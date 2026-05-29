태안 북부권 하늘에 뜬 '날아다니는 응급실'

큰사진보기 ▲태안발전본부 닥터헬기장에서 항공 의료진과 현장 구급대가 응급환자 인계 훈련을 진행하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해무가 내려앉은 태안발전본부 닥터헬기장에서 충남 119특수대응단 항공대 헬기가 착륙하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

▲태안발전본부 닥터헬기장 상공에서 충남 119특수대응단 항공대 헬기가 이착륙 훈련을 하고 있는 모습. 옥광식 관련영상보기

큰사진보기 ▲태안발전본부와 소방 관계자들이 응급구조헬기 합동훈련을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"태안발전본부 헬기장은 태안 북부권의 핵심 응급구조헬기 지원 거점으로서 그 가치가 매우 높다. 이번 합동 인계 훈련을 통해 실제 중대재해나 중증 외상 환자가 발생했을 때 소방 항공대와 현장 구급대 간의 공조 프로세스가 얼마나 완벽하게 작동하는지 성공적으로 검증할 수 있었습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

대형 병원까지 수십 킬로미터. 응급상황 앞에서 그 거리는 때로 생사를 가르는 시간이 된다. 구급차가 도로를 달리는 동안에도, 환자의 골든타임은 쉼 없이 흘러간다.충남 태안 북부권은 아름다운 바다와 해안 풍경으로 많은 이들에게 사랑받는 지역이다. 하지만 응급의료의 관점에서 보면 이야기가 조금 달라진다. 대형 병원과의 거리가 멀고, 원북면과 이원면 등 북부권 일부 지역은 도로 이동만으로는 중증 응급환자의 골든타임을 지키는 건 결코 쉽지 않다.그런 태안의 하늘에는 오늘도 누군가의 생명을 싣고 날아오를 준비를 마친 '날아다니는 응급실'이 있다. 바로 닥터헬기다.닥터헬기는 큰 병원으로부터 거리가 멀어 골든아워를 놓치기 쉬운 응급환자를 위해 정부와 지자체가 함께 운영하는 응급의료 전용헬기다. 의사와 응급구조사가 함께 탑승해 환자 이송 중에도 전문적인 응급처치를 이어갈 수 있다.병원으로 향하는 길이 멀고, 단 몇 분이 생사를 가르는 순간. 닥터헬기는 의료진과 장비를 싣고 환자 곁으로 향한다. 하늘길을 열어 골든타임을 지키는 태안 북부권의 든든한 응급의료 안전망이다.5월 27일, 한국서부발전 태안발전본부에서는 태안 북부권 응급의료 대응체계를 점검하기 위한 합동 훈련이 진행됐다.태안발전본부와 태안소방서, 충남 119특수대응단 항공대가 함께한 이번 훈련은 학암포 인근에서 전신화상 환자가 발생해 상급 화상전문병원으로 긴급 이송해야 하는 상황을 가정해 실시됐다.훈련은 오후 3시 30분, 실제 응급 상황을 방불케 하는 시나리오로 시작됐다. 신고 접수와 동시에 태안소방서와 충남 119특수대응단 항공대에 출동이 요청됐고, 태안발전본부 방재센터는 헬기장 상태를 확인하며 착륙 준비에 들어갔다. 장애물을 제거하고 안전 구역을 확보하는 등 닥터헬기가 안전하게 내려앉을 수 있도록 현장 지원도 이어졌다.하지만 이날 현장 상황은 쉽지 않았다. 해무가 내려앉은 데다 하강기류까지 더해져 헬기 착륙 여부를 신중히 판단해야 하는 상황이었다. 한 치 앞을 쉽게 장담할 수 없는 기상 조건 속에서 현장의 긴장감은 더욱 높아졌다.그럼에도 생명을 향한 하늘길은 멈추지 않았다. 오후 3시 45분, 닥터헬기는 태안발전본부 헬기장에 무사히 착륙했다. 곧이어 지상 구급대는 항공 의료진에게 환자를 신속하게 인계했고, 환자는 상급 병원으로 긴급 이송되는 절차를 밟았다.이번 훈련은 신고 접수와 출동 요청, 헬기장 착륙 지원, 닥터헬기 이착륙, 구급대와 항공 의료진 간 환자 인계까지 실제 상황에 준해 진행됐다. 특히 해무와 하강기류라는 까다로운 조건 속에서도 각 기관의 대응 체계가 유기적으로 작동하며, 태안 북부권 응급의료 안전망의 실효성을 확인했다.119 신고 접수와 출동 요청, 헬기장 착륙 유도, 닥터헬기 이착륙, 구급차와 항공 의료진 간 환자 인계까지. 이번 훈련은 실제 중증 응급환자 발생 상황을 가정해 전 과정이 유기적으로 진행됐다는 점에서 큰 의미가 있다.특히 태안 북부권에서 중증 응급환자가 발생했을 때, 소방 항공대와 현장 구급대, 태안발전본부 방재 인력이 얼마나 신속하고 정확하게 움직일 수 있는지를 확인한 훈련이었다.현재 태안 관내에서 24시간 응급헬기 이착륙이 가능한 곳은 남부권의 한서대학교와 북부권의 태안발전본부, 단 두 곳뿐이다.그중 태안발전본부 헬기장은 태안 북부권 전체에서 중증 환자의 생사를 가를 수 있는 중요한 항공 의료 거점이다. 의료기관과의 거리가 먼 지역일수록, 하늘길은 단순한 이동로가 아니라 생명을 잇는 길이 된다.이번 훈련에 대해 태안소방서 이승우 예방총괄팀장은 이렇게 말했다.응급상황에서 중요한 것은 어느 한 기관의 역할만이 아니다. 신고를 접수하는 119, 현장에 가장 먼저 도착하는 구급대, 하늘길을 여는 항공대, 헬기장이 안전하게 운영되도록 돕는 현장 인력까지. 각자의 자리에서 정확히 움직일 때, 한 사람의 생명을 살리는 길이 열린다.이번 훈련은 그 연결이 실제 상황에서도 제대로 작동할 수 있음을 보여준 시간이었다.많은 분이 발전소를 단순히 '전기를 만드는 곳'으로 떠올린다. 하지만 한국서부발전 태안발전본부의 역할은 그보다 넓다. 태안 북부권 주민과 현장 노동자들의 안전을 지키는 지역 안전망이자 응급 상황이 발생했을 때 생명을 이어주는 중요한 거점이기도 하다.전기를 생산해 지역과 산업을 밝히는 일. 그리고 위급한 순간, 누군가의 생명을 살릴 수 있도록 하늘길을 열어두는 일.태안발전본부는 전력 생산 시설이면서 동시에 지역 안전망의 한 축을 맡고 있다.앞으로도 태안발전본부는 닥터헬기장이 필요할 때 안정적으로 운영될 수 있도록 시설 관리와 현장 대응 체계를 점검해 나갈 계획이다. 평소에는 전력을 생산하는 공간이지만, 응급상황이 발생했을 때는 환자 이송을 돕는 기반 시설로써 지역사회와 연결된다.하강기류도, 한밤중도, 먼 거리도 응급환자의 시간을 멈춰 세울 수는 없다. 위급한 순간, 누군가에게는 단 몇 분이 삶과 죽음을 가르는 시간이 된다.그 시간을 지키기 위해 태안 북부권의 하늘에는 닥터헬기가 있다. 그리고 그 헬기가 안전하게 내려앉을 수 있도록 태안발전본부 헬기장이 준비돼 있다.보이지 않는 곳에서, 그러나 가장 필요한 순간에 작동하는 안전망. 충남의 응급의료 체계는 오늘도 누군가의 생명을 향해 조용히 움직이고 있다.