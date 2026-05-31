"섬유유연제 냄새가 안나" 아들 전화에 엄마가 알아챈 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아들의 전화에서 읽은 것. ⓒ anniespratt on Unsplash 관련사진보기

"큰일 났어. 빨래에서 섬유유연제 냄새가 안 나."

"어? 섬유유연제를 안 넣었겠지."

"그러니까 말이야..."

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"내가 팀장이고, AI가 팀원이에요. 그렇게 이해하면 돼요."

"돌아올 집이 있어서 좋아요."

큰사진보기 ▲같은 향이 밴 에너지 충전소가 언제나 있다는 것. ⓒ blenderdesigner on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.