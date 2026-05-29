공공연대노조 지방선거 정책질의 결과 발표, "민주당 소극적 입장"

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공공연대노동조합이 6월 3일 지방선거를 앞두고 8개 정당에 발송한 '공공부문 비정규직 처우 및 제도개선' 정책질의 결과를 29일 발표했다.더불어민주당을 제외한 7개 정당이 전 항목에 동의한 반면, 더불어민주당은 원청교섭 인정 등 핵심 의제에 유보적 입장을 취해 노조 측이 유감을 표명했다.진보당, 기본소득당, 사회민주당, 조국혁신당, 정의당, 노동당, 녹색당 등 7개 정당은 노조가 질의한 26개 전 항목에 동의했다. 중앙행정기관․지자체․공공기관이 공공부문 비정규직의 원청임을 인정하고 원청교섭을 보장해야 한다는 주장에 동의했으며, 임금 삭감 없는 정년연장, 공무직법 법제화, 최저임금 산입범위 개정에도 찬성했다.돌봄정책기본법․돌봄노동자법 제정, 아이돌봄 이용시간 확대, 생활폐기물 환경미화원 직접고용 등에도 일괄 동의했다.반면 더불어민주당은 환경미화원 3인 1조 및 주간근무 강제화, 보육대체교사 고용안정․정규직화, 노인일자리담당자 인건비 가이드라인 적용 등 일부 항목에만 동의했다. 생활폐기물 직접고용, 돌봄법 제정, 아이돌봄 최소근무시간 보장, 노인․장애인 관련 처우개선 등에는 부분 동의에 그쳤으며, 나머지 항목에는 동의 여부 표시를 하지 않아 사실상 유보 입장을 취했다.공공연대노동조합은 보도자료를 통해 "개정 노조법 해석지침으로 공공부문 비정규직의 원청교섭이 막혀 있는 상황에서 더불어민주당의 유보적 입장은 아쉬울 수밖에 없다"며 "개정노조법을 통과시킨 여당으로서도 적절한 답변이 아니다"라고 비판했다.이어 "공무직법제화, 최저임금 산입범위 개정, 비정규직 정규직화 등에 원론적 입장만 피력한 민주당이 정부여당으로서 보다 적극적인 입장을 취할 것을 요구한다"고 밝혔다.공공연대노조는 이번 질의에 국민의힘은 내란 세력 옹호를 이유로 발송 대상에서 제외했으며, 개혁신당은 발송처가 확인되지 않아 포함하지 않았다고 설명했다.