다층적인 여성의 삶 보여주는 다큐 감독 알리사 코발렌코

▲알리사 코발렌코 감독의 개막식 연설 장면.이 사진전의 하이라이트는 단연코 우크라이나의 알리사 코발렌코 감독이다. 코발렌코 감독은 2016년 우크라이나전쟁 중 처음으로 러시아 군인에 의한 성폭력 피해를 공론화한 것으로 국제사회에 잘 알려진 인물이다. 그는 동료 성폭력 피해자들을 소재로 한 다큐멘터리 Traces에서 이들의 인간적인 고통과 정의를 위한 투쟁을 섬세한 감성으로 연출해내 베를린영화제에서 관객상을 수상한 이후 다수 영화제에서도 여러 번 수상하는 등, 세계 시민들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 그는 우크라이나를 대표해 4월 유엔 여성 행사에서도 연설을 하기도 한 바 있다. 또한 4개월간 자원병으로 최전선에서 러시아의 침공에 맞서 싸우기도 하고, 어린 아들의 육아도 맡고 있는 등 누구보다도 많은 역할을 맡고 있는 셈이다. ⓒ Olga Ivashchenko 관련사진보기