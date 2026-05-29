'광주 여고생 살해' 장윤기, 성폭행·스토킹 혐의 추가

▲심야 광주 도심에서 일면식 없는 여고생(17)을 살해하고, 도우러 온 남학생(17)에게도 흉기를 휘두른 장윤기(23)가 14일 오전 광주광역시 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기