"기술사 자격 완화? 서소문 붕괴 참사 교훈 잊지 말아야"

큰사진보기 ▲지난 5월 26일 오후 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 상판이 무너져 공사관계자 3명이 사망하는 등 6명의 사상자가 발생했다. 사진은 28일 오전 사고현장의 모습. ⓒ 권우성 관련사진보기

- 먼저, 간단한 자기소개를 부탁합니다.

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- 지난 5월 26일 오후 서울 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판이 붕괴되어 안타깝게도 기술사 두 분을 포함한 3명이 숨지는 비극적인 참사가 발생했습니다. 이 사건과 최근 논란이 되고 있는 기술사 응시 자격 요건 완화 개정안과 어떤 관계가 있을까요?

- 상위 국가기술자격의 응시자격 경력 요건을 2~4년 단축하는 시행령 개정안에 대해 70%에 달하는 압도적인 반대 의견이 쏟아졌다고 하는데 맞습니까?

- 그렇다면, 정부가 이렇게 반대가 심한 개정안을 발의한 본질적인 취지는 무엇이었다고 보십니까?

- '청년층의 기회 확대'와 '기술 인력의 고령화 해소'를 해보겠다는 정부의 취지는 좋아 보이는데, 왜 현장 전문가들과 기술인 단체들이 이토록 차갑게 돌아서며 압도적인 반대 의사를 던진 겁니까? 이 정도의 여론 격차가 발생한 원인은 어디에 있다고 보십니까?

- 글로벌 시대에 맞지 않는 '갈라파고스식 규제 완화'라는 비판도 거셉니다. 국제 통용성 관점에서는 어떤 미비점이 드러났나요?

- 그렇다면 입법예고가 마감된 지금, 고용노동부와 정부는 향후 어떤 조치를 취하고 대책을 마련해야 할까요? 기술사로서, 또 교수로서 정부에 조언을 하시고자 한다면?

정부의 '기술사 자격 요건 완화' 시행령을 둘러싼 갈등이 극에 달하고 있다. 청년 스펙 확대라는 명분 아래 추진되는 이 개정안은, 최근 발생한 서울 서소문 고가도로 붕괴 참사로 인해 강력한 역풍을 맞았다. 미세한 역학적 이상 징후를 알아채고 현장으로 달려갔던 베테랑 기술사들의 비극적인 죽음은, 기술사의 자격이 단순한 '자격증'이 아닌 '국민의 목숨값'임을 방증하기 때문이다.6·3 지방선거를 앞두고 터진 이 대형 재난과 정부의 입법안 사이에 존재하는 위험한 상관성을 짚어보기 위해 박정봉 교수를 만났다. 연신내역 부근에서 마주한 박 교수는 반세기 이상 동종 업계에서활동한 종사자로서 이번 사태를 바라보는 시선에 깊은 우려와 단호함을 담고 있었다."우리가 편리하게 이용하는 지하철, 각종 도로 및 터널(도로, 철도, 지하 석유 비축기지 공간 형성 등), 주거단지, 공장부지 등의 암반 굴착은 화약(폭약)의 폭발 작용을 응용합니다. 이러한 폭발(발파)은 주거생활과 동식물에 대한 피해 영향 등 환경 문제와 직접 연결됩니다. 저는 이토록 위험한 업종에서 안전과 환경 문제를 위해 반세기 이상 종사해 온 (주)덕원발파이앤씨 대표이사로 있으며, 현재 베트남 국립 호치민기술대학교에서 후학들을 양성하기 위해 우리나라의 선진 발파 기술을 가르치고 있습니다.""우선 본업에 충실하다 유명을 달리하신 분들의 명복을 빕니다. 정말 비극적이고 안타까운 사고입니다. 하지만 이 참사는 정부의 개정안이 왜 위험하고 현실과 동떨어져 있는지를 보여주는 가장 명백하고도 실증적인 경고입니다. 이번 사고와 입법안은 세 가지 핵심적인 연결고리로 묶여 있습니다.첫째, '위험을 진단하는 눈'은 오직 오랜 실무 경험에서만 나옵니다. 사고 당일 새벽 2.9cm의 상판 침하라는 미세한 역학적 이상 징후를 감지하고, 공사를 중단시킨 뒤 현장으로 달려간 이들은 구조물 정밀안전진단의 베테랑인 구조기술사들이었습니다. 노후 구조물이 붕괴 직전 내보내는 신호는 책이나 시험 요령으로 배울 수 없습니다. 오직 수십 년간 축적된 '현장 실무의 밀도'에서만 나옵니다. 경력 단축이 얼마나 위험한 발상인지 극명하게 보여준 사고였습니다.둘째, 기술사는 '목숨'을 담보하는 자리입니다. 이번에 유명을 달리하신 전문가들은 서류 승인만 하던 분들이 아닙니다. 위험이 도사리는 붕괴 징후 현장 최전선에 직접 들어갔다가 화를 입으셨습니다. 기술사는 자신의 판단과 서명 하나에 수많은 시민의 안전은 물론, 본인과 동료의 목숨까지 걸려 있는 엄중한 자리입니다. 정부는 이를 단순한 '청년 스펙 확대'나 '취업률 제고'라는 행정 지표로 가볍게 다루었습니다.셋째, 다가올 '노후 인프라 시대'에 정면 역행하는 정책입니다. 서소문 고가도로는 1966년 준공되어 60년이 지난 D등급의 초고위험 구조물이었습니다. 업계에서는 건물을 짓는 것보다 예측 불가능한 변수가 많은 노후 구조물을 부수는 '철거(부수는 과학)'가 훨씬 어렵다고 합니다. 대한민국은 이제 본격적인 인프라 노후화 시대에 접어들었고, 앞으로 이런 고난도 현장은 더 늘어날 것입니다. 지금은 국제 기준에 맞춘 숙련된 베테랑 기술사가 더 절실한 시점인데, 정부는 오히려 자격 요건을 완화하겠다고 하니 시대 흐름에 완전히 역행하는 꼴입니다."박 교수는 기자에게 결연한 표정으로 '안전의 보루'인 기술사를 흔들지 말라고 힘주어 말했다. 정부 개정안의 맹점이 드러나서 현재 "2만 5천여 건의 의견 중 70%의 반대 여론이 형성되었다"고 말할 때는 비장한 느낌마저 든다."예, 맞습니다. 고용노동부는 의견 수렴 결과 약 2만 5천여 건이라는 이례적인 참여율이 무얼 뜻하는지 진지하게 살펴서 정책에 반영해야 합니다.""정부의 표면적인 명분은 '청년층의 기회 확대'와 '기술 인력의 고령화 해소'였습니다. 과도한 경력 요구가 청년들이 상위 자격으로 진입하는 걸림돌이 되니, 이 진입장벽을 낮춰 조기에 전문 인력을 양성하고, 이공계 기피 현상을 해소하겠다는 취지였죠. 취업률 지표나 규제 완화라는 행정적 성과 측면에서는 그럴듯해 보이는 접근이었습니다. 말이야 좋죠. 그러나 현실은 전혀 그렇지 않습니다.""한 마디로 '책상 위 행정'과 '차가운 현장 현실'의 괴리 때문이죠. 정부는 세 가지 치명적인 실책을 범했습니다.첫째, 자격의 본질을 오해했습니다. 기술사는 암기 능력을 테스트하는 지식 시험이 아니라, '축적된 경험의 증명'입니다. 복잡한 현장의 수많은 변수를 통제하는 최종 결정권자에게 실무경력을 반토막 내겠다는 것은 자격의 권위를 추락시키는 일입니다.둘째, 국가기술자격 체계의 붕괴입니다. 기사에서 기술사로 이어지는 단계적 경력 경로가 무너지면, 하위 자격인 기사나 산업기사의 가치마저 동반 하락하여 생태계 전반이 흔들립니다. 묵묵히 경력을 쌓아온 기존 기술인들의 박탈감도 극에 달했죠.셋째, 번지수가 틀린 진단이었습니다. 청년들이 기술사에 도전하지 않는 진짜 이유는 경력 기간이 길어서가 아닙니다. 법적 책임은 무겁게 지우면서도 독립적인 권한이나 걸맞은 처우를 보장하지 않는 구조적 환경이 문제인데, 엉뚱하게 자격증 장벽만 낮추면 해결될 것이라는 1차원적 처방을 내린 셈입니다.""엔지니어링 산업의 핵심 미래 먹거리는 해외 수주입니다. 한국의 기술사가 글로벌 무대에서 국제 자격(APEC Engineer, EMF Engineer)으로 인정받으려면 학사 취득 후 최소 7년 이상의 실무 경력(그중 2년은 책임 엔지니어 경력)이 필수적이죠. 이번 입법 예고한 정부 안대로 경력을 단축해 기술사를 대거 배출하면, 이들은 국제 기준을 충족하지 못해 해외 프로젝트의 '책임 기술자'로 등록조차 할 수 없습니다. 결국 국내에서만 통하는 '우물 안 기술사'를 양산해 한국 기업의 글로벌 수주 경쟁력을 정부 스스로 깎아 먹는 모순이 발생하는 것입니다.""정부는 즉각 이번 시행령 개정안을 전면 폐기하거나 원점에서 재검토해야 합니다. 의견 수렴 기간에 나타난 압도적인 반대 여론과 서소문 참사의 교훈을 무겁게 받아들여야 합니다. 저는 이 분야에서 50년 넘게 연구와 기술 전개 현장에서 실제 작업을 해온 한 사람의 기술사로서, 또 해외 대학에서 관련 기술을 가르치는 전문인으로서 말하건대, 향후 정부의 대책은 다음 세 가지 방향으로 재수립되어야 한다고 봅니다.첫째, 기준의 중심을 '안전'과 '국제 통용성'에 두어야 합니다. 진입장벽 완화라는 정량적 지표에 매몰되지 말고, 글로벌 스탠다드(APEC 엔지니어 기준 등)에 부합하도록 실무경력 요건의 질적 내실화를 기해야 합니다. 국민의 생명이 걸린 자격은 타협의 대상이 아닙니다.둘째, 진짜 '청년 지원책'은 구조적 처우 개선에 있습니다. 청년 엔지니어가 유입되길 원한다면 자격증을 쉽게 따게 해줄 것이 아니라, 기술사가 되었을 때 그 책임에 걸맞은 법적 권한을 독립적으로 보장하고, 처우와 수당을 현실화하는 제도적 기반을 닦아야 합니다. 가치를 떨어뜨린 자격증은 청년들에게도 외면받습니다.셋째, 이번 사태를 계기로 정부는 노후 인프라에 대비할 숙련 기술자 양성 체계를 구축하는데 발 벗고 나서야 합니다. 이 문제는 과거부터 아쉽게 생각해 온 것인데, 다가올 노후 구조물 증가에 대비해 경력을 단축할 것이 아니라, 오히려 고난도 철거 및 안전진단 분야의 전문 교육과 실무 능력을 강화할 수 있는 고도화된 마스터플랜을 짜야 합니다."