게 돌아갈 몫 고민해야"

큰사진보기 ▲박용진 규제합리화위원회 민간 부위원장 인터뷰박용진 부위원장이 5월 25일 서울 강북구 사무실에서 인터뷰에 응하고 있다. ⓒ 박서정 관련사진보기

"청년들이 아무리 일해도 부모 세대 자산 격차를 따라잡지 못한다고 느끼는 사회가 되고 있습니다. 지금 그대로 가면 이 격차는 더 커질 거예요."

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"AI 시대가 되면서 좋은 양질의 일자리는 줄어들 수밖에 없는 환경으로 가고 있어요. 그런데 동시에 부모 세대와 청년 세대 사이 자산 격차는 더 커지고 있고, 청년 세대 안에서도 어떤 부모를 만났느냐에 따라 출발선 자체가 달라지고 있습니다."

"예전에는 돈 있는 사람이 자녀에게 더 많은 기회를 주더라도 교육을 확대하고 금융 지원 제도를 만들면서 어느 정도 기회를 열어줬잖아요. 그런데 앞으로는 청년 세대 안에서도 기회 격차와 출발선 차이가 훨씬 더 심해질 가능성이 있어요."

"삼성전자 노조가 파업하고 협상해서 엄청난 규모의 성과급을 받는 시대가 왔어요. 정부도 예상보다 훨씬 많은 세수를 확보하고 있고요. 대한민국은 지금 역사상 가장 많은 돈을 벌어들이는 시대를 살고 있는 겁니다."

"삼성전자 같은 기업은 올해 수백조 원 규모의 매출과 막대한 이익을 내고 있는데 법인세 최고 구간 기준은 오랫동안 크게 바뀌지 않았어요. 산업 구조는 바뀌었는데 세제는 과거 기준에 머물러 있는 셈이죠."

"정부가 규제를 풀어주고 세제 혜택을 주고 금융 지원을 했기 때문에 성장한 거예요. 시민들도 실증 과정에서 위험과 불편을 감수했죠. 천문학적인 초과 이익이 생겼을 때 사회에 어떻게 다시 기여할 것인가를 고민해야 하는 시점입니다."

"예전에는 국민연금 고갈을 막기 위해 청년 세대가 더 많이 내고 덜 받는 구조를 고민했다면, 이제는 새로운 사회기금이나 새로운 연금 설계를 통해 청년들에게 돌아갈 몫을 고민해야 한다고 생각해요."

"젊은 세대가 지역에 남으려면 일자리만 있어서는 안 됩니다. 의료, 교육, 교통이 있어야 하고 문화생활도 가능해야 해요."

"기업 하나 유치한다고 청년이 남는 건 아니에요. 청년들이 '여기서 살아도 괜찮겠다'고 느낄 수 있어야 합니다."

"바이오, 자율주행, 로봇 같은 미래 산업이 자유롭게 실험하고 성장할 수 있는 공간을 만들려고 합니다. 기업만 키우는 게 아니라 지역 전체가 같이 살아나는 구조를 목표로 하는 거죠."

"결국 중요한 건 청년들이 미래를 상상할 수 있는 도시를 만드는 거예요. 병원이 있고 학교가 있고 문화생활이 가능하고 아이를 키울 수 있어야 청년도 남고 기업도 남습니다."

"타다 금지법은 혁신 스타트업과 기존 산업 갈등을 정치가 제대로 해결하지 못한 대표적 실패 사례라고 생각합니다."

"기존 사업자 반발만 생각했다면 지금도 자동차 대신 마차를 타고 있었겠죠."

"중요한 건 기존 산업 종사자들도 정의롭게 전환될 수 있도록 설계하는 겁니다. 갈등을 조율하고 설득하는 것이 정치의 역할이에요."

"AI 덕분에 기업 생산성은 높아지고 있어요. 그런데 그 이익을 기업만 가져가면 안 되죠. 노동자와 사회가 함께 나눌 수 있도록 새로운 사회적 합의와 제도가 필요합니다."

"기업은 청년들이 조직 적응력이 약하다고 이야기하고, 청년들은 존중받지 못한다고 이야기하죠. 둘 다 일리가 있습니다. 결국 기업 문화도 함께 바뀌어야 합니다."

큰사진보기 ▲인터뷰 진행박용진 규제합리화위원회 부위원장(왼쪽)과 인터뷰를 진행 중인 박서정 기자(오른쪽). ⓒ 박서정 관련사진보기

"나라도 부자로, 국민도 부자로 만드는 나라를 만들고 싶어요. 안보는 튼튼하게 하고 국민 삶은 더 좋아지게 하는 데 작은 역할이라도 하고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 저널리즘 블로그에도 실립니다.

지난 5월 25일 서울 강북구 사무실에서 기자와 만난 박용진 대통령 직속 규제합리화위원회 민간 부위원장은 인터뷰 내내 청년 세대 이야기를 반복했다. 규제개혁과 첨단산업, AI와 반도체, 법인세와 지역 정책을 이야기하면서도 결국 모든 문제의 중심에는 청년 세대의 기회 격차가 있다고 봤다. 그는 지금 한국 사회가 단순한 경기 침체 국면이 아니라 세대 구조와 산업 구조가 동시에 바뀌는 '대전환의 시대'에 들어섰다고 진단했다.20대 국회의원 시절 삼성 이건희 회장 차명계좌 문제를 제기해 '삼성 저격수'로 불렸고, 사립유치원 비리 근절을 위한 유치원 3법을 추진했던 그는 현재 규제합리화위원회 민생 분과위원장을 맡고 있다. 각 부처가 새로운 법령과 제도를 만들 때 국민과 기업에 어떤 규제가 발생하는지 검토하는 역할이다. 그는 "규제 심사는 단순히 기업 편의를 봐주는 일이 아니라 사회 전체의 방향을 조정하는 과정"이라고 설명했다.그가 가장 우려하는 문제는 청년 세대 내부에서조차 출발선이 달라지고 있다는 점이다.그는 이를 단순한 청년 개인의 좌절 문제가 아니라 한국 사회 전체의 구조 변화로 설명 했다. 과거에는 교육 확대와 경제 성장만으로도 어느 정도 계층 이동이 가능했지만, 이제는 자산이 다시 자산을 만드는 구조가 강해지고 있다는 것이다.그는 "이 문제를 방치하면 청년 세대가 사회에 대한 신뢰 자체를 잃게 될 수 있다"고 우려했다.박 부위원장은 지금 한국 경제가 과거 어느 시기보다 많은 부를 만들어내고 있다고 평가 했다. 특히 AI와 반도체 산업 성장으로 기업 이익 규모가 과거와 비교할 수 없을 정도로 커졌다고 말했다.그는 현재 법인세 구조가 첨단산업 시대 현실을 반영하지 못하고 있다고 지적했다.다만 그는 기업의 성장을 부정적으로 보는 것은 아니라고 강조했다. "기업이 많이 버는 건 좋은 일이에요. 문제는 그 성과가 사회 전체의 기회 확대로 이어지느냐는 거죠." 그는 반도체와 AI, 바이오 산업이 성장하는 과정에서 정부의 금융 지원과 세제 혜택, 사회적 인프라가 중요한 역할을 했다고 설명했다.그는 초과 이익 일부를 청년 세대를 위한 새로운 사회기금이나 미래세대 투자 재원으로 활용하는 방안을 검토할 필요가 있다고 말했다.지방 청년 유출 문제에 대해서도 그는 단순한 취업 문제가 아니라 삶의 조건 문제라고 진단했다.그는 최근 지방 청년들이 수도권으로 이동하는 이유로 문화·교육·생활 인프라 부족을 꼽았다.정부가 추진하는 메가특구 정책도 이런 문제의식에서 출발했다고 설명했다. 특정 지역에 첨단산업 규제를 완화해 기업과 인재를 함께 유치하겠다는 구상이다.그는 특히 지역 정책이 지원금 경쟁으로 흐르는 것을 경계했다.혁신 산업과 기존 산업의 갈등을 묻는 질문에는 차량 호출 서비스 타다를 사례로 들었다.그는 기존 산업의 반발만 고려하는 방식으로는 미래 산업 경쟁력을 확보할 수 없다고 말했다.그러나 무조건 혁신만 밀어붙이는 접근도 경계했다.AI 시대 노동 문제에 대해서도 비슷한 시각을 보였다.그는 최근 청년층 조기 퇴사 현상에 대해서도 기업과 청년 모두에게 변화가 필요하다고 말했다.인터뷰 마지막에 그는 자신의 삶을 돌아보며 "시키는 대로 살기보다 하고 싶은 일을 하며 살아왔다"고 말했다. "힘든 일도 많았지만 그래도 자기 주도적으로 사는 게 더 좋은 것 같아요."앞으로의 목표를 묻자 그는 짧게 답했다. "부국부민입니다." 그리고 말을 덧붙였다.이번 인터뷰에서 박용진 부위원장이 가장 강조한 메시지는 분명했다. AI와 첨단산업이 만드는 성장 자체보다 중요한 것은 그 성장의 결과가 누구에게 돌아가느냐다. 그는 청년 세대가 노력해도 미래를 기대하기 어려운 사회가 된다면 성장의 의미도 사라질 수 있다고 말했다. 결국 한국 사회가 풀어야 할 가장 중요한 과제는 청년 세대의 기회 격차를 줄이고, 성장의 과실을 다음 세대와 나누는 새로운 사회계약을 만드는 일이라고 강조했다.