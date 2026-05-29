송미령 장관 "사람 떠나는 농촌 악순환 바꾸는 게 기본소득 "

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 28일 전북 순창군 풍산면 산울림센터에서 열린 '정부 출범 1주년 성과 현장간담회'에서 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

"농촌에 한번 가보십시오. 물건을 살 가게조차 없습니다. 살기 불편하니까 사람들이 떠납니다. 사람들이 떠나니까 장사가 안 되고, 또 없어집니다. 그리고 사람들이 또 떠납니다. 이 악순환이 되거든요. 그래서 뭔가 돌 하나 던져서 이 흐름을 바꿀 수 있는 사업을 한번 해봤으면 좋겠다, 그게 '기본소득'입니다."

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 28일 농어촌 기본소득 시범 사업지인 전북 순창군을 찾아 현장을 살펴보고 관계자들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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"기본소득을 시행한 10개 지역의 전체 인구가 4.7% 늘었고, 특히 청년 인구 증가율은 6.2%를 기록했습니다. 가맹점 수도 13.5% 늘어났는데, 이 중 새로운 창업이 437개소에 달합니다. 소비 여력이 생기니 상점이 생기고 일자리가 만들어지는 지역경제의 선순환 체계가 구축된 것입니다. 특히 이주 인구의 43%가 수도권이나 대도시에서 온 분들이라는 점은 지방 소멸 극복과 균형 발전의 가능성을 보여줍니다."

"현재 44개 군이 공모에 도전할 정도로 지자체 열기가 뜨겁습니다. 심사를 거쳐 6월 중순 이전에 추가 지역을 발표하고, 오는 7월부터 바로 확대 사업을 시작할 계획입니다. 수혜 대상은 약 19만5000명 더 늘어날 것입니다."

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 28일 농어촌 기본소득 시범 사업지인 전북 순창군을 찾아 현장을 살펴보고 관계자들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

"장관으로서 '커피를 마시지 말라'고 한 적은 단 한 번도 없습니다. 다만 이번 사태를 계기 삼아 우리 사회의 소비문화가 좀 더 다양해졌으면 하는 바람이 있습니다. 골목 안에 있는 작은 카페나 동네 빵집에서 우리 국내산 농산물로 만든 오미자차, 유자차, 녹차 같은 전통 음료들을 좀 더 찾는 소비의 다변화가 일어나기를 기대합니다. 젊은 친구들이 운영하는 멋진 로컬 카페를 이용하는 것은 우리 농가뿐만 아니라 지역 소상공인들을 도울 수 있는 성숙한 대응이 될 것입니다."

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 28일 전북 순창군 풍산면 산울림센터에서 열린 '정부 출범 1주년 성과 현장간담회'에서 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

"사실 말을 안 해서 그렇지 머릿속이 너무 복잡합니다. 오늘 아침에도 '양파 가격은 얼마인지', '계란 값은 안정적인지' 수급 걱정부터 했습니다. 당장 7월부터 기본소득 시범 지역이 15개로 늘어나는데 기존 방식으로 대응하면 안 되니 새로운 방안을 짜야 하고, 최근 발생한 과수 화상병 대응책과 다가올 여름철 기후위기 대책까지 머릿속이 꽉 차 있습니다."

"지난 1년은 부지런히 씨를 뿌렸고 이제 겨우 싹이 나오는 단계입니다. 이 잎이 무성해지고 풍성한 열매를 맺을 수 있도록 현안에는 신속하게 대응하고, 구조 개혁은 우직하게 밀고 나가겠습니다. 국민과 농업인 모두가 삶에서 성과를 체감할 수 있도록 이제부터 진짜 성과를 구체화하겠습니다."

28일 송미령 농림축산식품부 장관의 말이다. 그는 이날 전북 순창군 풍산면 산울림센터에서 기자들과 만나 이재명 정부 출범 1주년을 맞이해 핵심 농정 성과로 '농어촌 기본소득 시범사업'을 꼽으며 확고한 추진 의지를 밝혔다. 또 지난 1년간의 성과를 디딤돌 삼아 앞으로는 제도적 토대 마련과 사업 확대에 모든 역량을 집중하겠다는 뜻을 전했다.현장 간담회가 열리는 순창군 도로변에는 금빛 띠를 두른 금계국이 곳곳에 피어있었다. 그 너머논에는 하늘을 향해 자라는 어린 초록 벼들이 눈에 들어왔다. 농촌의 역동적인 현장 한가운데서 농어촌의 미래를 바꿀 거대한 '정책 실험' 성과와 과제가 논의됐다.송 장관이 가장 강조한 것은 '농어촌 기본소득 시범사업'의 가시적인 성과였다. 그는 지난 20일 국무회의를 통해 농식품부 3대 대표 성과 중 첫 번째로 이 사업을 보고했었다.순창군의 경우 2026년부터 2년간 주민등록 실거주자에게 지역화폐로 월 15만 원을 지급하는 시범사업을 진행 중이다. 올해 사업비 486억 원으로, 4월 말 기준 전체 인구 91%인 2만5130명이 신청했다. 실거주 확인 등을 거쳐 사망자나 전출자를 제외한 2만3757명에게 지급이 완료됐다. 현재 주민 약 77%가 활발히 사용하고 있으며, 주된 사용처는 음식점(33.6%)이 가장 많았고, 이미용(8%), 의류·잡화(5.4%), 의료·보건(4.4%), 마트·편의점(4%) 순이었다. 이를 통해 주민들의 삶에 긴밀히 녹아들고 있음이 확인됐다.일부에서 제기되는 '현금 살포성 포퓰리즘'이라는 비판에 대해 송 장관은 현장 데이터로 정면 반박했다.면 지역의 상권 편중으로 인한 주민 불편이 오히려 새로운 창업 욕구를 자극하는 역동성으로 이어지고 있으며, 거점까지 오기 어려운 어르신들을 위한 물품·서비스 배달이 자연스럽게 '농촌형 돌봄 체계'로 진화하고 있다는 점에 큰 의미를 부여했다.송 장관은 지난해 성과에 안주하지 않고, 향후 기본소득 사업의 지속 가능성과 자립 기반을 다지는 '미래 과제'에 방점을 찍었다. 단순한 시범사업을 넘어 국가 정책으로 뿌리내리겠다는 구체적인 단계별 이행안(로드맵)도 제시했다. 가장 먼저 올해 중에 '농어촌 기본소득 관련 법률'을 제정해 제도적 토대를 강화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은 현재 국회 상임위원회를 통과해 법사위 상정을 앞두고 있다.국회 논의 과정에서 가장 큰 쟁점이 될 '재원 조달' 문제에 대해 지자체의 자립형 재원 마련 모델을 대안으로 제시했다. 영양군의 풍력 발전이나 신안군의 태양광 발전처럼 재생에너지 전환을 통해 기본소득 재원의 일부를 스스로 조달하는 방식을 매칭하겠다는 구상이다. 또 농식품부는 정부 추경 예산으로 확보한 706억 원을 투입해 사업 규모를 15개 시·군으로 전격 확대한다는 계획이다.이날 송 장관은 농어촌 기본소득 외에도 케이(K)-푸드 플러스 수출 확대와 취약계층 먹거리 복지 성과를 함께 언급했다. 농식품부는 지난해 K-푸드 단일 품목으로만 104억 달러 수출을 달성했다.송 장관은 "1977년 대한민국 전체 수출액이 100억 달러를 넘었을 때 수출기념탑을 세웠던 역사를 돌아보면, 식품만으로 100억 달러를 넘긴 것은 대단한 의미"라고 평가했다. 올해는 농산업 부문을 합쳐 연간 수출 목표를 160억 달러로 상향하고 관계부처·기업이 참여하는 '수출기획단' 원팀을 가동 중이다.특히 저변 확대를 위해 중화권에 페이커, 북미에 에드워드 리 셰프, 유럽에 손미나 아나운서 등을 대륙별 K-푸드 홍보대사로 위촉하는 사전 작업을 마쳤다고 했다. 싱가포르(소·돼지고기), 중국(단감), 베트남(가금류 및 참외 수출 기간 연장) 등 전방위적 검역 협상 타결도 강조했다. 이를 밑바탕으로 최근 한우와 한돈 수출이 각각 전년 동기 대비 2~3배 이상 급증하는 토대를 마련했다고 설명했다.소외계층을 위한 '먹거리 돌봄 5종 세트'도 복원돼 정착 단계에 접어들었다. 농식품 바우처 대상을 생계 취약 가족 등 16만 명으로 확대했고, '1000원의 아침밥'을 산단 노동자까지 확장했다. 예산 문제로 중단됐던 '임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 사업(16만 명 대상)'과 '어린이 과일 간식 지원 사업'을 다시 복원해 전격 시행 중이다.송 장관은 지역 농협 조합장 선거의 깜깜이·돈선거 폐단을 지적하는 현장 목소리에 "지난 1차 개혁안 발표에 이어, 지역 조합 개선안이 담긴 2차 농협 개혁 방안을 6월까지 마련해 8월 안에는 발표할 것"이라며 흔들림 없는 개혁을 약속했다.최근 사회적으로 뜨거운 감자인 '스타벅스 논란'에 대한 질문도 나왔다. 대기업의 사회적 책임과 농가 상생 협력이라는 입체적인 시각 속에서 농식품부 수장으로서의 견해를 묻는 질문이었다.송 장관은 "우리 사회가 역사적으로 겪었던 아픔을 조롱하고 비하하는 것은 대단히 심각한 문제이며, 책임 있는 대기업에서 그런 소통이 일어난 것은 유감스럽다"고 명확히 짚었다. 그러면서도 "기관 차원에서 불매 운동에 동참하는 방식은 바람직하지 않다"라며 대안을 제시했다.간담회 말미, 정부 1주년 소회를 묻는 질문에 송 장관은 "벌써 1년이 지났다는 게 실감이 안 날 만큼 엊그제 같다"며 만감이 교차하는 표정을 지었다. '오늘 머릿속에 떠오르는 가장 큰 고민이 무엇이냐'는 물음에 송 장관은 숨 가쁘게 돌아가는 농정 현안의 무게를 숨기지 않았다.그는 농가와 소비자 모두 만족시켜야 하는 농식품부 장관 자리를 '숙명'이라 표현했다. 가격이 떨어지면 농가가 울고, 오르면 소비자가 고통받는 구조 속에서 비난의 화살을 유통에만 돌리기보다, 구조 자체를 효율화하는 '근본적 구조 개혁'에 지난 1년을 바쳤다는 소회다. 농안법, 양곡관리법, 재해대책법 등 관련 법률 재개정을 마쳐 올해 8월부터 본격적인 작동을 앞두고 있다.송 장관은 농촌에 투입되는 예산을 '낭비'가 아닌 "대한민국의 미래를 위한 가장 남는 투자"로 바라봐 달라고 거듭 당부했다. 변화를 극복할 자재와 기반시설(인프라) 투자가 선행돼야 장기적인 유통 구조 개혁도 결실을 볼 수 있다는 지론도 내놨다.