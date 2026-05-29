학교가 '낙원'이 된 순간, 그 행복은 어디에서 왔을까

"선생님, 요즘 알고리즘이 학교 릴스를 추천해주는데 하루에 한 번은 떠요."

"어떤 중학교에서 한 건데, 재밌어 보여요."

큰사진보기 ▲‘우리의 낙원’이라는 문구가 담긴 학교 릴스 목록. 공개 게시물로 올라온 영상들은 1만~3만 회대 조회수를 기록하고 있다. ⓒ 인스타그램 화면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 학교를 둘러싼 뉴스에는 갈등과 민원, 위기와 어려움의 이야기가 자주 등장합니다. 물론 그런 현실을 외면할 수는 없습니다. 그러나 학교 현장에는 학생과 교사가 함께 웃고 배우며, 작은 변화를 만들어가는 장면들도 여전히 존재합니다. 이 글은 부정적 뉴스에 가려 잘 보이지 않았던 학교의 따뜻한 순간과 교육의 가능성을 현장에서 찾아 기록하려는 시도입니다. 학교를 미화하기보다, 오늘의 학교 안에서 실제로 벌어지는 반짝이는 장면들을 차분히 들여다보고자 합니다.

며칠 전 한 학생이 휴대전화 화면을 보여주며 말했다. 인스타그램 릴스에 올라온 어느 중학교의 영상이었다. 누구나 인스타그램 계정만 있으면 볼 수 있는 공개 게시물이었다. 영상은 길지 않았다. 짧은 음악, 빠르게 바뀌는 화면, 익숙한 학교 공간, 그리고 그 안에서 함께 움직이는 학생들과 선생님들이 보였다.처음에는 요즘 학생들이 좋아하는 학교 릴스 정도로 생각했다. 그런데 몇 번을 다시 보게 됐다. 화면 속 학생들은 운동장과 계단, 복도, 교정 곳곳에서 음악에 맞춰 몸을 움직였다. 친구들과 어깨를 맞추고, 웃음을 참지 못하고, 카메라를 향해 자연스럽게 손짓했다. 선생님들도 그 영상 안에 있었다. 같은 화면 안에서 함께 춤추고 웃으며 등장했다.릴스 영상들의 배경음악은 악뮤(AKMU)의 노래 '소문의 낙원'이었다. 이 선택도 인상적이었다. 악뮤라는 그룹이 주는 특유의 맑고 무해한 분위기, 장난스럽지만 따뜻한 정서가 학교 장면과 잘 어울렸다. 노래 제목이기도 한 '소문의 낙원'이라는 말은 화면 위의 문구와 만나며 묘한 힘을 가졌다. 학교를 낙원이라고 부르는 표현은 조금 과감하지만, 영상 속 학생들의 표정과 선생님들의 움직임을 보고 있으면 그 말이 아주 멀게만 느껴지지는 않았다.요즘 학교 이야기는 대체로 어려운 소식과 함께 전해질 때가 많다. 교권, 생활지도, 학교폭력, 민원처럼 학교 현장이 마주한 문제들은 분명히 중요하다. 외면해서도 안 되지만 분명한 것은 그런 이야기만으로 학교를 모두 설명할 수는 없다는 것이다.학교 안에는 여전히 좋은 순간들이 있다. 학생들이 친구들과 함께 웃는 순간, 선생님과 아이들이 같은 방향을 바라보는 순간, 작은 행사 하나를 위해 함께 움직이는 순간이 있다. 이런 일들은 대개 거창하지 않다. 그래서 뉴스가 되지 못하고 지나가기도 한다. 그러나 학생들이 하루의 대부분을 보내는 학교에서 이런 순간들은 생각보다 중요하다.릴스 속 학교는 밝아 보였다. 운동장에는 햇빛이 있었고, 계단에는 학생들의 움직임이 있었고, 복도와 교정에는 웃음이 있었다. 영상 속 아이들은 친구들과 함께 추억을 만들고 있었다. 누군가는 앞에서 동작을 맞추고, 누군가는 뒤에서 웃으며 따라오고, 또 누군가는 쑥스러운 표정으로 카메라를 바라봤다. 완벽하게 짜인 영상이라기보다, 학교 안의 에너지가 자연스럽게 흘러나온 장면처럼 보였다.그 안에서 선생님들의 모습도 눈에 들어왔다. 학생들과 함께 화면 안으로 들어온 선생님들은 학교의 분위기를 함께 만드는 사람처럼 보였다. 교사와 학생이 한 화면 안에서 웃고 움직이는 모습은 보는 사람에게도 작은 안도감을 준다. 학교가 여전히 관계를 만들 수 있는 공간이라는 사실을 보여주기 때문이다.학생들에게 학교는 단순히 수업을 듣는 장소만은 아니다. 하루 8시간 가까이 머무는 생활의 중심이다. 친구를 만나고, 실수하고, 배우고, 어색해하고, 다시 웃는 곳이다. 매일 지나치는 계단과 운동장, 복도와 교정은 학생들의 하루가 쌓이는 공간이다.그런 공간이 릴스 영상의 배경이 되는 순간, 학교는 조금 다르게 기억된다. 평소에는 그냥 지나치던 계단이 친구들과 함께 움직였던 장소가 되고, 익숙한 운동장이 함께 웃었던 기억으로 남는다. "우리 학교"라는 감각은 거창한 구호에서 생기는 것이 아니라, 이런 경험 속에서 만들어진다.인스타그램 공개 계정에 올라온 릴스 영상들은 1~2만 회를 훌쩍 넘는 조회수를 기록하기도 했다. 학교 계정의 게시물로는 눈에 띄는 반응이다. 많은 사람들이 이 장면을 보며 멈춰 섰다는 뜻이기도 하다. 아마 그 이유는 화려한 편집만은 아닐 것이다. 영상 안에 담긴 학생과 교사의 표정, 학교 공간의 밝은 분위기, 그리고 '소문의 낙원'이라는 말이 주는 낯설지만 반가운 감각 때문일 것이다.학교가 언제나 낙원일 수는 없다. 모든 학생이 매일 행복하기만 한 학교도 현실적으로 존재하기 어렵다. 학교에는 수업이 있고, 평가가 있고, 관계의 어려움도 있다. 때로는 갈등이 생기고, 누군가는 학교라는 공간을 무겁게 느끼기도 한다.그래서 오히려 이런 장면이 더 반갑다. 학생들이 친구들과 함께 웃고, 익숙한 학교 공간을 자신들의 방식으로 다시 바라보고, 그 안에서 즐거운 기억을 만들어가는 순간 말이다. 학교가 낙원이 된다는 것은 거창한 구호가 아닐지도 모른다. 아이들이 하루의 많은 시간을 보내는 공간에서 "여기에도 즐거운 순간이 있다"고 느끼는 것, 그 작은 경험들이 쌓이는 일에 가까울 것이다.우리 미래를 책임질 아이들은 하루의 대부분을 학교에서 보낸다. 어른들에게 학교는 수업과 평가의 공간으로 보일 수 있지만, 학생들에게 학교는 친구를 만나고, 웃고, 실수하고, 다시 배우는 생활의 중심이다. 그곳이 아이들에게 조금 더 편안하고 따뜻한 기억으로 남기를 바란다. 어느 날 문득 "우리 학교 꽤 괜찮다"고 말할 수 있는 순간이 많아지기를 바란다.