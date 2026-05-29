[단독] 문재인 '국가비전' 공문, 4년째 보낸 '황당' 중앙교육연수원

큰사진보기 ▲교육부 산하 중앙교육연수원이 최근 교육기관에 보낸 공문. ⓒ 제보자 관련사진보기

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"국민의 나라 정의로운 대한민국"

전국 학교 교원과 교육기관 소속 공무원들의 연수를 책임진 교육부 산하 중앙교육연수원이 이미 2022년에 끝난 문재인 정부의 국가비전이 담긴 공문을 지난 28일까지 4년째 계속 발송했던 것으로 확인됐다. 문재인 정부 마감 이후 윤석열 정부, 이재명 정부가 출범했는데도 오로지 '문재인 정부 국가비전'만 고수한 것이어서 "국가교육 책임 연수기관의 무책임이 도를 넘었다"라는 비판 목소리가 나온다.29일, <오마이뉴스>는 중앙교육연수원이 교육기관에 최근 보낸 공문을 살펴봤다. 이 공문 위쪽 '중앙교육연수원'이란 글자 위에는 다음과 같은 글귀가 적혀 있었다.그런데 이 글귀는 문재인 정부 국가비전이다. 현 정부인 이재명 정부의 국가비전인 "국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국"이 들어가 있어야 할 자리에 4년 전 끝난 문재인 정부 국가비전이 들어가 있는 것이다.어떻게 이런 일이 생길 것일까? 국가기관 공문은 맨 위에 국가비전을 적어야 하는데, 이 기관은 4년째 문재인 정부 국가비전을 그대로 써온 사실이 확인됐다. 중앙교육연수원 복수의 관계자는 <오마이뉴스>에 "자체 확인해 보니 문재인 정부 이후에도 올해 5월 28일까지 문재인 정부 국가비전이 들어간 공문을 보낸 것이 맞다"라면서 "공문의 내용을 주로 신경 쓰다 보니 공문의 형식이라 할 수 있는 '국가비전' 글자까지는 미쳐 신경을 쓰지 못했다"라고 밝혔다.중앙교육연수원은 지난 28일, 교육부 시정 권고를 받고서야 부랴부랴 공문발송시스템을 고쳐 '이재명 정부 국가비전'으로 바꿨다.시도교육청 소속 한 교육기관 관계자는 <오마이뉴스>에 "중앙교육연수원은 전국 교원과 직원, 교육부와 시도교육청 공무원들의 교육연수를 책임지는 국가교육 책임 연수기관인데 정말로 황당한 일이 벌어진 것"이라면서 "다른 곳도 아닌 국가교육 책임 연수기관이 엉뚱한 정부의 국가비전을 4년째 쓰고 있었다는 것은 무책임하고 무감각의 정도가 도를 넘은 것"이라고 지적했다.이에 대해 중앙교육연수원 관계자는 <오마이뉴스>에 "우리가 국가비전을 공문에서 수정해서 보내는 것을 놓쳤던 부분이 있어서 바로 (28일에) 조치했다"라면서 "앞으로 각별히 신경을 써서 이런 일이 다시는 생기지 않도록 하겠다"라고 설명했다.