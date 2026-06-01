"60살 넘어 취직... 이렇게도 직업을 찾을 수 있더라고요"

큰사진보기 ▲옥천 첫 장애인 직업선수 황상연씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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장애인 체육, 일자리가 되다

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큰사진보기 ▲옥천장애인탁구동호회 유길수 코치 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간 옥이네 통권 107호

글·사진 이현경, 디자인 문유림

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충북 옥천에서 처음으로 장애인 직업선수로 활동을 시작한 황상연씨는 개인의 취업 사례를 넘어 지역사회에 질문을 던진다. 재활로 시작한 탁구가 일자리로 이어질 수 있다는 사실은 여전히 낯설지만, 그의 도전은 장애인에게도 취업의 문이 열려 있음을 보여준다. 동시에 지역사회가 이를 어떻게 뒷받침할 것인지에 대한 과제도 남긴다. 황상연 선수의 인터뷰를 통해 그 가능성과 과제를 함께 짚고자 한다.황상연(70, 옥천읍 가화리)씨가 탁구를 친 지는 10년이 넘었다. 처음 탁구채를 잡은 것은 '재활' 때문이었다. 암 수술 후유증으로 오른팔을 들어 올리기 힘들었고, 무엇보다 통증이 동반돼 운동이 필요했다. 그렇게 시작한 것이 탁구였다. '직업 선수'가 될 것이라고는 결코 상상하지 못했다. 전문 선수를 선발해 실업팀을 운영하는 사례는 봤지만, 기업이 종목별 선수를 별도로 채용하는 방식은 생소했기 때문이다.대전보훈병원에서 만난 지인을 통해 장애인 운동선수 채용 절차를 듣고 도전하게 됐다. 대전장애인체육회에 선수 등록을 마쳤고, 체육회가 연계해준 기업에 취직하게 됐다. 그 시간이 벌써 7년이 흘렀다. 이후 관련 제도를 살펴보니, 장애인을 의무적으로 고용해야 하는 기업들이 체육 분야를 하나의 직무로 인정해 채용으로 연계하는 사례가 늘고 있다는 것을 알게 됐다.장애인 탁구선수로 취업하기 위해서는 먼저 '선수등록'부터 해야 했다. 대한장애인체육회 산하 종목단체가 지정한 병원이나 심사장에서 등급 분류 심사를 받아야 한다. 등록장애인이어도 별도의 등급 심사를 받아야 공식 선수로 등록할 수 있다. 지정 병원이 많지 않아 황상연씨는 광주광역시까지 가야 했다. 이동 거리가 멀고, 휠체어 장애인의 경우 이동 자체가 쉽지 않아 등급 분류 심사를 받는 것부터가 큰일이다. 경기도가 지난해 전국 최초로 '장애인 스포츠 등급분류 심사 지원에 관한 조례'를 제정해 검사비, 교통비, 이동 수단 등 을 지원할 수 있는 근거를 마련했지만, 다른 지역으로는 아직 확산되지 못했다."저는 휠체어 장애인입니다. 등급 심사를 받을 때 제가 허리를 얼마나 쓸 수 있는지 보더라고요. 지정 병원을 세 곳 정도 안내받았는데, 옥천에서 가려면 다 멀었어요. 저는 운전을 할 수 있어 이동에 (상대적으로) 어려움이 없지만, 다른 장애인들은 아닐 거예요. 장애인들이 체육 활동을 더 많이 할 수 있도록 하고, 나아가 선수로 생활할 수 있게 하려면 지정 병원을 늘리거나 교통 편의를 제공하는 등 적절한 조치가 필요하다고 생각해요."황상연씨는 서울 소재 기계설비 전문업체 세일이엔에스(주)에 취업했다. 배우자와 함께 개인사업을 해왔지만, 어딘가에 소속된 직장인으로 일하는 것은 이번이 처음이다. 서울 소재 기업에 취직했다고 해서 서울로 출퇴근하는 것은 아니다. 장애인 탁구선수인 만큼 황씨의 근무지는 운동할 수 있는 체육관이다. 오전 11시까지 대전장애인체육센터로 출근하고, 출·퇴근을 관리하는 앱을 휴대전화에 설치해 매번 체크인한다. 운동은 오후 3시 30분까지 이어진다. 시급제로 임금을 받으며, 월 소득은 약 100만 원 수준이다."나이 60살이 넘어서 취직했어요. 1년 단위로 계약을 하고 있죠. 사실상 정년 없이 선수 생활을 이어가고 있다고 봐야죠. 대전장애인체육회 소속이라 대전으로 출근하지만, 운동 장소를 바꿀 수도 있어요. 옥천반다비체육센터에서 운동하고 싶으면 미리 이야기하면 됩니다. 직업선수가 아니었더라도 저는 재활을 위해 계속 탁구를 했을 거예요. 그런데 이렇게 일자리까지 연계되니 너무 좋죠.저와 비슷한 상황에 놓인 장애인들이 많을 거예요. 그래서 많이 홍보하고 있어요. 장애인체육선수로 취업해 보라고요. 장애인이 일을 한다는 것은 흔한 일이 아니에요. 특히 휠체어를 사용하는 중증 장애인은 더 그렇죠. 월 100만 원이 비장애인에게는 적은 돈일 수 있지만, 직업을 가져본 적 없는 장애인 입장에서는 다르게 느껴집니다. 무엇보다 내가 일을 해서 번 돈이라는 점에서 의미가 남다르죠."황상연씨는 옥천장애인탁구동호회 소속으로 다른이들을 만나고 있다. 지인의 소개로 장애인 체육선수 취업 연계 과정을 알게 됐듯 이번에는 황씨가 나서 옥천 장애인들에게 관련 소식을 전하고 있다."저는 직업 탁구선수 생활을 할 수 있는 한 계속할 거예요. 직장생활을 하면서 얻는 즐거움이 너무나도 크거든요. 동호인들이 제 사례를 보고 '나도 할 수 있지 않을까?' 하는 꿈을 꾸고 있습니다. 듣기로는 벌써 4명의 동호인이 충북장애인체육회 소속으로 취업 문을 두드리고 있다고 해요. 좋은 결과가 있었으면 좋겠고, 옥천에 사는 장애인들이 더 많이 도전했으면 좋겠습니다."장애인 탁구가 비교적 짧은 시간에 자리 잡게 된 데에는 현장을 지켜온 지도자의 역할이 컸다. 유길수 코치를 통해 기초를 다진 동호인들은 옥천반다비체육센터에서 시작된 작은 변화를 키워왔다. 처음 탁구채를 잡았던 이들이 어느덧 탁구 선수로 취업 연계까지 바라보게 된 것이다. 유길수 코치 인터뷰를 통해 유 코치가 곁에서 바라본 변화를 엿보고자 한다.탁구를 즐기는 장애인 동호인들이 늘어나기까지, 그 중심에는 유길수 코치가 있다. 옥천반다비체육센터가 막 문을 열었을 당시만 해도 지금처럼 많은 장애인이 모이지는 않았다. 연유정 회장이 주변 사람들을 모으고, 그들이 다시 지인을 데려오면서 지금의 옥천장애인탁구동호회가 만들어졌다. 유길수 코치가 합류하게 된 계기는 장애인 직업선수 1호 황상연씨의 부탁이었다.유길수 코치와 황상연 선수의 인연은 몇 해 전으로 거슬러 올라간다. 유 코치는 퇴직 후 옥천새마을회 건물 지하에서 탁구장을 운영했는데, 그곳을 찾던 이가 황상연씨였다. 당시에는 반다비체육센터가 없어 장애인들이 운동할 공간이 마땅치 않았고, 유 코치가 운영하던 탁구장은 이들에게 소중한 공간이었다.테니스, 볼링, 배드민턴 등 다양한 종목을 섭렵한 유길수 코치가 가장 애정하는 운동은 탁구다. 상대가 어떤 공을 넘기느냐에 따라 변수가 많고, 공이 라바(탁구채 고무 부분)의 어느 부위에 맞는 지에 따라 다양한 공격과 수비가 가능해 매우 역동적인 운동이기 때문이다. "반다비체육센터에서 장애인들이 탁구를 배우고 싶어 하는데 강사로 와달라"는 부탁을 흔쾌히 수락한 이유에는, 몸이 불편하다는 공통점도 있지만 무엇보다 탁구를 향한 애정이 컸다."옥천군 청산면 교평리 출신입니다. 초·중·고를 모두 청산에서 나왔죠. 청산성당에 탁구대가 있었어요. 거기서 처음 탁구를 시작했어요. 서울에서 직장생활을 하다가 청주로 내려왔고, 청주에서 탁구 클럽에 가입해 10년 넘게 생활체육인으로 활동했습니다. 군 생활 중 다쳐서 저도 몸이 조금 불편해요. 동병상련의 마음으로 코치를 시작했는데, 여기 와 보니 동호인들이 모두 저처럼 나누려는 사람들이어서 놀랐습니다. 밥값도 서로 내려고 하고, 함께 먹을 간식도 챙겨오고요. 그렇게 서로를 챙기며 운동하고 있습니다."장애인 탁구는 휠체어 부문과 스탠딩 부문으로 나뉜다. 휠체어를 타느냐의 차이일 뿐, 라켓을 잡는 법부터 기본기는 동일하다. 휠체어는 보통 안전을 위해 이동하지 않을 때는 고정해 두지만, 앞뒤와 좌우로 움직이며 공을 받아야 하는 종목 특성상 고정할 수 없다. 이 때문에 선수들은 한팔로 휠체어를 잡아 균형을 유지하고, 다른 팔로 라켓을 쥐고 공을 쳐야 한다. 유길수 코치는 탁구채를 한 번도 잡아보지 않았던 이들에게 탁구의 재미를 알려주었고, 지난해 충북 장애인도민체전에서 성과를 거두도록 이끌었다."도민체전을 포함해 장애인 탁구로 출전할 수 있는 대회가 있지만, 옥천에서는 선수 수급이 다소 어려운 상황입니다. 선수를 구성해도 당일 건강 상태에 따라 출전 여부가 달라지기도 하죠. 홍보가 더 많이 됐으면 좋겠습니다. 운동 자체만으로도 큰 성취감을 주기 때문에 많은 장애인들이 도전했으면 합니다. 나아가 운동선수로 취업할 수 있다는 점이 하나의 동기가 되길 바랍니다. 그래서 더 많은 장애인들이 생활체육을 즐길 수 있었으면 좋겠습니다."