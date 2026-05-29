"먹는 위고비" SNS 광고 범람, 어디까지 규제할 수 있나

AD

경희대학교 서울캠퍼스 세계와시민 교과의 GCP(Global Citizen Project) 활동에 참여 중인 학생들은 최근 온라인상에서 확산되는 비만 치료제 관련 허위·과장 광고 문제를 주제로 조사와 연구를 진행하고 있다.최근 SNS를 중심으로 비만 치료제 '위고비(Wegovy)' 관련 콘텐츠가 급속도로 확산되고 있다.특히 인스타그램, 틱톡, 유튜브 쇼츠 등 짧은 영상 플랫폼에서는 "먹는 위고비", "위고비 효과", "삭센다 대체" 등의 표현을 사용한 광고성 게시물이 빠르게 퍼지며 소비자들의 혼란을 키우고 있다.문제는 이러한 콘텐츠 상당수가 실제 전문의약품이 아닌 일반 식품, 건강기능식품, 다이어트 보조제 등을 홍보하고 있다는 점이다. 의약품과 일반 식품의 경계가 흐려지고 있으며, 온라인 플랫폼 특성상 허위·과장 광고가 짧은 시간 안에 대규모로 확산하고 있다.실제로 SNS에서는 체중 감량 전후 사진과 함께 "위고비 없이 위고비 효과", "주사 대신 먹는 위고비" 등의 문구를 사용하는 사례를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 그러나 현행법상 위고비는 의사의 처방이 필요한 전문의약품이며, 이를 연상시키는 일반 식품 광고는 소비자 오인을 유발할 가능성이 크다.이와 함께 의료 현장에서의 오남용 문제 역시 꾸준히 제기되고 있다. 일부 병·의원이 체질량지수(BMI) 기준에 미달하는 미용 목적 환자에게까지 비만 치료제를 처방하고, 온라인에서는 불법 유통 사례도 이어지고 있다. 의료적 필요성보다 외모 개선 목적의 소비가 확대되면서 비만 치료제가 일종의 유행 상품처럼 소비되고 있다는 지적도 나온다.국회에서도 이러한 문제를 우려하는 목소리가 이어지고 있다. 일부 의원들은 위고비·삭센다·마운자로와 같은 비만 치료제를 본래 목적에 맞게 처방하도록 제약사의 처방 가이드라인 강화와 식품의약품안전처의 관리·감독 확대가 필요하다고 지적해 왔다. 특히 SNS 기반 광고와 온라인 유통 환경은 기존 오프라인 중심 규제 체계만으로 대응하기 어렵다는 점에서 새로운 제도적 접근이 요구되고 있다.전문가들은 현재의 규제 체계가 '사후 대응' 중심이라는 한계를 가진다고 분석한다. 허위·과장 광고가 이미 대량 확산된 이후 삭제 조치가 이뤄지는 경우가 많고, 해외 플랫폼 기반 콘텐츠는 추적과 제재가 쉽지 않기 때문이다. 또한 광고와 후기, 협찬 콘텐츠의 경계가 불분명한 SNS 환경에서는 소비자들이 광고 여부 자체를 인식하지 못하는 사례도 많다.특히 틱톡·인스타그램과 같은 글로벌 플랫폼에서는 알고리즘을 통해 자극적인 다이어트 콘텐츠가 반복적으로 노출되며 청소년과 젊은 층의 신체 이미지 불안까지 자극할 수 있다는 우려가 제기된다. 단순한 광고 문제를 넘어 온라인 건강 정보 환경 전반의 신뢰성과 안전성 문제가 연결되어 있다는 것이다.이에 따라 현행 약사법과 식품표시광고법이 온라인 플랫폼 기반 허위 광고와 유사 의약품 마케팅을 얼마나 효과적으로 규제할 수 있는지에 대한 논의도 중요해지고 있다. 플랫폼 사업자의 자율 규제 책임 강화, SNS 광고 모니터링 확대, 소비자 대상 의약품 정보 교육 등 보다 입체적인 대응이 필요하다는 목소리도 나온다.비만 치료제 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 지금 필요한 것은 그저 유행 소비가 아닌 정확한 정보와 안전한 의료 체계라는 지적이 나온다. SNS 시대의 바이럴은 마케팅을 넘어 공중 보건 문제와 연결되고 있으며, 변화한 온라인 환경에 맞는 새로운 규제와 사회적 논의가 요구되고 있다.