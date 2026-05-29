춘향이 버선발부터 주인 구한 개까지, 옛길에 담긴 이야기

큰사진보기 ▲남원 오리정 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 오리정 춘향이 눈물방죽 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 춘향이 고개의 춘향이 버선밭 ⓒ 이완우 관련사진보기

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"들녘에서 농사지으며 방죽 물을 빼서 써요. 방죽의 수위가 일정하지 않으니, 한해살이 가시연이 싹을 틔워도 뿌리를 잘 내릴 수가 없어요. 이곳 저수지의 환경 자체가 가시연이 꽃 피우기에 힘들어요."

큰사진보기 ▲오수 대말방죽 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수 대말방죽 옆 연다인 농장의 가시연 어린 잎(길이 6cm) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲대말방죽 숲과 들녘, 원경으로 남원 오리정과 교룡산 방향이 보인다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲대말방죽 아래 들녘, 전주 남원 간 17번 국도가 보인다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수천변 망북정 (오수 천변의 바위와 동산의 정자) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수천변 망북정. 망북정 바위, 망북정 암각서, 망북정, 오수천 건너편 오수개 설화 시원 추정지 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수천변 의견교(구 전라선 철교) 부근 오수개 설화 발생 추정지(오수 상리 천변) ⓒ 이완우 관련사진보기

월출천변수영루(月出天邊水暎樓)

유공청흥갱유유(庾公淸興更悠悠)

역전홀견매오수(驛前忽見埋獒樹)

각기정인연주수(却起征人戀主愁)

하늘에 달이 떠서 물에 누각 그림자 비추니,

유공의 맑은 흥취가 은은하네.

역 앞에 홀연 개 묻은 나무가 보이니,

길 가는 나그네에게도 임금 그리는 시름이 일게 하네.

큰사진보기 ▲오수역참터 은행나무 노거수 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수 원동산 의견비각 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수 원동산 오수개 조형물(造形物)과 오수 원동산 및 장터 3·1독립만세터 기념비 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수 원동산의 오수개 설화 부조 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수 원동산의 오수개 설화 부조 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 28일, 조선시대 남원부 북면 옛길(남원 오리정에서 임실 오수 일대)을 찾아 걸으며 역사·문화 장소를 탐방하였다. 옛길은 남원 전주 간 17번 국도와 대체로 겹쳐 있었다. 오리정에는 이도령을 보내야 했던 춘향이의 애달픈 눈물이 '춘향이 눈물방죽'으로 전해오고 있었다.이몽룡이 한양으로 떠날 때, 춘향이가 남원성 성문 밖 '오리정(五里亭)'까지 따라 나가 눈물로 이별한다. 남원 관아나 광한루원에서 한양 가는 길목의 오리정까지 약 10km 거리이다. 옛날에 고을마다 보통 손님은 고을 경계 5리 밖의 오리정에서, 귀한 손님은 10리 밖 십리정에서 배웅하거나 영접했다고 한다.오리정에서 북쪽으로 600여m 걸어서, 춘향이 고개를 찾았다. 예전 도로변에 춘향이 버선밭이 남아 있다. 이도령을 조금이라도 더 보려고 버선발로 쫓아갔다는 이야기를 품은 '춘향이 버선밭' 표지석이 말없이 서 있다. 직선화 공사로 비탈은 낮아지고 차량 속도는 빨라진 17번 국도가 왼쪽에 내려다 보이고, 춘향이 버선밭은 도로 확장 뒤 사람들의 기억에서 점차 멀어지고 있었다.백성들은 춘향전의 이별 무대인 오리정과 춘향이 고개(박석 고개)에 눈물방죽과 버선밭이란 지명을 붙였다. 눈물방죽과 버선밭이라는 지명에는 이별 앞 춘향의 진솔한 모습이 남아 있었다.춘향이 고개에서 직선화된 17번 국도를 따라 북서쪽으로 3km쯤 발걸음을 옮겼다. 도로 소음과 달리 노거수 소나무와 왕버드나무가 울창한 숲을 이룬 한적한 대말방죽(대촌제)이 눈앞에 펼쳐진다.방죽 수면에는 마름이 점령해 가고 있었다. 방죽 옆에 위치한 연다인(蓮茶人) 황옥택(임실 오수면 용정리)씨의 농장에는 가시연의 어린잎들이 수조의 수면 위로 고개를 내밀고 있었다. 황씨는 귀한 멸종위기 식물인 가시연 어린잎을 보며 말했다.대말방죽 제방과 인근 숲은 조선시대에 반보기 풍습의 장소였다. 반보기는 시집간 딸과 친정어머니가 추석 직후 서로의 중간 지점에서 만나 반나절 동안 회포를 풀던 풍습이었다.그 옛날 이 지역의 여러 어머니와 딸들이 대말방죽 숲에서 서로를 보듬으며 눈물을 씻어냈다. 그때 이곳은 모녀들의 애틋한 만남과 이들을 맞이하는 장사꾼들로 인산인해를 이루었다.남원에는 단오날 광한루와 추석 후 대말방죽 풍경이 손꼽히는 볼거리이자 백성들의 살아있는 풍속이었다.대말방죽에서 북쪽으로 3km 거리의 오수천변 망북정(望北亭)으로 방향을 잡았다. 삭산(朔山, 191m) 자락의 엉겅퀴 정원에 붉은 자주색 엉겅퀴 꽃이 만개하였다. 옛길 주변 풍경은 예전 들녘의 흔적을 떠올리게 했다.오수천변에 우뚝 솟은 바위(높이 7m, 가로 7m, 두께 5m)와 동산 위의 망북정이 함께 눈에 들어온다. 바위에 선명히 새겨진 '망북정(望北亭)' 암각서를 바라본다. 북녘 한양의 임금을 향한 충절의 의미로 해석되기도 한다.현장에 세워진 안내판에 의하면, 18세기 초에 오수역 찰방을 지낸 한 관리(최주하)가 이곳 정자에 올라 북녘의 한양을 향해 절을 올리고 바위에 '망북정(望北亭)' 글씨를 새겼다고 한다. 이곳 망북정에서 북서쪽 200m 오수천 건너편에 오수개 설화의 시원(始原) 추정지가 보인다.오수천변을 걸어서 옛 전라선 철교 자리에 들어선 의견교를 건넜다. 오수 상리 하천변, 지역에서는 이 일대를 오수개 설화의 원형 공간으로 추정하기도 한다. 오수 의견 관광지는 공원으로 잘 조성되어 있었고, 오수개 설화 발생지의 냇가 건너에는 '오수의견 국민여가캠핑장'이 들어섰다. 흔히 원동산의 개 동상과 의견비를 오수개 유적으로 기억하지만, 지역 주민들 사이에서는 이곳 상리 오수천변을 개무덤이 있었던 자리로 기억하기도 한다.상리 오수천변에서 남서쪽으로 600m를 걸어서 오수역참터에 이르렀다. <신증동국여지승람>(1530년)에 기록된 오수역참의 규모는 일반 고을 관아(군청)와 맞먹는 수준의 국가 시설이었다. 고려와 조선 시대의 천 년 세월 교통과 통신의 중심지였던 '오수역참터'에 은행나무 노거수가 한 그루만이 남아 있었다. 15세기에 한 관리는 오수역참의 풍경을 한시로 노래했다.500년 전의 이 한시는 오수역참의 달밤 풍경과 함께, 역 앞에 실재했던 '개 묻은 나무(獒樹)'의 존재를 증언한다. 망북정에 올라 북녘의 임금을 향해 절을 올렸던 고을 관리의 마음이나, 역참 앞 개 묻은 나무를 바라보며 임금을 그리워하는 시름에 젖었던 나그네의 마음 역시 이 공간에 함께 남아 있었다.망북정 암각서와 역참 앞 '개 묻은 나무'의 한시 기록에는 당시 사람들이 공유했던 충의의 분위기를 짐작하게 한다.오수역참터에서 남동쪽으로 200m 잠깐 걸어서 원동산에 도착했다. 원동산에는 오수개의 충절을 기리는 '의견비각'과 '오수개 조형물'이 세워져 있다. 3.1 만세운동의 함성이 울려 퍼졌던 오수 장터 중심의 원동산. 오수 의견비는 일제강점기 전라선 철교 공사 중 오수천변 상리에서 발굴되었고, 얼마 후에 이곳으로 옮겨진 것이다.오수개 조형물 주위에 새겨진 '오수개 설화 부조'를 살펴보았다. 불길 속에서 주인을 구하기 위해 온 힘을 다했던 오수개의 모습이 청동 여러 장면에 새겨져 있었다. 청동 부조 속에 정지된 오수개는 충의의 상징이면서도, 주인 곁을 떠나지 않았던 다정한 존재의 모습에 가까웠다.춘향 설화의 흔적이 남은 오리정에서 시작된 길은 대말방죽을 거쳐 오수천변의 오수개 설화 자리까지 이어졌다. 망북정 암각서와 원동산 의견비, 잡초가 무성한 옛 개무덤 터까지. 서로 다른 시간의 흔적들이 오수천을 사이에 두고 남아 있었다. 조선시대 사람들이 오갔던 남원부 북면 옛길(조선시대 통영별로)은 지금도 설화와 풍경, 오래된 기억을 함께 품고 있었다.