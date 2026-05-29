스쿨존서 반려견 즉사시킨 70대 운전자... 재판 결과는?

서울 은평구 내 어린이보호구역(스쿨존) 인도로 돌진해 행인에게 상해를 입히고, 그의 반려견을 즉사시킨 70대 운전자가 449만 원을 배상해야 한다는 법원의 판결이 나왔다.
행인 황아무개(31)씨는 지난 2024년 11월 경 은평구 갈현초등학교 인근 사거리에서 보행 신호를 기다리던 중 갑자기 급커브해 인도로 돌진한 승용차에 의해 현장에서 반려견 '무무'를 잃었다.
당시 운전자가 사고를 내고도 한참동안 차에서 내리지 않고 있다가 옷을 털면서 내린 사실이 여러 매체서 보도되면서 큰 공분을 사기도 했다(관련 기사 : '가격'만 묻는 보험사...반려견 잃은 뒤 벌어진 일
https://omn.kr/2b1lh).
서울서부지법 민사32단독(재판장 차은경)은 지난달 29일 황씨와 황씨의 가족이 낸 손해배상 소송에서 운전자 고아무개(74)씨가 총 449만 원을 지급해야 한다며 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 소송비용은 60%를 원고들이, 나머지를 피고가 부담하게 했다.
재판부는 "원고들이 오랜 기간 피해견과 함께 생활하면서 상당한 유대감과 애정을 가지고 있었던 것으로 보여, 원고들이 피해견의 사망으로 인해 재산적 손해의 배상만으로는 회복할 수 없는 정신적 손해를 입었다고 봄이 타당하다"고 판단했다.
배상 금액 중 재산상 손해 부분으로 반려견의 장례 비용 99만 원, 유골 처리 비용 50만 원이 포함됐다. 피해 가족이 당초 청구했던 금액은 1149만 원으로 40% 가량이 인정됐다.
피고와 원고 모두 항소하지 않아 이 판단은 지난 28일 최종 확정됐다. 고씨는 2024년 12월 6일 구약식 처분(공판 없이 약식명령을 내리는 절차)을 받은 바 있다.
황씨 또한 사고 직후 허리디스크와 뇌진탕 등으로 병원에 입원하고, 사고 이후로는 외상후스트레스장애(PTSD)에 시달리고 있다. 그러나 고씨는 끝까지 피해 가족에게 사과하지 않았다.
황씨는 재판이 끝난 뒤인 5일 <오마이뉴스>에 "만족스러운 결과는 아니지만 (항소하지 않고) 끝내고자 한다"면서 "1년 반 가량 걸린 재판 과정에서 (가해 운전자로부터) 사과는 전혀 없었다. 나도 이제 사과받을 생각이 없다"고 전했다.
이번 재판 과정에서도 반려견을 '재산상 손해'로만 본 문제적 질문은 이어졌다. 고씨의 보험사인 KB손해보험은 황씨의 대리인인 박영헌 변호사에게 반려견에 대해 질문하면서 "분양은 받으셨나", "종이 무슨 종인가"를 물었다.
반려동물과 관련해 많은 소송을 진행했던 박 변호사는 "보통 보험사와 대화하다 보면 '자동차 보험'으로 처리한다는 프레임에 씌인 경우가 많다. 보험사에서는 내부 기준을 들이대는데 (보호자들) 입장에선 2차 가해인 셈"이라고 지적했다. 그러면서 "피해자 분들은 대부분 내게 진심으로 사과하고 성의를 보였다면 재판까지 가지 않았다고 하신다"며 아쉬움을 드러냈다.