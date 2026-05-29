"한 시간 동안 다섯 명이..." 어쩌다 한국 교도소는 이 지경이 됐나

큰사진보기 ▲시사기획 창 '‘과밀 지옥’. ⓒ KBS 관련사진보기

- 교도소의 과밀 문제에 대한 취재는 어떻게 하게 되었나요?

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- 취재하면서 생각이 달라진 점이나 새롭게 알게 된 게 있나요?

- 취재할 때 처음에 뭐부터 했나요?

- 프로그램 시작할 때 사례가 다소 자극적으로 보이더라고요.

- 의정부교도소 가셨잖아요. 어땠나요?

- 입소자들 들어오는 장면 찍으셨잖아요.

- 교도소 내 방에서 화장실 안이 보이는 거 같더라고요.

- 잠자기도 좁아 보였어요.

- 교도소 한 방에 수용자 정원을 초과하는 것 같은데, 교도소 수를 못 늘려서일까요?

- 2023년부터 늘어났다고 했는데, 이유가 있나요?

큰사진보기 ▲<시사기획 창>의 한 장면 ⓒ KBS 관련사진보기

- 수용자들이 노동하는 걸 출역이라고 하던데, 공간 부족으로 출역을 못 시키나요?

- 범죄 유형을 나누지 않고 한 방에 수용되는 건, 문제가 없나요?

- 일본의 교정 시스템을 취재하셨더라고요.

- 과밀 문제의 대안이 벌금형 확대인가요?

- 그렇게 하면 유전무죄 이야기가 나올 수 있잖아요.

- 교정 교화에 더 노력하는 게 사회에 어떤 의미가 있을까요?

2025년 9월, 부산교도소에서 집단 구타로 재소자가 사망하는 사건이 발생했다. 검찰 조사 결과 같은 방 수용자들로부터 상습 구타를 당했다. 사건 당시 3명의 교도관이 500명의 수용자를 순찰 중이었던 것으로 확인됐지만, 집단 구타 사실을 아무도 알아채지 못했다. 부산구치소 수용률은 150%가 넘는 상태였다. 구치소 측은 법원에 구속영장 발부를 신중히 해달라는 공문까지 보내는 등 진작부터 한계 상황을 호소하고 있었다. 그러나 과밀 문제는 해결되지 않았고 그 대가는 사고로 돌아왔다.KBS 1TV <시사기획 창>은 지난 26일 교도소 고밀 문제를 다룬 '과밀지옥'을 방송했다. 기자가 직접 교도소를 방문해 과밀도가 얼마나 심각한지 확인하고, 일본은 어떻게 이 과밀 문제를 해소했는지 다뤘다. 취재 뒷이야기를 들어보고자 지난 27일 서울 여의도 KBS 신관에서 해당 회차를 취재한 신선민 기자를 만났다. 다음은 신 기자와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다."최근 '마약과의 전쟁' 등 국가적 단속으로 마약 수용자가 많이 늘었어요. 정신질환 수용자도 10년 새 2배나 늘었고요. 마약 수용자나 정신질환자를 단순 구금만 하는 게 답일까 싶어 살펴보다가 과밀 수용 문제가 굉장히 심각하다는 걸 알게 됐어요. 새 교도소를 짓는 게 지역 정서상 쉽지 않은데, 수용자는 가파르게 늘고 있으니 해결이 요원하잖아요. 해법까지 제시하지 못하더라도 '우리 사회 교도소가 지금 이런 상황이에요'라고 환기할 필요가 있다는 생각으로 시작했어요.""취재하면서 점점 더 확실해진 건, 이 문제가 대중적 관심을 받기가 정말 어렵다는 거예요. 3개월 내내 주변 사람들, 스태프들과 이야기를 나눌 때마다 느꼈어요. 과밀 수용 문제는 해결이 필요하다는 걸 이성적으로는 알면서도 정서적으로는 따로 갈 수밖에 없는 문제라는 걸 확인하게 됐어요.""인터뷰이로도 나오시는 형사법무정책연구원 황지태 본부장님이 올해 초 과밀 수용에 대한 보고서를 쓰셨어요. 그래서 우리와 비슷한 수준의 나라들은 교정 환경이 어떤지 찾아봤어요.""자극적인 거 저도 알아요. 지난해 교도소에서 사망한 수용자의 이야기였는데, 당시 1심 재판 중인 미결수였어요. 상당히 왜소한 분이셨는데 미결수 신분으로 오랜 기간 집단 구타를 당했어요. 그런데 아무도 몰랐다는 게 너무 충격적이었어요. 왜 몰랐을까 했죠. 그 좁은 공간에서 이런 사고가 일어나도 알 수 없다는 게 이 사건을 처음 접했을 때 가졌던 의문이었어요.취재해 보니 수용동 담당 교도관 한 명이 안을 제대로 살필 수가 없더라고요. 특정 수용자와 면담하는 사이 다른 곳에서 사고가 나면 즉각 대응이 어려운 거예요. 교도관님들도 관리 교도관이 한 명만 더 있으면 좋겠다고 하셨어요. 수용자는 폭발적으로 늘어나는데 교도관 인력난은 정말 심각해요. 이 사례를 소개하는 게 다소 자극적으로 보일 수 있지만 그만큼 시청자의 관심을 끌 수 있지 않을까 싶었어요.""처음 갔을 때는 엄청 긴장했어요. 같이 간 촬영 기자 선배는 워낙 긴장해서 교도소 취재 갈 때마다 두통을 겪으셨어요. 의정부교도소를 세 번 갔는데, 갈수록 익숙해지더라고요. 마지막 방문 때는 당직 교도관님도 익숙한 얼굴이라 '저 또 왔어요!'라고 반갑게 인사도 했죠.""교도소가 과밀하다는데 얼마나 많은지 궁금해서 최대한 오래 교도소에 머물려고 했어요. 1시간 정도 있는 동안 5명 정도 들어왔어요. 형사 재판이 오전 10~11시에 많이 열리거든요. 그러다 보니 법정 구속이나 구속영장 발부가 그 시간대에 집중돼서 아침이 굉장히 바쁘더라고요. 끊임없이 수용자가 들어오는데 입소 절차를 계속 준비해야 하니 신입실 교도관님들이 점심도 제때 못 드시는 걸 볼 수 있었어요.""전부 다 투명한 건 아니고 가슴 위 정도만 보이는 수준이에요. 교정시설 내 사건·사고가 엄청 잦고 자살 사건도 있다 보니 딜레마인 것 같아요. 교도관의 고민 중 하나가 수용자 인권을 고려해야 하는데, 관리 효율성과 계속 부딪히는 거예요. 화장실 문제도 마찬가지로 다 가리면 인권적으로는 맞지만, 사각지대를 만들면 안 되는 딜레마가 있죠.""몸을 다 뻗는 순간이 교도소 방이 가장 좁아지는 시간이죠. 필리핀 교도소의 교대 취침 영상을 보면서 이런 곳이 세상에 있다고 생각했는데, 취재하면서 우리 교도소에서도 요즘 교대 취침하는 사례가 있다고 해서 많이 놀랐어요. 이 얘기를 형사정책 연구하시는 분들께 말씀드리니 그분들도 놀라워하셨어요.""수용자 수가 2022년까지는 줄었는데 2023년부터 갑자기 늘었어요. 정원은 5만 명인데, 6만 명을 훌쩍 넘었더라고요. 교도소를 짓고 교도관 숫자를 늘리는 속도가 수용자가 증가하는 속도를 못 따라가는 게 문제인 것 같아요.""크게 세 가지예요. 첫 번째는 마약과의 전쟁이에요. 단순 투약도 실형으로 구금하는 사례가 늘었어요. 두 번째는 정신과병원 강제 입원이 어려워지면서 정신질환자 수용이 늘었고요. 세 번째는 전세 사기, 보이스피싱 같은 기획 단속이 늘어난 거예요. 3년 사이에 약 1만 명이 늘어서 지금은 6만 3천여 명이에요.""수용 공간이 부족하다 보니 의정부교도소 같은 경우 작업 나가던 공장동을 수용동으로 바꿨다고 해요. 남은 작업장이 하나밖에 없으니 출역을 못 나가는 거예요. 징역형이라는 건 노역을 포함해야 하는데, 요즘 징역형 받은 사람들은 노역을 잘 안 하고 방에만 있는 거예요.""그게 저희 프로그램을 관통하는 주제예요. 지금은 빈자리가 있으면 그냥 신입 수용자를 넣다 보니 섞이면 안 될 수용자들이 한 방에 있게 되는 거예요. 그러면 미결수 사망 사례처럼 일어나서는 안 될 사고가 발생하기도 하고, 교화는 꿈도 꾸기 어렵고, 오히려 범죄를 학습하는 계기가 되는 거죠.""우리 교정 시스템 많은 부분이 일본에서 왔다고 알았는데, 일본 통계를 보니 수용률이 너무 낮은 거예요. 어떻게 이렇게 됐을까 싶어 취재를 시작했어요. 작년에 큰 변화가 있었는데, 징역형을 아예 폐지하고 교육·재활 중심으로 기조를 바꿨더라고요. 이런 변화가 가능했던 최소 조건이 '적정 수용인원 유지'였기 때문이죠. 그래서 한국 시청자들에게 소개할 만하다고 생각했어요.일본은 과밀 문제를 손 놓고 있지 않았어요. 2007~2008년에 민간 자본을 끌어들인 PFI 교도소 4개를 빠른 속도로 지었어요. 일본은 집행유예 비율도 높고 가석방도 꾸준히 하고 기소율 자체도 낮아요. 고령화 같은 인구 구조적인 요인도 있어서 교도소를 더 지은 것만으로 해결된 건 아니에요. 그럼에도 배울 점은 과밀 문제에 발 빠르게 대응하려는 정책적 의지예요. 교도소 문제는 인기가 없다 보니 보통 살피지 않는데, 일본은 그럼에도 강한 의지를 가지고 시도했다는 게 인상적이었어요.""단순하게 보일까 봐 걱정돼요. 가택 구금 같은 홈 디텐션이라든지 발상의 전환으로 형벌 방법을 더 늘리는 방향으로 가야 한다는 게 방송의 메시지였어요. 일단 교도소 과밀이 심각하다는 걸 환기하고, 정책 당국에서 더 적극적으로 고민하길 바라면서요. 구금형보다 경제 제재가 더 효과적인 경우도 분명히 있을 거고, 그렇게 해서 생기는 재정 수입으로 피해자 지원 기금이나 마약 수용자·정신질환자 치료에 활용할 수도 있어요. 수용자 1인당 1년에 3000만 원 정도가 드는데, 구금을 안 하면 그 비용이 줄어드는 거니까요.""맞아요. 돈 없는 사람은 몸으로 때워야 하냐는 문제가 생기죠. 하지만 세밀하게 봐야 해요. 경범죄와 중범죄를 케이스별로 잘 나눠서, 갱생 가능성과 사회 재적응 가능성, 응보 등을 모두 고려해 세심하게 형벌을 결정하는 게 필요해요. 경제 제재가 구금보다 더 고통을 줄 수 있는 경우도 있지만, 모든 경우에 경제 제재가 더 좋다는 얘기는 절대 아니에요. 충격 구금이 재범 방지에 더 효과적인 경우도 분명히 있으니까요.""무기수나 사형수가 아니면 수용자들은 결국 우리 옆으로 다 돌아와요. 그 안에서 조금이라도 변화돼서 나오는 게 우리 안전을 위해서도 좋고, 변화돼서 나와야 다시 안 들어오잖아요. 교화가 잘 되면 사회적 비용도 줄일 수 있고요. 사실 대중들은 강력한 처벌을 바라지만 교도소 짓기는 바라지 않아요. 참 모순된 정서고, 그래서 이 문제가 해결될 기미가 보이지 않아요. 그래도 이런 문제가 있고 결국 우리 사회에 비용으로 돌아올 수 있다는 걸 환기라도 해줄 수 있다면 좋겠어요."