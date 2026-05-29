다층적인 여성의 삶 보여주는 다큐 감독 알리사 코발렌코

"이 사진 프로젝트를 진행하며 저는 여러 나라에서 온 12명의 놀라운 여성 지도자들을 만날 기회를 얻었다. 이들은 사랑하는 이나 보금자리를 잃고 가정 폭력이나 전쟁의 참상을 겪는 등 감내하기 힘든 트라우마를 겪었음에도 불구하고, 인도주의 활동및 지역 사회를 위한 사명을 묵묵히 이어가고 있다. 이 프로젝트의 주인공들은 자국의 주권 수호, 교육 인프라 재건, 심리적 지원 제공 뿐만 아니라, 난민과 아동을 위한 보호소 마련에도 앞장서고 있다. 또한 다큐멘터리 연출을 비롯한 예술 창작, 장애인의 권리를 옹호하는 활동을 펼치기도 한다. 어머니, 인권 운동가, 군 복무도 아우르는 이들의 다층적인 삶의 면모는 제게도 강력한 동기 부여와 영감을 주었다."
5월 27일 (현지 시각), 올하 이바슈첸코(Olga Ivashchenko)는 유럽연합의 심장 벨기에의 브뤼셀에서 열리고 있는 "여성성의 다양한 얼굴들 (The Many Faces of Womanhood)" 사진전에 참여한 소회를 필자에게 전해왔다.
우크라이나 출신의 사진기자인 그는 2014년 돈바스 분쟁 초기부터 2022년 러시아의 전면 침공에 이르기까지 우크라이나 최전선에서 취재해 왔고 그녀의 작품은 <뉴욕타임스>, <가디언>을 비롯한 주요 국제 언론에 소개되었고 국제앰네스티, 유엔과 같은 국제기관들과 긴밀히 협력해왔다.
올하 이바슈첸코 사진기자가 언급한 12명의 놀라운 여성 지도자들은 동유럽 분쟁지역 4개국 아르메니아, 우크라이나, 몰도바, 조지아 출신이다. 5월 8일부터 6월 14일까지 브뤼셀의 유서 깊은 몽데자르' (Mont des Arts) 공원에서 열리는 이 "여성성의 다양한 얼굴들" 사진전에서는 자국에서 각각 다양한 직업과 역할을 맡고 있는 이들의 내밀한 삶과 사회활동을 사진과 글로 소개하고 있다.
이번 전시는 유럽연합성평등 프로그램(EU 4 Gender Equality: 성 고정관념과 성폭력 근절을 위한 연대)의 일환으로 2020년부터 유엔여성기구(UN Women)와 유엔인구기금(UNFPA)와 공동추진해 왔다. 전시회 웹사이트를 통해 밝힌 이 프로그램의 취지는 "가정, 직장, 그리고 공적 영역에서 여성과 남성에게 요구되는 역할에 영향을 주는 신념, 규범, 관행들을 고찰하고, 이러한 기대가 어떻게 기회를 제한하고 불평등을 심화시키며 폭력을 조장할 수 있는지를 들여다보는 것"이다.
아르메니아에서는 마리암 무그두샨(예술가, 사회적 기업가), 자루히 바토얀(국회의원, 장애인 권리 옹호자), 로라 아가자니안(세계교회협의회(WCC) 아르메니아 교회 간 자선 원탁 재단 프로그램 담당관)이 소개되었다. 조지아에서는 마도나 오크로피리제(지역사회 지도자, 실향민), 리아 우클레바(페미니스트 화가), 마리 바라마슈빌리(변호사)가 초청되었다. 몰도바에서는 이리나 레빈(장애인 권리 옹호자, 시민사회 지도자), 이리나 링가치(자유형 레슬링 세계 챔피언), 디아나 구추 잠피르(폭력 피해 생존자, 교육자 겸 기업가)의 사진과 이야기를 전했다.
참고로 몰도바의 트란스니스트리아에서는 1992년 (3월-7월) 친러 분리주의자들과의 무력충돌이 벌어지기도 했는데 몰도바의 중앙정부는 이 무력충돌 이후 트란스니스트리아 지역을 실효 지배하지 못하고 있고 러시아군이 주둔해 있는 상황이다. 이로 인해 여전히 잠재적 군사충돌의 불씨가 남아있다.
아울러 러시아 푸틴 정권은 2008년 8월 조지아를 침공했다. '러시아-조지아 전쟁'으로 알려진 이 짧은 무력 충돌은 러시아군이 분리 독립 지역인 남오세티야와 압하지야로 진입한 후 불과 5일 만에 종료되었으나, 그 결과 조지아 영토의 약 20%가 러시아군의 영구적인 군사 점령 하에 놓이게 되었다. 한편, 나고르노-카라바흐 분쟁은 1988년부터 2023년 사이 여러 단계에 걸쳐 전개된 아르메니아와 아제르바이잔 간의 장기적 분쟁이다.
한편 우크라이나에서는 다큐멘터리 영화감독 알리사 코발렌코와 생존자 지원 전문가 율리아 사브첸코 및 군인 올레나 빌로제르스카가 소개되었는데, 이 사진전의 하이라이트는 단연코 우크라이나의 알리사 코발렌코(Alisa Kovalenko) 감독이다. 개막 연설을 맡아 큰 박수 갈채를 받았던 코발렌코 감독은 2016년 우크라이나전쟁 중 처음으로 러시아 군인에 의한 성폭력 피해를 공론화한 것으로 국제사회에 잘 알려진 인물이다.
그는 동료 성폭력 피해자들을 소재로 한 다큐멘터리 < Traces >에서 이들의 인간적인 고통과 정의를 위한 투쟁을 섬세한 감성으로 연출해내 베를린영화제에서 관객상을 수상한 이후 다수 영화제에서 계속 수상하며 큰 호응을 얻고 있다. 그는 바쁜 영화제 일정에도 우크라이나를 대표해 4월 유엔 여성 행사에서 연설을 하기도 한 바 있다. 또한 4개월간 자원병으로 최전선에서 러시아의 침공에 맞서 싸우기도 하고, 어린 아들의 육아도 맡고 있는 등 누구보다도 많은 역할을 맡고 있는 셈이다(관련 기사 : 가족 위해 총을 든 우크라 여성 감독의 이야기
).
가히 알리사 코발렌코 감독은 우크라이나 사회의 최근 정치적 격변을 한 몸에 받아내며 자신의 삶과 정의를 위한 투쟁을 5편의 영화로 만들어 냈는데 이는 날실과 씨실로 정교하게 짜여진 직물을 보는 듯하다. 그는 올해 베를린(Berlinale)에서, 프라하 One World(국제인권영화제)에서, 유엔에서, 총 12년이 돼버린 우크라이나 전쟁이 국제사회의 백색소음이 돼버린 현 상황에 한숨을 내쉬며 러시아 제국주의에 같이 맞서자고 외쳐왔다.
알리사 코발렌코 감독의 개막식 연설문 일부를 소개해본다.
그의 연대 요청을 이제는 우리가 주목할 때가 아닐까.
"존경하는 동료 여러분. 오늘 이 자리에 서서 이 전시회의 개막을 알리게 되어 큰 영광입니다. 이 연설을 준비하며 저는 이 프로젝트의 제목인 '여성성의 다양한 얼굴들(Many Faces of Womanhood)'에 대해 되짚어보았습니다. 전쟁이라는 시련 속에서 우리 사회는 얼마나 많은 역할을 동시에 수행하고 있는지, 그 사실 자체가 놀랍습니다.
여러분은 어머니이기도 하고, 다큐멘터리 감독이기도 하며, 군인이기도 합니다. 전시 성폭력 생존자이기도 하고, 전쟁 범죄를 기록하는 사람이기도 하며, 인권 운동가이기도 합니다. 이 모든 것을 한 사람 안에 담아내는 것은 어려운 일입니다. 하지만 이러한 다양한 역할들은 우리를 존재론적으로 확장시켜 주고 우리의 시야를 넓혀주기도 합니다.
수많은 사건들로 형성된 저의 여러 역할들을 되돌아보며, 저의 삶과 우리나라의 발자취를 결정지었던 한 출발점으로 돌아가고자 합니다. 바로 2014년, 마이단 광장에서 일어난 '존엄 혁명(마이단혁명)'입니다. 당시 저는 키이우에서 영화학을 전공하는 학생이었습니다. 친구들과 함께 시민으로서 마이단 광장에 갔지만, 우리는 다큐멘터리 영화감독이었고, 이 중대한 역사적 순간을 기록해야 한다는 책임감을 느꼈습니다. 우리는 민주주의적 가치와 자유, 그리고 유럽의 일원이 될 권리를 위해 싸우고 있었습니다. 그곳에서 우리는 화염병을 만들고, 바리케이드를 쌓으며 동시에 촬영을 했는데 그때 처음으로 제 역할에 대한 네적갈등을 느꼈습니다. 나는 참여자에 더 가까운가, 아니면 다큐멘터리 제작자에 더 가까운가 하고 말이지요.
마이단 혁명과 크림 반도 병합 이후, 저는 2014년 5월 돈바스에서 벌어지고 있는 러시아의 침략을 기록하기 위해 그곳으로 향했습니다. 2주간의 촬영 후, 러시아 검문소에서 붙잡혔습니다. 저를 심문하던 러시아 장교는 구금 중에 저를 강간했습니다. 그가 저를 풀어주면서 "총살당하지 않은 걸 감사해야 한다"고 말하기까지 했습니다.
그곳에서 겪은 일은 제 삶을 영원히 바꿔놓았습니다. 그 후 저는 스스로에게 다짐했습니다. 만약 이 전쟁이 전면전으로 번진다면, 저는 군인으로서 전선에 나가겠다고 말입니다. 그리고 전면 침공이 시작되면서 그 약속은 현실이 되었습니다. 저는 자원 봉사 부대에 합류해 전선으로 향했습니다.
하지만 그때 저는 또 다른 역할을 맡고 있었습니다. 저는 이미 네 살 아이의 엄마가 된 상태였습니다. 그것은 믿을 수 없을 만큼 힘든 선택이었지만, 저는 제가 왜 그런 선택을 하는지 깊이 이해하고 있었습니다. 저는 제 아들과 다른 아이들이 전선에 나가지 않아도 되고, 자유롭게 자신의 삶을 선택할 수 있는 세상을 지키기 위해서였습니다.
군인으로서 저는 '기억'에 대해 많이 생각하곤 했습니다. 만약 제가 그곳에서 전사한다면, 제 아들이 저를 어떻게 기억할지에 대해 고민했습니다. 저는 아들에게 편지를 쓰기 시작했고, 전선에서의 일상을 전하며 전우들의 모습을 영상으로 담았습니다. 그 편지들에서 제가 가장 간직하고 싶었던 것은 바로 '사랑'이었습니다. 저는 사랑의 힘, 즉 온갖 고난을 견뎌낼 수 있는 강인한 힘을 불어넣어 주는 그 사랑의 위대함에 대해 생각했습니다. 저는 무사히 귀환했고, 그 편지들과 전선에서 찍은 영상 기록들을 바탕으로 다큐영화 < My Dear Theo >를 만들었습니다. 저는 이 영화가 전선으로 나갔던 부모 세대와 그 자녀들 사이를 잇는 '기억의 다리'가 되어주기를 바랐습니다.
2014년, 포로 상태에서 벗어난 후에도 저는 그곳에서 겪었던 성폭력 피해 사실을 거의 2년 동안이나 침묵 속에 묻어두었습니다. 마침내 용기를 내어 증언을 시작했을 때, 저는 우크라이나에서 자신의 피해 경험을 대중 앞에서 공개적으로 증언한 최초의 여성이 되었다는 사실을 알게 되었습니다. 제가 유일한 피해자였기때문이 아니라, 침묵과 사회적 낙인이라는 거대한 장벽 때문이었습니다. 하지만 2019년에 이르러, 그 장벽은 서서히 무너지기 시작했습니다. 여성들이 하나로 뭉쳐 '세마 우크라이나(SEMA Ukraine)'라는 공동체를 결성했고, 서로에게 힘이 되어주며 정의를 실현하기 위해 투쟁했습니다. 저 또한 이 공동체의 일원이 되었습니다. 이는 우리 사회에 깊은 변화를 불러일으킬 운동의 시작을 알리는 계기가 되었습니다. 그전까지 우리 사회에서 '전시성폭력(CRSV)'은 오랫동안 금기로 여겨져 왔기 때문입니다. 저는 인권 운동가로서의 삶을 시작했고, 그 역할은 이제 제 인생에서 없어서는 안 될 중요한 부분이 되었습니다.
러시아의 전면 침공이 시작되면서, '세마 우크라이나'는 새롭게 피해를 입은 이들을 돕는 활동에 나섰습니다. 우리는 러시아군이 민간인들을 상대로 자행한 잔혹행위의 규모가 얼마나 거대한지, 성폭력이 얼마나 조직적이고 체계적인 방식으로 자행되었는지를 목격했습니다. 그러던 중 우리는 생존자들의 목소리를 세상에 더 크게 울려 퍼뜨려야만 한다는 절박함을 느꼈고, 다큐멘터리야말로 그 목소리를 전하는 가장 강력한 방법이 될 수 있으리라 확신했습니다.
영화 감독, 감금 상태에서의 폭력을 견뎌낸 생존자, 그리고 인권 운동가라는 이 세 가지 역할의 결합은 저를 다큐멘터리 영화 < Traces >로 이끌었습니다. 이 영화는 끔찍한 전쟁 범죄와 고문을 겪고도 결코 침묵하지 않기로 결심한 여성 생존자들의 이야기를 담고 있습니다. 제가 전쟁 범죄에 관한 기록 작업을 시작했을 때, 수많은 생존자들의 이야기에서 헤아릴 수 없는 악의 깊이를 목격했습니다. < Traces >은 듣고 보기에 고통스럽고 불편한 이야기들을 다루지만, 그럼에도 불구하고, 그 안에는 악을 압도하는 존엄성이 깃들어 있으며, 고통을 힘과 회복력으로 승화시키는 놀라운 힘이 존재합니다.
올해 2월, 이 영화는 베를린 영화제에서 처음 공개되었습니다. 정말 잊을 수 없는 순간이었습니다. 저를 포함한 여섯 명의 여성 생존자이자 영화의 주인공들이 그 자리에 있었습니다. 영화가 끝나고 조명이 켜지자, 관객들이 모두 자리에서 일어나 기립박수를 쳤습니다. 저는 그들의 눈에서 눈물을 보았습니다. 하지만 그것은 단순한 동정의 눈물이 아니었습니다. 저는 그들에게서 영감, 우리의 존엄성에 대한 인정, 아울러 행동으로 이어질 수 있는 진정한 공감을 보았습니다. 그 순간 저는 제 침묵에서, 다수 생존자들의 목소리가 내는 합창으로 이어지는 이 여정의 의미와 무게를 깨달았습니다. 2014년의 완전한 침묵에서 시작해, 2016년의 첫 공개 증언을 거쳐, 여섯 명의 다른 여성 생존자들과 함께 베를린 국제 영화제를 찾았던 2026년에 이르기까지 그 시간은 어느덧 12년 가까이 흘렀습니다.
그리고 지금 저는 이곳에 서 있습니다. 솔직히 말해서, 제 여러 역할 중 어느 것이 가장 중요한지 여전히 잘 모르겠습니다. 하지만 이러한 실존적 어려움에도 불구하고, 저는 이 다양한 역할들 (역설적인 화학 반응들)이 우리의 회복력의 토대를 이룬다고 느낍니다. 그것은 우리 살아가는 현실을 훨씬 더 넓고 깊이 있게 볼 수 있게 해줍니다. 우리의 얼굴, 우리의 역할, 그것들은 또한 세상을 향한 우리의 다리입니다. 인간 본위의 다리이자 연대의 다리 말입니다."