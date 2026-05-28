국민연금, 올해 국내주식 목표 비중 14.9%→20.8% 대폭 확대

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 28일 정부서울청사에서 열린 제5차 국민연금기금운용위원회를 주재하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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국민연금이 올해 국내주식 보유 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 대폭 확대하기로 했다. 최근 국내 증시 변동성과 실제 투자 비중 확대 상황을 반영해 목표 비중을 현실화한 것으로, 기금 리밸런싱(재조정) 과정에서 발생할 수 있는 시장 충격을 줄이기 위한 조치다.국민연금기금운용위원회는 28일 오후 정부서울청사에서 2026년도 제5차 회의를 열고 이 같은 내용의 '2026년도 자산군별 목표비중 현실화 방안'을 심의·의결했다. 동시에 해외투자와 대체투자 확대 기조를 유지하는 내용의 2027~2031년 중기자산배분안도 확정했다.중기자산배분은 국민연금기금의 장기 수익성과 안정성을 높이기 위해 주식·채권·대체투자 등 자산군별 목표 비중과 운용 방향을 정하는 중장기 계획이다.이번 결정은 지난 1월 국내 증시의 극심한 변동성에 대응해 내렸던 '전략적 자산배분(SAA) 허용범위 이탈 시 리밸런싱 한시적 유예' 조치 이후, 4개월간 시장 상황과 기금운용 원칙을 종합 검토하고 전문가 의견을 수렴해 도출한 최종 확정안이다.기금위가 국내주식 목표 비중을 5.9%포인트 상향 조정한 배경에는 자산배분의 현실화가 자리 잡고 있다. 실제 기금 포트폴리오 내 국내주식 비중이 커진 상황에서 기존의 낮은 목표치(14.9%)를 고수할 경우 리밸런싱 유예가 종료되는 시점에 국민연금이 국내 주식을 대거 쏟아내야 하는 구조적 한계가 있었기 때문이다.새로운 목표 비중은 기계적 리밸런싱 유예가 끝나는 오는 6월 말부터 즉시 적용된다. 국내주식 비중이 큰 폭으로 늘어남에 따라 다른 자산군의 2026년 말 기준 목표 비중도 자리를 바꿔 잡았다. 조정된 비중은 ▲해외주식 34.7% ▲국내채권 23.1% ▲대체투자 14.0% ▲해외채권 7.4% 순이다.동시에 기금위는 국내주식의 SAA 허용범위를 한시적으로 확대하기로 했다. 변동성이 큰 국내 시장 상황에 기금이 유연하게 대응할 수 있도록 길을 열어 준 것이다. 일일 최대 리밸런싱 규모를 축소하는 등 리밸런싱 규칙 자체도 금융시장 친화적으로 개선했다. 다만 기금운용 업무의 공정한 수행과 시장 안정을 위해 구체적인 SAA 허용범위 수치는 공개하지 않았으며, 올 연말에 이를 재점검한다는 방침이다.이와 함께 향후 5년간 기금의 항로를 결정하는 '2027~2031년 중기자산배분안'에서는 기존의 해외투자와 대체투자 확대 기조가 고스란히 유지됐다. 장기적인 수익성을 높이기 위해 자산의 체질을 바꾸겠다는 구상이다.이에 따라 2031년 말 기준 자산군별 목표 비중은 ▲주식 55% 내외 ▲채권 30% 내외 ▲대체투자 15% 내외로 설정했다. 금융시장의 안정을 고려해 자산군별 세부 목표 비중은 공개되지 않았다.이 계획에 따른 2027년도 국내주식 목표 비중은 2026년과 동일한 20.8%로 유지하기로 했다. 최근 국내 증시 상황에 대한 지속적인 점검과 리스크 관리가 필요하다는 판단이 작용했다는 설명이다. 그 외 2027년 목표 비중은 해외주식 35.6%, 국내채권 21.8%, 대체투자 14.3%, 해외채권 7.4%로 정해졌다.정은경 보건복지부 장관은 "이번 중기자산배분은 최근 시장 여건 변화에 기민하게 대응하여 국민연금기금의 장기 수익성과 안정성을 제고하면서도, 금융시장에 미치는 파급 효과를 깊이 있게 고려한 결정"이라고 밝혔다.이어 정 장관은 "국민연금기금의 안정적 운용은 국민의 소중한 노후자금을 안전하게 지키고 장기 재정 안정성을 든든하게 뒷받침하는 국가적 핵심 과제"라며 "앞으로도 시장 상황을 면밀히 점검하면서 원칙과 유연성이 조화되는 기금운용이 이루어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.