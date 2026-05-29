'선거 개입' 의혹 서천군 공무원, 검찰 고발... '직무 배제'

6.3 지방선거를 앞두고 '선거 개입' 논란을 일으켰던 충남 서천군 공무원들이 검찰에 고발된 것으로 확인됐다. 검찰 고발 소식이 전해지자, 해당 공무원들은 관련 직무에서도 배제된 것으로 파악됐다.
앞서 지난 7일 서천군 6급 공무원 A씨는 서천군청 비정규직 노조를 찾아가 김기웅 국민의힘 서천군수 후보와의 정책협약을 주선했다는 의혹을 받았다. 이에 일각에서는 '정치 중립 의무가 있는 공무원이 선거에 개입했다'는 비판이 나왔다. 당시 서천 선거관리위원회도 해당 사안에 대해 즉각 조사에 나섰다. A공무원은 지난 11일 기자와 한 통화에서 "(정책 협약) 내용을 단순 전달 했을 뿐"이라고 해명한 바 있다.
<오마이뉴스> 취재를 종합하면 충남선관위는 지난 27일 '선거 관여' 혐의로 서천군 공무원 A씨와 군 비서실 관계자 B씨를 대전지방검찰청 홍성지청에 고발했다. 문제가 불거진 지 20여 일 만에 이루어진 조치이다.
공직선거법 제85조(공무원 등의 선거관여 등 금지)제1항에 따르면 공무원이 지위를 이용해 선거에 영향을 미치는 행위를 엄격히 금지하고 있다.
소식이 전해지자, 서천군도 해당 공무원들을 관련 업무에서 배제하는 등 조치에 나선 것으로 파악됐다.
유재영 서천군 부군수(군수 권한대행)는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(29일 오전 10시 현재) 아직 검찰에서 통보가 오진 않았다. 하지만 민주당 자료와 언론 보도 등을 통해 고발 사실을 인지했다"라며 "관련 공무원들에 대해서는 29일 자로 해당 직무에서 배제한 상태이다"라고 말했다.
충남 선관위는 해당 공무원의 신상과 고발 관청(경찰 혹은 검찰) 등에 대해서는 함구하고 있다. 다만, 충남 선관위에 따르면 서천군이 선관위에 처분 내역을 요청할 경우 해당 공무원들에 대한 처분 내용을 전달 받아 볼 수 있다.
<오마이뉴스>는 수소문 끝에 해당 사건 고발인을 확인했다. 고발인 C씨가 서천군 선관위로부터 받은 공문에 따르면 서천군 선관위는 지난 27일 서천군 공무원 A씨와 B씨를 공직선거법 85조 1항 위반 혐의로 대전지방검찰청 홍성지청에 고발 조치한 것으로 확인됐다.
한편 김기웅 서천군수는 현 서천군수로 재선에 도전했다. 현재 유승광 더불어민주당 후보와 서천군수 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 김기웅 군수는 지난 2023년 6월 서천을 방문한 천공을 만나 '천공 영접' 논란을 일으킨 인물이기도 하다.
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