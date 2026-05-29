'광주 여고생 살해' 장윤기, 성폭행·스토킹 혐의 추가

경찰이 일면식 없는 여고생을 흉기로 살해한 장윤기(23)에게 성폭행과 스토킹 혐의를 추가해 검찰에 넘겼다.
광주광산경찰서는 살인·살인미수·살인예비 혐의로 구속 송치한 장씨에 대해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(성폭행), 스토킹처벌법 위반, 감금 등의 혐의를 추가해 송치했다고 29일 밝혔다.
장씨는 지난 3일 광주광역시 광산구 월계동에서 식당 아르바이트 동료였던 이주여성 A씨를 성폭행하고 스토킹한 혐의를 받는다.
조사 결과 장씨는 A씨의 집에 침입해 교제 요구를 거절당하자 성범죄를 저지른 것으로 드러났다.
이후 12시간 넘게 A씨를 붙잡아 둔 장씨는 점심시간 넘어 식당으로 함께 출근했으며, 이때 자신과 떨어진 A씨가 누군가에게 자신의 범행을 알린 것으로 의심하고 살인을 결심했다.
장씨는 이달 3일 오후 5시께 흉기 2점을 구입해 A씨의 주거지로 향했고, 장씨를 피해 다른 지역으로 이사하기 위해 옷가지를 챙기러 집에 간 A씨의 눈에 띄었다.
겁에 질린 A씨가 112에 신고했으며, 이때 경찰이 보낸 스토킹 경고 문자를 받은 장씨는 자신의 범죄가 들통난 것으로 알고 경찰의 위치 추적을 피하려고 휴대전화를 버리고 달아났다.
이후 흉기를 소지한 채 A씨의 집과 직장 주변을 30시간 넘게 배회했다.
하지만 경찰의 신변 보호를 받으며 사촌 언니가 사는 다른 지역으로 이미 거처를 옮긴 A씨를 찾지 못했고, 결국 분풀이 대상을 바꿔 홀로 귀가하던 여고생을 흉기로 찔러 살해했다.
또 여고생의 비명을 듣고 달려온 남학생에게도 흉기를 휘둘러 다치게 했다.
[관련 기사]
여고생 살해범, 스토킹 여성 노리다 분풀이 범행...구속 송치 https://omn.kr/2i6ye
'광주 여고생 살해범' 23세 장윤기 신상공개
https://omn.kr/2i6pn
'여고생 살해범' 알바 동료 여성 살인예비 혐의 추가되나
https://omn.kr/2i5lg
[단독] '여고생 살해범', 이틀 전 알바 동료 여성 살해 위협
https://omn.kr/2i4wz
[단독] 광주 여고생 살해범, 추가 범행도 수사 중
https://omn.kr/2i439
'도주 우려' 광주 여고생 흉기 살해 20대 구속 https://omn.kr/2i3cy
심야 광주 도심 여고생 흉기 살해 20대 남성 검거
https://omn.kr/2i1y9