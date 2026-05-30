암 재발 소식을 듣고 처음 한 일

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

"7년 전에 아이 하나 달라고 그렇게 빌었거만 오른쪽 가슴에 유방암을 주더니, 지금은 왼쪽이야? 아빠 너무해!"

큰사진보기 ▲유방암 재발 소식을 듣고 올려다본 하늘. 마음은 무너졌지만 하늘은 아무 일 없다는 듯 푸르다. ⓒ 황의정 관련사진보기

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"암이 재발 되었습니다."

'좀 더 열심히 관리했어야 했나. 몸의 변화를 더 빨리 알아챘어야 했나. 운동을 더 했어야 했나.'

'조용히 치료만 받아서 문제야. 독하게 살지도 못하고 물러터졌으니 관리 하나 똑부러지게 못하고 이 사달을 냈어. 성격 좋다는 말이 그렇게 좋냐. 그때 그 일을 하지 말았어야지. 왜 그 사람 부탁은 들어줘서 스트레스를 만들었어. 그러니 피싱도 당하지. 바보 천치 같은 것. 이제는 암한테 휘둘리며 살 거야. 뻔해.'

'마시지 마. 너 이거 마셔서 그렇게 된 거야.'

'아, 내가 또 생각에 빠져 있었구나.'

큰사진보기 ▲생각이 소용돌이치던 날, 운동화를 벗고 흙길 위를 천천히 걸었다. ⓒ 황의정 관련사진보기

'아, 또 생각이 왔구나.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

하늘을 향해 고래고래 소리를 질렀다. 지난 4월 3일. 유방암 재발 소식을 들은 날이었다. 병원 문을 나서는데 다리가 휘청거렸다. 다시는 찾아오지 않을 거라 믿었던 암이, 오른쪽에서 왼쪽으로 자리를 옮겨 다시 돌아왔다는 말을 쉽게 받아들일 수가 없었다.병원 앞 벤치에 멍하니 앉아 하늘을 올려다봤다. 왜 또 나일까. 돌아가신 아빠를 원망해보기도 하고, 사주팔자에 건강운이 있는지 찾아보기도 했다. 하지만 마음은 조금도 가라앉지 않았다. 노트를 펼쳤다. 무엇이라도 붙잡지 않으면 안 될 것 같았다. 연필을 들고 한참을 앉아 있다가 종이 위에 단어 하나를 적었다.죽음. 얼른 지워버리고 싶었다. 하지만 그 순간의 나를 가장 정확하게 설명하는 단어도 그것이었다. 암. 재발. 죽음. 내 머릿속은 세 단어만 맴돌고 있었다. 답답한 마음에 유방암 카페를 찾아다녔다. 나처럼 재발하거나 전이된 사람들이 참 많았다. 다들 같은 불안을 품고 있었고 "재발은 신의 뜻"이라고 말하는 이들도 많았다. 글들을 읽고 나면 마음이 잠시 가라앉다가도 다시 무너졌다.밤이 되면 자꾸 이 말이 귓가에서 맴돌았다. 그러면 나는 파블로의 개처럼 나를 탓하기 시작했다.이렇게 이유를 찾다가 도저히 원인을 찾지 못하게 되면 생각은 나의 성격을 도마 위에 올려놓고 칼질을 시작한다.그렇게 스스로를 몰아치다 보니 어느 순간, 암이 싫은 게 아니라 내가 싫어지고 있었다. 머릿속 생각은 멈추지 않았다. 예전에 먹었던 치킨과 피자까지 끌어와 그때의 나를 탓했고, 전이가 되어 괴로워하는 미래의 나를 미리 상상하며 또 괴로워했다. 무한 반복. 다람쥐 쳇바퀴처럼 같은 생각 안을 빙빙 돌았다.도저히 안 되겠다 싶었다. 그러다 정토회에서 하는 2박 3일 온라인 명상에 참여하게 됐다. 40분 명상, 10분 포행, 다시 40분 명상, 10분 포행. 코끝에 호흡을 바라보는 시간이었다. 첫날 몇 시간은 생각을 잊으려고 열심히 따라했다.그런데 숨은 어디 가고, 나는 어느새 딴 곳에 가 있었다. 왼쪽 가슴이 조금만 쿡쿡 찌르는 것 같아도, 암세포들이 다른 장기로 옮겨다니는 상상이 펼쳐졌다. 갑자기 친구들과 와인을 마셨던 저녁으로 넘어가 있었다. 그 자리 옆에서 나는 과거의 나에게 소리치고 있었다.그러다 오래전 화났던 장면들이 불쑥 떠올랐다. 혼자서 분에 못 이겨 씩씩거리다가 눈을 떠보면 40분이 지나 있었다. 생각 속에 있다는 걸 스스로 알면서도, 멈출 수가 없었다. 마지막 날이었다. 여느 때처럼 명상을 하다가 문득 어떤 순간이 찾아왔다.그걸 알아차리는 순간, 다시 호흡으로 돌아올 수 있었다. 생각에 빠지면, '아, 또 생각이 왔구나.' 그리고 다시 숨으로 돌아오고. 또 빠지면, 다시 알아차리고. 그렇게 2박 3일이 지났다.명상 이후 내 일상은 조금 달라졌다. "왜 암에 걸렸지?" 하는 생각이 올라올 때면 예전처럼 그 안으로 완전히 끌려 들어가기보다, '아, 또 먹구름이 몰려오는구나' 하고 바라볼 수 있는 순간들이 생겼다. 자책이 암세포를 없애주는 것도 아니었다. 그러면 무슨 소용이 있겠냐 싶었다.그날 운동화를 벗고 흙 위에 발을 올렸다. 복잡했던 생각들이 조금 잠잠해졌다. 말랑말랑하고 부드러운 흙이 발바닥에 닿았다. 그날 이후에도 여전히 흔들린다. 갑자기 겁이 나고, 억울해지고, 미래를 상상하며 무너지기도 한다. 그럴 때면 가만히 숨을 들이 마신다.그리고 다시 밥을 먹고, 씻고, 하루를 살아간다.