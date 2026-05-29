옥천으로 떠난 문학기행, 정지용의 세계를 만나다

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큰사진보기 ▲고향의 향수를 노래했던 두 거장, 이동원과 박인수향수 ⓒ 이점록 관련사진보기

"넓은 벌 동쪽 끝으로 옛이야기 지줄대는

실개천이 휘돌아 나가고,

얼룩백이 황소가 해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야. (중략)"

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

발길이 닿지 않았던 낯선 고장으로 떠나는 길은 언제나 설렌다. 지난 28일, 한국공무원문인협회 회원들과 함께 충북 옥천으로 '2026년 문학 기행'을 떠났다. 경부고속도로를 시원하게 내달리는 버스 창밖으로, 하늘은 금방이라도 눈물을 쏟을 듯 먹빛 구름을 잔뜩 머금고 있었다.옥천에 발을 디디자 이미 초하의 봄비가 대지를 촉촉이 적시고 있었다. 그러나 이 비는 여정을 방해하는 불청객이 아니었다. 오히려 메마른 대지 위에 푸른 생기를 더하며, 고즈넉한 정취라는 이름의 얇은 수묵화를 한 폭 그려내고 있었다. 생전 처음 와보는 옥천의 첫인상은 그렇게 시작되었다.첫 발자국은 교동리에 위치한 육영수 여사 생가로 향했다. 조선 시대 삼정승이 살았다는 유서 깊은 명당 답게, 상류층의 건축 양식을 고스란히 간직한 99칸의 전통 한옥이 서 있었다. 생가는 엄격했던 조선 시대의 공간 구분을 품고 있었다.바깥주인이 손님을 맞이하며 세상사를 호령하던 사랑채는 탁 트였고, 여성들이 거처 하며 집안을 돌보던 안채는 아늑해 보였다. 생가 곳곳마다 육 여사의 유년 시절 사진과 빛바랜 유품, 손때 묻은 생활용품들이 눈에 들어왔다. 비에 젖어 한층 짙어진 기와 지붕과 정원, 그리고 연못은 그 자체로 고요한 수묵화 한 점이었다.문인들은 약속이나 한 듯 안채 툇마루에 옹기종기 걸터앉았다. 어깨를 맞댄 채 바라본 처마 끝에서는 투명한 빗방울이 후두둑 떨어지며 마당 가득 싱그러운 낙수 소리를 채우고 있었다. 그 고즈넉한 풍경 위로 문화관광해설사의 나지막한 목소리가 얹어졌다. 조곤조곤 흐르는 그 음성은 빗소리와 부드럽게 섞이며, 안채 구석구석까지 깊은 울림이 되어 번져나갔다.툇마루 끝에 시선을 고정한 채 연신 떨어지는 빗방울을 바라보았다. 촉촉이 젖어 드는 마당을 향해 멍하니 눈길을 던지는 사이, 시간은 거꾸로 흐르고 내 안의 시선은 문득 반세기 전의 아득한 기억을 더듬기 시작했다. 맑게 개인 날이 아니라 이렇듯 봄비가 내리고 하늘이 잔뜩 흐려 있었기에, 가슴속 깊은 곳에 묻어두었던 그 시절의 공기와 숙연했던 실루엣이 더 선명하고 아련하게 베어 오르고 있었다.1974년 8월 15일, 광복절의 환희 속에 울려 퍼진 흉탄. 향년 마흔여덟, 이른 나이에 마침표를 찍은 그 비극은 수많은 이들의 가슴에 깊은 아픔을 남겼다. 당시 나는 국민학교 6학년, 철없는 소년이었다. 그날의 흐린 하늘, 코끝을 찌르던 젖은 공기, 마을을 지배했던 숙연한 침묵이 52년이 지난 지금, 옥천의 빗속에서 아련히 되살아났다. 역사는 교과서에 박제된 사건이 아니었다. 이렇게 개인의 기억과 뒤엉켜, 비 오는 날의 공기처럼 오래도록 살아 숨 쉬고 있었다.아쉬운 발걸음을 돌려 멀지 않은 곳에 있는 정지용 문학관으로 향했다. 한국 현대시의 아버지라 불리는 시인의 생가와 문학관은 옥천이 품은 거대한 문학적 영토였다. 문학관 입구에 들어서자, 그의 대표작 <향수(鄕愁)>의 구절들이 먼저 마중을 나왔다.문학관 안에는 정지용 시인의 삶의 궤적과 문학적 업적이 시대별로 정갈하게 수놓아져 있었다. 이곳에서 만난 문학해설사의 깊이 있는 해설은 시인의 삶에 입체적인 숨결을 불어넣었다. 조곤조곤 흐르는 해설사의 이야기 마디 마디마다 문인들은 연신 고개를 끄덕였고, 전시장 안의 공기는 이내 청중 모두가 시인의 마음이 된 듯 깊은 몰입감으로 가득 찼다.여기에 더해진 김명호 박사의 특별 강의는 이번 기행의 문학적 깊이를 한층 더 단단하게 채워주었다. '정지용 시의 세계와 삶 소고'라는 묵직한 주제 아래 펼쳐진 특강은, 시인이 마주했던 시대적 고뇌와 그가 창조해 낸 문학적 성취의 이면을 행간 마다 날카롭고도 따뜻하게 짚어냈다.흐트러짐 없이 귀를 기울이던 문인들에게는 시인의 세계를 온몸으로 투과해 내는, 그야말로 더 깊이 알고 더 뜨겁게 마주하는 특별한 각성의 시간이었다. 우리말을 마치 음악처럼 조탁해 낸 그의 시어들 앞에서 문인들은 한동안 발을 떼지 못하고 얕은 감탄사를 뱉었다. 그것은 관람이 아니라, 시인의 혼과 나누는 은밀하고도 깊은 대화였다.시인 정지용의 아름다운 시어에 숨을 불어넣었던 가수 이동원과 테너 박인수. 테마공원에 나란히 선 두 사람의 모습을 보니, 대중가요와 클래식의 벽을 허물며 온 국민의 가슴을 적셨던 그 시절의 아름다운 화음이 다시금 들려오는 듯하다. 이제는 별이 된 두 영웅이 남긴 그리움의 노래는 여전히 우리의 고향이 되어 준다.문학관 옆으로 다소곳이 복원된 초가집 생가 주변에는 시구 속 풍경이 그대로 재현되어 있었다. 봄비에 잘게 부서지는 실개천의 물소리는 마치 시인이 말한 '옛이야기'를 나지막이 '지줄' 대는 듯했다. 발길 닿는 거리마다 시가 흐르는 것 같아 마냥 마음이 들떴다. 빗소리와 함께 어우러진 옥천의 문화유산은 처음 이곳을 찾은 나에게 단순한 풍경을 넘어 거대한 서사로 다가왔다.돌아오는 귀경 버스 안, 출발할 때의 어색함과 엄숙함은 어느새 씻겨 내려가고 연신 활짝 찬 웃음꽃이 피어났다. '정지용' 세 글자를 두고 즉석에서 펼쳐진 삼행시 릴레이 속에서, 서로를 바라보는 문인들의 눈빛과 유대감은 옥천의 실개천처럼 깊고 단단하게 흘러가고 있었다. 흐린 하늘로 시작해 눈부신 햇살로 끝난 이번 여정은, 우리 문인들의 가슴속에 오래도록 '차마 꿈엔들 잊히지 않을 향수'로 깊이 각인될 것이다.