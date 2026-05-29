과거를 품은 채 흐르는 도야마 후간 운하 환수공원

지난 5월 10일부터 13일까지 다녀온 3박 4일 일본 여행기.

큰사진보기 ▲도심 한가운데를 단정하고 조용하게 가로지르는 후간 운하의 푸른 물길. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲운하를 가로지르는 천문교와 그 너머로 서서히 낮아지기 시작하는 하늘의 톤이 참 아름답다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산 마루에 걸린 해가 물속으로 푹 잠기며 온 세상을 주황빛으로 물들이는 순간. 멋진 풍광이 펼쳐졌다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲노을 지는 하늘을 배경으로 우뚝 서서 여행자의 시선을 붙잡아둔 커다란 백합나무. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"이거 백합나무 꽃이에요! 신기하죠?"

큰사진보기 ▲넓은 잎사귀 사이로 붓으로 정성스레 그려 넣은 듯 선명한 주황빛 무늬를 뽐내는 백합나무 꽃. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲운하 건너편, 풍경 속에 자연스럽게 스며들어 사람들의 발걸음을 붙잡는 유리창 너머의 카페. 사람들이 크게 붐볐다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"커피 맛이 거기서 거기지, 여기라고 얼마나 다를 게 있겠어요?"

큰사진보기 ▲싱그러운 나무 터널 아래로 바쁠 것 없는 발걸음을 옮기는 산책로의 풍경이 참 아름다웠다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

우리의 이번 일본 여행도 막바지로 달리고 있다. '시라카와고 합장촌' 하나의 일정만 하면 귀국이다. 낯선 도시의 공기에도 어느새 익숙한 온기가 스며 있다. 느려진 발걸음은 자연스럽게 물길을 향하였다.후간 운하라? 어떤 모습이며 어떻게 보존하고 있을까? 도심 한가운데를 가로지르는 물길은 생각보다 조용했다. 산업의 흔적이 남아 있다고 해서 거칠고 투박할 것이라 예상했지만, 눈앞에 펼쳐진 풍경은 오히려 단정하고 부드러웠다. 물은 흐르되 요란하지 않았고, 양쪽으로 이어진 산책로는 사람들의 발걸음을 자연스럽게 받아들이고 있었다.이곳 후간 운하 환수공원은 본래 도야마항과 내륙을 연결하던 산업 운하였다. 물자를 실어 나르던 기능은 시간이 지나며 조용히 자리를 내려놓았지만, 운하는 사라지지 않았다. 대신 도시는 그것을 지우지 않고 품었다.콘크리트로 덮어 없애는 대신 물길을 살리고 주변을 공원으로 바꾸었다. 물가에 깔린 나무 데크는 걷기에 아주 편안하다. 사람들은 바쁠 것 없는 발걸음으로 유유히 흐르는 물을 바라보며 산책을 즐긴다.그리고 오후가 저물기 시작한다. 해가 서산에 뉘엿뉘엿 걸렸다. 후간 운하 환수공원의 물길은 낮과는 다른 표정으로 서서히 변해간다. 조금 전까지 또렷하던 색들이 하나둘 풀리면서, 풍경 전체가 천천히 낮은 톤으로 가라앉기 시작한다.호수 윤슬 위로 햇빛이 길게 번졌다. 그리고 마치 누군가 천천히 붓을 내려놓듯, 해가 물속으로 푹 하고 잠기는 모습으로 이어졌다. 그 순간이었다. 멋진 장면이 따로 연출된 것이 아니라, 원래부터 준비되어 있던 장면이 이제야 우리에게 보인 것처럼 느껴졌다. 물은 흔들리고 있었지만 이상하게도 조용했고, 빛은 사라지는 것이 아니라 물속으로 스며들고 있었다.노을이 물러난 뒤, 우리는 잘 정돈된 정원 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 물가의 낮은 기운과는 달리 이곳은 한층 더 조용하고 단정한 공간이었다. 계단을 올라오자 바람의 결이 달라졌다.아름드리 나무의 잎들 사이로 주먹만 한 꽃들이 유난히 또렷하게 눈에 들어왔다. 난생처음 보는 꽃이었다. 익숙하지 않은 생김새인데도 이상하게 시선이 머물렀다. 무슨 꽃일까 하고 바라보고 있는데 옆에서 누군가 먼저 말을 꺼냈다.가까이 보니 화초 백합과는 전혀 다른 모습이었다. 나중에 알게 된 사실이지만, 이 나무는 꽃모양이 튤립을 닮아 '튤립트리'라고도 불린다. 잎사귀는 마치 누군가 가위로 끝을 뭉툭하게 잘라낸 모양이어서 한참을 들여다보았다.화려하지만 낯설고, 단정하지만 어딘가 생소했다. 목련과에 속한다는 이 나무는 백합처럼 향이 날 것 같아 코끝을 가져다 대보았지만, 기대와 달리 향기는 거의 느껴지지 않았다. 이름과 감각이 어긋나는 순간이었다. 그럼에도 꽃잎 안쪽에 선명하게 새겨진 주황색 무늬는 마치 누군가 붓으로 정성스레 그려 넣은 듯 강렬한 존재감을 뿜어내고 있었다.잠시 걷다 보니 유리로 된 카페가 보였다. 사람들이 앉아 있는 모습이 눈에 들어왔다. 여행의 마지막쯤이 되니 이상하게도 커피 한 잔이 간절해졌다. 발걸음을 늦추며 사람들이 엄청 모여있는 카페를 바라보다가 일행이 가볍게 말을 던졌다.그 말에 우리는 잠시 웃었다. 맞는 말이기도 하고, 아닌 말이기도 했다. 다르지 않을 수도 있지만, 이런 풍경 속에서는 무엇이든 조금은 달라지는 법이었다. 결국 우리는 카페 앞을 지나며 천천히 길을 이어갔다.공원을 한 바퀴 돌고 나니, 하루의 빛이 차츰 사라져가고 있었다. 물길은 이제 어둠을 받아들이고 있었고, 도시의 불빛이 하나둘 켜지기 시작했다.내일이면 짧은 우리 일본 여행도 끝난다. 그러나 이 물길은 여전히 흐를 것이다. 누군가는 이곳에서 커피를 마시고, 누군가는 산책를 하고, 또 누군가는 아무 말 없이 물빛을 바라보며 잠시 시간을 늦출 것이다. 여행은 끝으로 향하고 있지만, 이곳은 여전히 현재형인 후간 운하 환수공원이다.