코끝이 시큰... 수원 박물관에서 만나는 1980년대

큰사진보기 ▲수원박물관수원시 이의동에 있는 수원박물관입니다. 수원역사 박물관과 서예박물관을 함께 만날 수 있어요. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진전 '그해 우리는'1980년대 수원의 모습이 생생합니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원박물관특별 사진전 말고도 수원의 옛거리를 복원해놓은 코너가 있어요. 아이들도 어른들도 모두 흥미있어할 공간입니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

경기도 수원시 영통구 창룡대로 265(이의동)에 있는 수원 박물관은 수원역사박물관과 한국 서예박물관으로 구성되어 있다. '수원 박물관'이라는 이름처럼 수원의 역사와 문화를 과거·현재·미래의 시점과 주제별로 구성하여, 과거의 역사와 문화뿐만 아니라 현대의 발전하는 수원 모습까지도 다양하게 보여준다.수원이 고향인 나는 그간 화성박물관이나 광교박물관 정도를 가보았을 뿐인데 이번에 수원 박물관을 처음으로 찾게 된 건 바로 그곳에서 하고 있는 특별기획전인 옛 수원 사진전 <1980년대 수원, 그해 우리는>을 보기 위해서였다. 부끄럽지만 간혹 지나는 남부경찰청과 경기대학교 사이에 그처럼 알찬 박물관이 있었음을 처음 알았다.창룡대로에서 벗어나 언덕을 오르면 수원 박물관을 만난다. 그 박물관의 존재를 몰랐던 나는 생각보다 크고 쾌적한 환경에 놀랐다. 건물 앞의 야외엔 분수와 그늘아래 테이블이 놓인 공간이 아주 좋았으며 한쪽엔 '여민동락'이라는 이름의 북카페까지 있었다. 그곳을 지나 만나는 박물관 정문엔 내가 찾아온 목적인 옛 수원 사진전 <1980년대 수원, 그해 우리는>의 현수막이 커다랗게 붙어있었다.지난 3월 26일부터 시작된 이 전시는 수원 박물관 1층의 기획전시실에서 올해 8월 30일까지 이어진다고 한다. 게다가 5월 31일까지는 박물관 미술관 주간으로 입장료까지 무료이다. 그 기간 외엔 기획전의 별도 비용은 없이 수원 박물관 입장료가 성인 기준 2천 원이다.이 전시에서는 급격한 도시화와 사회 변화 속에서 오늘의 수원을 만들어 온 1980년대의 풍경, 당시 시민들의 삶과 정서, 공동체의 모습을 사진으로 만나볼 수 있다. 특히 이번 전시는 시민들이 직접 참여해 함께 만든 것이라는 설명을 읽었는데 그 말대로 전시물 중의 상당수는 시민들의 앨범 속에 잠들어 있던 사진들이다.기증자와 사진을 촬영한 시기의 설명이 붙은 많은 사진은 그 어떤 유명한 사진작가들이 찍은 것 못지않은 울림을 주었다. 그처럼 개인의 추억이던 사진들이 세상 밖으로 나와 지역의 역사와 추억에 관한 관심 속에서 다시 빛을 보게 된 것이며, 그렇게 모인 사진들이 1980년대 수원의 소중한 기록이자 도시의 역사가 되었다니 한 점 한 점 눈길을 줄 때마다 더욱 특별하게 느껴졌다.나 역시도 1980년대에 수원에서 중고등학교를 다니고 이십 대를 보냈다. 이제는 사라져 버린 많은 풍경을 기억하지만 늘 그리움속에만 있었는데 신기하게도 전시관내의 사진들 속에서 그 시절이 생생하게 떠올려 나도 모르게 계속 탄성을 지르곤 했다.전시실 입구에서부터 이제는 달라진 수원역 앞 로터리 풍경을 만났다. 한때는 '원천유원지'라 불리던 광교 호수의 옛 모습도 아련했다. 오리배가 떠다니던 그 시절이 눈앞에 나타났다. 팔달문, 장안문뿐 아니라 엄마를 따라다니는 재미가 좋았던 남문시장의 골목골목들. 반갑고 신기한 느낌에 환호성을 지르다가 어느 순간부터는 어쩐지 코끝이 시큰해지기도 했다.전시실의 끝자락에는 시민들의 기증 사진이 있었다. 나와 동시대를 살아온 이들의 추억이 가득하였다. 특히 내가 졸업한 영복여고의 한복 입은 여학생들 사진에서는 어찌나 여러 가지 마음이 함께 들던지. 나 역시 기증자의 사진처럼 친구들과 한복을 입고 찍은 사진을 가지고 있다. 이제 소식이 끊긴 친구들도 그리워졌고, 지나곤 그 시절도 아련했다.이제 수원은 화성으로 사람들에게 익숙한 도시가 되었다. 60년대의 사진 속에서 화성은 지금처럼 잘 복원된 모습이 아니라 부서지고 폐허 같은 모습이었다. 그 사진이 찍힌 연대와 그 속의 풍경을 유심히 보다가 몇 가지를 생각했다.우선 1960년대의 수원 성안마을의 집들은 대부분이 초가집이어서 놀라웠다. 그 사이로 기와집이 없는 것은 아니었으나 초가집이 대부분이란 사실은 수원이, 우리나라가 짧은 기간에 불같이 발전해 온 나라임이 실감 나는 순간이었다.그리고 1950년대에 외국인이 찍은 수원의 풍경 사진이 선명한 컬러사진인 것도 놀라웠다. 전후의 어려웠을 우리나라였겠지만 또 다른 외국인은 먼 이국을 찾아왔고, 컬러사진으로 기록을 남겼다는 사실은 여러 가지를 생각하게 했다.가벼운 마음으로 들어갔던 수원 박물관에서 생각지도 않은 추억을 만난 시간이었다. 1980년대에 수원에서 살아온 사람들이 아니더라도, 그 시대의 사람이 아니더라도 충분히 재미있을 전시물들이 수원 박물관을 채우고 있었다.수인선 협궤열차를 재현해 놓은 곳, 수원의 옛 거리를 그대로 만들어 놓은 곳도 있어 익숙함과 신기함을 동시에 느낄 수 있으니, 아이들이나 외국인과 방문해도 참 의미 있는 시간이 될 것 같았다. 그뿐만 아니라 가까운 곳에서 그처럼 망중한을 즐길 수 있는 야외공간까지 갖추고 있으니 휴식 공간으로도 손색없다.