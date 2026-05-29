아기 낳고 이웃에게 떡을 돌렸다는 아들

▲'이웃사촌'이라는 사회적 가족.새로운 생명의 탄생을 이웃들에게 알리고 8가구 작은 빌라 이웃들이 보이는 그 생명을 반기는 따뜻한 반응들. 바람직한 이웃의 풍경을 통해 아이는 온 마을이 키운다는 아프리카의 속담이 틀리지 않음을 확인한다. 이수의 초보 부모는 가정의 행복과 화목도 결국 '이웃사촌'이라는 사회적 가족의 따뜻한 공동체 바탕 위에서 더 굳건해질 것임을 이웃과의 소통을 통해 알아가고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기