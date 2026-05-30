메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

26.05.30 10:10최종 업데이트 26.05.30 10:10

[사진] 사전투표 첫날 또 홍성 간 정청래, 막판 지지층 결집 호소

당진, 서산에 이어 홍성 홍성군수 후보 지원 유세... 당 대표 두 번째 방문 매우 이례적

원고료로 응원하기
사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다.
사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다. ⓒ SNS 갈무리

29일, 더불어민주당 정청래 당 대표가 당진과 서산에 이어 홍성을 잇달아 방문해 민주당 후보 지지를 호소했다. 앞서 정 대표는 지난 1일, 홍성과 서산, 당진 등 충남 서해안 지역을 돌며 민주당 후보들에게 힘을 실어준 바 있다.

민주당 당 대표가 지방선거에서 홍성을 두 번씩이나 방문한 것은 매우 이례적이다. 서산과 홍성은 기초단체장을 두고 국민의힘 후보와 치열한 접전을 보이는 곳으로, 중앙당 차원의 집중 지원이 이어져 왔다. 특히, 충남도청이 있는 내포신도시 역시 민주당 박수현, 국민의힘 김태흠 후보가 격전을 벌이고 있다. 사전투표 첫날 정 대표의 홍성 두 번째 방문은 막판 지지층 결집에 나선 것으로 보인다.

이날 정 대표는 "이재명 대통령, 박수현 도지사 후보가 손세희 후보와 손발을 맞추면 홍성이 눈부시게 발전할 것"이라면서 "그렇게 되면 민주당도 전폭적으로 지원하겠다"며 "이재명 대통령 좋아하는 분들 투표장에 나와서 찍으면 손세희 후보가 당선된다"면서 지지를 호소했다.

AD
그러면서 "어떤 분들은 (홍성에) 예산 폭탄 내려달라고 말한다"며 "(당선되면) 예산 폭탄 중에서도 큰 폭탄을 이곳(홍성)의 예산으로 내리도록 최선의 노력을 다하겠다"고 약속했다. 이어 "이재명을 믿고 지지하는 시민들 모두 기호 1번 민주당을 찍으면 박수현, 손세희 후보가 당선된다"며 "투표하면 이긴다"면서 투표를 독려했다. 특히, 충남 금산이 고향인 정 대표는 충청도 사투리로 "홍성군수로 손세희 후보 뽑아줘유"라며 유세 현장에 모인 시민들을 향해 지지를 호소했다.

손세희 홍성군수 후보는 "중앙정부와 충남, 홍성을 하나로 이어줄 여당이 필요하다"면서 "홍성엔 손세희가, 충남엔 박수현이 정답"이라고 목소리를 높였다. 그러면서 "정 대표가 약속한 홍성을 향한 역대급 '예산 폭탄', 말뿐이 아닌 확실한 변화로 홍성의 가치를 두 배로 키우겠다"며 "홍성의 기분 좋은 변화가 시작된다"며 지지를 호소했다.

사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다.
사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다. ⓒ 신영근
사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다.
사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다. ⓒ 신영근
사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다.
사전투표 첫날 더불어민주당 정청래 당 대표가 홍성에서 민주당 후보 지지를 호소했다. ⓒ 신영근

#홍성군지방선거#민주당정청래당대표#손세희군수후보

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
신영근 (ggokdazi) 내방
  • 페이스북

    • 아름다운 세상을 만들어 가고 싶습니다..꽃다지

    이 기자의 최신기사[사진] 지방선거 사전 투표 첫날, '지역 일꾼 내 손으로'… 순조롭게 진행


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기