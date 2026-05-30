[사진] 사전투표 첫날 또 홍성 간 정청래, 막판 지지층 결집 호소

큰사진보기 ▲사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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29일, 더불어민주당 정청래 당 대표가 당진과 서산에 이어 홍성을 잇달아 방문해 민주당 후보 지지를 호소했다. 앞서 정 대표는 지난 1일, 홍성과 서산, 당진 등 충남 서해안 지역을 돌며 민주당 후보들에게 힘을 실어준 바 있다.민주당 당 대표가 지방선거에서 홍성을 두 번씩이나 방문한 것은 매우 이례적이다. 서산과 홍성은 기초단체장을 두고 국민의힘 후보와 치열한 접전을 보이는 곳으로, 중앙당 차원의 집중 지원이 이어져 왔다. 특히, 충남도청이 있는 내포신도시 역시 민주당 박수현, 국민의힘 김태흠 후보가 격전을 벌이고 있다. 사전투표 첫날 정 대표의 홍성 두 번째 방문은 막판 지지층 결집에 나선 것으로 보인다.이날 정 대표는 "이재명 대통령, 박수현 도지사 후보가 손세희 후보와 손발을 맞추면 홍성이 눈부시게 발전할 것"이라면서 "그렇게 되면 민주당도 전폭적으로 지원하겠다"며 "이재명 대통령 좋아하는 분들 투표장에 나와서 찍으면 손세희 후보가 당선된다"면서 지지를 호소했다.그러면서 "어떤 분들은 (홍성에) 예산 폭탄 내려달라고 말한다"며 "(당선되면) 예산 폭탄 중에서도 큰 폭탄을 이곳(홍성)의 예산으로 내리도록 최선의 노력을 다하겠다"고 약속했다. 이어 "이재명을 믿고 지지하는 시민들 모두 기호 1번 민주당을 찍으면 박수현, 손세희 후보가 당선된다"며 "투표하면 이긴다"면서 투표를 독려했다. 특히, 충남 금산이 고향인 정 대표는 충청도 사투리로 "홍성군수로 손세희 후보 뽑아줘유"라며 유세 현장에 모인 시민들을 향해 지지를 호소했다.손세희 홍성군수 후보는 "중앙정부와 충남, 홍성을 하나로 이어줄 여당이 필요하다"면서 "홍성엔 손세희가, 충남엔 박수현이 정답"이라고 목소리를 높였다. 그러면서 "정 대표가 약속한 홍성을 향한 역대급 '예산 폭탄', 말뿐이 아닌 확실한 변화로 홍성의 가치를 두 배로 키우겠다"며 "홍성의 기분 좋은 변화가 시작된다"며 지지를 호소했다.