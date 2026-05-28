"나도 선생님처럼 될래요" 가능성을 현실로 만든 3년

'2026 경계선지능 아동 사회적응력 향상 사업' ④ 지역아동센터 경기북부지원단



또래보다 조금 다른 속도와 방식으로 세상을 배우는 아이들이 있다. '느린학습자', '달팽이', '거북이', '천천히 배우는 아이들'. 경계선지능을 가진 아동을 부르는 말은 다양하지만, 그 이름이 아동들의 삶을 온전히 설명해주지는 못한다. '경계선지능'이라는 말은 여전히 낯설고, 누군가에게는 조심스럽다. 아동을 이해하기 위한 말이 낙인이 될 수도 있다는 우려 때문이다.

사회복지공동모금회와 복권위원회 복권기금으로 진행되는 '경계선지능 아동(느린학습자) 사회적응력 향상 지원사업'은 2020년부터 지역 내 아동복지시설, 복지관, 학교 현장에서 이들을 만나고 있다. 올해는 전국 약 780개 기관이 경계선지능 아동의 성장을 함께할 예정이다. 각 지역 수행기관들과 함께 경계선지능 아동 지원의 현주소를 살펴본다.

큰사진보기 ▲왼쪽에서부터 지역아동센터 경기북부지원단 정현웅 팀원, 김경희 단장, 김도윤 팀장. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

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"경계선지능 아동들이 진도를 잘 못 따라간다고 하시면 저는 늘 같은 이야기를 해요. '그게 당연하다'라고요. 그래서 지원이 필요한 거고, 단순히 점수만 올리는 게 이 사업의 목적은 아니거든요"

큰사진보기 ▲모법인인 서정대학교 건물 내에 지역아동센터 경기북부지원단 현판이 걸려 있다. 지원단은 경기북부 지역에 있는 지역아동센터 213곳의 운영을 지원하는 역할을 한다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 열린 '나답게 크는 아이 지원사업 체육대회' 현장 모습. ⓒ 지역아동센터경기북부지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲느린인뉴스와의 인터뷰에 응하고 있는 박은주 파견전문가. 대학에서 사회복지를 전공한 그는 졸업 후 아이들을 돕는 일을 하고 싶었다고 한다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲수업을 진행하고 있는 박은주 파견전문가(오른쪽)의 모습. ⓒ 지역아동센터경기북부지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 4월 열린 '나답게 크는 아이 지원사업' 제2차 사업설명회에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 지역아동센터경기북부지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲지원단은 '나답게 크는 아이' 사업을 통해 경계선지능 아동의 특성에 맞춘 통합지원을 제공하고, 파견전문가 양성 및 관리, 지역 내 네트워크 구축 등 역할을 수행하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.이 기사는 '2026 경계선지능(느린학습자) 아동 사회적응력 향상 지원사업'의 일환으로, 통합지원센터를 운영하는 전국지역아동센터협의회와 함께 제작했습니다. 경계선지능 아동 지원사업은 느린학습자의 사회적응력 향상과 생활적응을 지원하기 위한 사업으로 사회복지공동모금회와 복권위원회가 지원합니다.

경계선지능 아동을 이야기할 때 자주 언급되는 문장이 있다. '아이들은 남들과 다른 속도로 성장할 뿐, 저마다의 가능성을 가지고 있다'라는 말이다. 하지만 그 가능성이 실제로 어떤 미래로 이어질 수 있는지 보여주는 사례는 많지 않다. 아이들이 성장한 뒤 어떤 어른이 되는지, 사회 안에서 어떤 역할을 할 수 있는지는 여전히 풀어야 할 과제로 남아있다.'나답게 크는 아이' 사업을 3년째 이어오고 있는 경기북부지원단은 그 가능성이 가진 미래를 구체화하고 있는 곳이다. 지원단은 아이들을 '평균'이라는 기준에 맞추기보다 각자의 속도로 관계를 맺고 성장할 수 있도록 돕는다. 그 과정에서 느린학습자 당사자가 다시 경계선지능 아동을 가르치는 파견전문가로 성장하는 사례도 나왔다. 김경희 경기북부지원단 단장, 김도윤 팀장, 정현웅 팀원, 박은주 파견전문가를 만나 현장에서 쌓아온 변화와 과제를 들었다.지원단에서 나답게 크는 아이 사업을 담당하고 있는 김도윤 팀장은 인터뷰 동안 '속도'보다 '관계'에 주목해야 한다고 강조했다. 경계선지능 아동을 평균 속도에 맞추는 게 아니라, 아이가 자기 속도로 관계를 맺고 성장할 수 있도록 기다려주는 일이 이 사업의 출발점이라는 설명이었다.기존 지역아동센터 지원사업은 대부분 센터 중심으로 이뤄지는 경우가 많았다. 정해진 프로그램을 운영하고, 계획된 일정 안에서 결과를 관리하는 방식이다. 그러다 보니 '아동'을 중심에 둔 개별 접근에는 한계가 있을 수밖에 없었다.반면 나답게 크는 아이 사업은 처음부터 아이 한 명, 한 명에게 맞춰 방식을 바꿔가는 데 초점을 맞췄다. 같은 경계선지능 아동이라도 이해 속도와 반응 방식, 관계를 맺는 과정이 모두 다르기 때문이다. 어떤 아이는 반복 설명이 필요했고, 어떤 아이는 학습보다 먼저 정서적 안정을 만들어 나가는 게 우선이었다.경기북부지원단은 올해 경기북부 지역아동센터 40개소에서 총 160여 명의 경계선지능 아동을 지원하고 있다. 경기북부 내 지역아동센터는 모두 213곳. 지원단은 지난 2024년 20개 지역아동센터를 대상으로 사업을 시작했지만, 현장 수요가 빠르게 늘면서 올해 규모를 두 배로 확대했다.사업이 확대되면서 현장 요구도 훨씬 다양해졌다. 사업 규모가 두 배로 늘면 업무도 두 배 정도일 것이라는 예상과 달리, 현장에서는 아동마다 필요한 지원 방식이 모두 달랐기 때문이다. 올해 처음 사업 실무를 맡은 정현웅 팀원은 파견전문가들이 보내오는 교구·교재 구매를 담당하고 있다. 그는 현장에서 올라오는 요청 내용을 검토하면서 실제 아동의 상황에 맞는지, 어떤 방식으로 활용될 수 있는지 등을 함께 확인하고 있다고 말했다.실무자에게는 쉽지 않은 방식이지만, 지원단은 이런 과정 자체가 사업 핵심이라고 설명했다. 정해진 방식에 아이를 맞추는 게 아니라, 아이에게 맞는 방식을 계속 찾아가는 과정이라는 것이다. 이처럼 경기북부지원단은 교재와 교구를 일괄 구매해 배포하지 않는다. 파견전문가가 현장에서 아동 상황에 맞는 물품이 필요하다고 판단하면 수시로 지원하고 있다.김 팀장은 "학교처럼 정해진 교재와 진도 중심으로 접근하면 일반 학원 수업과 크게 다르지 않다"며 "경계선지능 아동은 아이마다 이해 속도와 반응 방식이 모두 다르기 때문에 현장에서 바로 조정할 수 있도록 하는 게 중요하다고 판단했다"고 말했다.이처럼 지역아동센터 현장에는 경계선지능 아동을 비롯해 개별적인 지원이 필요한 이른바 '특수욕구아동'이 늘어나고 있다. 그러나 나답게 크는 아이 사업처럼 아동을 중심에 두고 지원하는 방식은 여전히 부족하다. 김경희 단장은 "올해 사업에 참여한 한 센터장님이 '이런 기회가 우리 센터에 온 것 자체가 너무 운이 좋은 일'이라고 이야기했다"며 "지역아동센터 현장에서는 전적으로 아이들에게 맞춘 지원을 해주기가 현실적으로 쉽지 않기 때문"이라고 말했다.또 지원단은 이 사업에서 중요한 건 단순히 학습량을 늘리는 것보다도 아동들이 자신을 기다려주는 어른을 만나고, 그 관계 안에서 자신감을 회복할 수 있도록 돕는 것이라고 강조한다. 단순히 '정해진 진도를 얼마나 따라왔는가'보다 아동이 파견전문가와 관계를 이어가며, 작은 성공 경험을 반복적으로 쌓을 수 있도록 하는 것이다.김 팀장은 "아이와 선생님이 함께하는 시간이 즐거운 시간이어야 하고, 거기서 조금씩 향상되는 경험이 중요하다"며 "학습을 거부하던 아이가 '내가 성장하고 있다'는 성취감을 느끼게 하는 게 핵심"이라고 설명했다. 그러면서 이런 변화는 결국 관계 안에서 시작될 수 있다고 덧붙였다. 아이들이 그동안 반복해서 경험했던 실패와 비교 대신, '나를 기다려주는 어른이 있다'는 경험을 먼저 쌓아야 다시 배움 안으로 들어올 수 있다는 것이다.사업 규모가 커지면서 파견전문가 지원자도 늘었다. 최근에는 석·박사 과정 이수자나 교수 출신 지원자까지 나타나고 있다. 하지만 지원단은 학력이나 경력보다 더 중요하게 보는 기준이 있다고 운을 떼었다.김 팀장은 "아무리 좋은 학벌과 경력이 있어도 아이들 눈높이에 맞추지 못하면 오래 가지 못한다"며 "반대로 경험이 부족해도 아이 이야기를 잘 들어주고 기다려줄 수 있는 선생님은 현장에서 성장할 수 있었다"고 말했다.경기북부지원단에서 특히 눈에 띄는 사례는 박은주 파견전문가다. 박 전문가는 느린학습자 당사자이면서, 나답게 크는 아이 사업을 통해 경기 남양주시의 한 지역아동센터에서 경계선지능 아동들을 만나고 있다. 대학을 졸업하기 전부터 파견전문가로 활동하기 시작한 그는 올해로 3년째 아동들의 학습과 정서 지원을 맡고 있다.김도윤 팀장은 박은주 파견전문가를 처음 면접에서 만났던 순간을 생생히 기억하고 있었다. 당시 박 전문가는 면접 자리에서 "저도 느린학습자입니다. 그래서 아이들 마음을 누구보다 잘 압니다"라고 말했다고 한다. 김 팀장은 "그 말을 듣고 바로 마음이 갔다"며 "지금도 박 선생님을 이 사업의 자랑이라고 생각한다"고 이야기했다.지원단이 박 전문가를 채용한 건 단순히 이 사업의 '지원 대상 출신'이어서가 아니었다. 지원단에서 사업을 함께 담당하고 있는 정현웅 팀원은 박 전문가와 서정대학교 사회복지과 전공심화과정을 함께 이수했다. 정 팀원을 비롯해 박 전문가를 아는 학교 사람들은 모두 입을 모아 '성실한 사람'이라는 평가를 했다고 한다. 교육 과정에서 집중에 어려움을 보이는 모습도 있었지만, 현장과 학교에서는 오히려 책임감과 꾸준함에 대한 이야기가 더 많았다는 설명이다.센터 현장에서는 처음에 박 전문가를 걱정스럽게 바라보는 시선도 있었다고 한다. 나이도 어렸고, 느린학습자 당사자가 아이들을 가르친다는 사례 자체가 낯설었기 때문이다. 하지만 김 팀장은 시간이 지나면 센터와 아동들 모두 박 전문가가 가진 강점을 알아볼 것이라는 확신이 있었다.실제로 박 전문가는 아이들이 이해하지 못하는 부분이 나오면 표현을 바꿔가며 반복해서 설명하고, 아이들 속도에 맞춰 기다려주는 방식으로 수업을 진행했다고 한다. 본인이 느린학습자로 살아오면서 반복해서 이해하지 못했던 경험과 "왜 나는 안 될까"라는 좌절을 직접 겪어왔던 만큼, 아이들이 어느 지점에서 막히고 자신감을 잃는지를 누구보다 잘 이해하고 있었기 때문이다.또 사업이 잠시 멈추는 겨울방학 기간에도 박 전문가는 다른 지원사업과 연계해 아이들과 만남을 이어갔다. 방학 동안 공백이 생기면 그간 배운 내용을 잊거나 다시 마음의 문을 닫게 될 아이들의 모습이 눈에 밟혔기 때문이다. 이런 박 전문가의 열정은 아이들에게 '나를 계속 기다려주는 어른이 있다'라는 안정감과 신뢰로 이어졌다.김 팀장은 "경계선지능 청년의 직업을 이야기하면 늘 바리스타나 단순노무만 언급됐다"면서 "왜 전문직 모델은 없지라는 생각을 많이 했다"고 말했다. 이어 "느린학습자 출신이 느린학습자 아이들을 가르치는 교육자가 되는 모델을 만들고 싶었다"며 "아이들 입장에서는 '나도 저 선생님처럼 될 수 있다'는 경험 자체가 굉장히 중요하다고 생각했다"고 강조했다.박은주 파견전문가는 자신 역시 이 사업을 통해 처음 '경계선지능'이라는 개념을 알게 됐다고 말했다. 그는 "경계선지능 아동을 지도할 파견전문가를 뽑는 공지를 봤는데, 그 내용이 꼭 제 이야기 같았다"며 "그전에는 그냥 '나는 좀 느리다' 정도로만 생각했다"고 말했다. 이어 "많은 분들이 그냥 공부가 느린 아이라고 생각하지만 실제로는 이해 속도나 적용 과정에서 어려움을 겪는 경우가 많다"며 "조금 더 시간이 필요하고 다른 방식으로 배우는 아이들이라고 설명하고 싶다"고 말했다.박 전문가 역시 경계선지능 아동들에게 가장 필요한 건 '성공 경험'이라고 말했다. 그는 "아이들이 공통적으로 자신감이 많이 떨어져 있다"며 "최대한 쉽게 설명하고 반복하면서 '해냈다'는 경험을 쌓게 하려고 노력하고 있다"고 말했다. 이어 "아이들이 '이제 알겠어요', '저도 할 수 있어요'라고 말할 때 가장 보람을 느낀다"고 했다.그러면서 그는 "저와 비슷한 청년들에게 '노력하면 할 수 있다'는 말을 해주고 싶다"며 "일을 못한다고 너무 포기하지 않았으면 좋겠다"고 말했다. 그러나 박 전문가의 사례는 단순히 개인의 노력만으로 만들어질 수 있는 결과가 아니었다. 가능성을 믿고 기다려준 현장과, 느린학습자 당사자를 '지원받는 사람'이 아니라 함께 일할 수 있는 동료이자 전문가로 바라본 환경이 있었기에 가능한 변화였다.지원단은 현장에서 가장 필요한 것이 결국 '사람이 남는 구조'라고 설명했다. 경계선지능 아동 지원은 단기간 안에 성과가 드러나는 사업이 아니라, 오랜 시간 관계를 쌓고 반복 경험을 함께 만들어가는 과정이기 때문이다.하지만 현실에서는 파견전문가들의 전문성이 충분히 인정받지 못하는 경우가 많다고 지원단은 설명했다. 현재 이뤄지고 있는 대부분의 경계선지능 아동 사업 자체가 단년도 구조로 운영되다 보니 고용 안정성이 낮고, 현장 경험 역시 제도적으로 경력 인정이 어려운 경우가 많다는 것이다. 지원단은 "아이들을 이해하고 기다려주는 능력도 분명 전문성인데 아직은 그런 부분이 공식적으로 인정받기 어려운 구조"라며 "경계선지능 아동 지원 경험이 계속 이어질 수 있도록 국가 차원에서 체계와 구조를 만들어나가는 것이 필요하다"고 말했다.이는 아동에게도 중요한 문제다. 지원단은 "느린학습자 아이들은 선생님이 자주 바뀌면 다시 처음으로 돌아가는 경우가 많다"며 "겨우 관계가 만들어졌는데 사업이 끝나거나 사람이 바뀌면 아이들은 또 불안함을 느끼게 된다"고 말했다. 이어 "결국 중요한 건 프로그램 하나가 아니라 아이 곁에 오래 남아줄 수 있는 사람"이라고 설명했다.특히 지원단은 경계선지능 아동 지원이 단순 학습지도가 아니라 정서·관계·가족 지원까지 함께 다루는 영역인 만큼, 장기적으로는 교육과 복지 영역을 함께 이해하는 전문 인력 체계가 필요하다고 설명했다. 실제로 경기북부지원단은 서정대학교와 연계해 자체 교육과정을 운영하고, 정서사회성·상담·현장 실무 중심 교육도 함께 진행하고 있다.지원단은 결국 경계선지능 아동 지원 문제 역시 개인의 노력만으로 해결할 수 없는 구조적 과제라고 강조했다. 현재 교육 시스템 자체가 '평균 속도'를 기준으로 설계돼 있는 만큼, 경계선지능 아동은 자연스럽게 뒤처지거나 분리될 수밖에 없다는 설명이다.실제 현장에서는 초등학교 시기를 지나 중·고등학생이 된 뒤에야 지원단으로 연락이 오는 경우도 적지 않다고 한다. 아이가 학교생활에 어려움을 겪고, 여러 기관과 상담센터를 찾아다니다가 마지막에야 경계선지능 가능성을 알게 되는 사례들이다. 지원단 관계자는 "이미 아이와 부모 모두 지쳐 있는 상태에서 연락이 오는 경우가 많다"며 "조금만 더 일찍 연결됐으면 좋았겠다는 생각이 들 때가 많다"고 말했다.김도윤 팀장은 "우리 교육은 평균 중심으로 설계돼 있다 보니 잘하는 아이와 못하는 아이로 나뉠 수밖에 없다"며 "그 과정에서 경계선지능 아이들은 자연스럽게 뒤처지고 실패 경험을 반복하게 된다"고 말했다. 이어 "결국 필요한 건 특정 아이들만 따로 떼어내는 방식이 아니라 아이마다 다른 속도를 받아들일 수 있는 환경"이라고 설명했다.경기북부지원단이 지난 3년 동안 현장에서 반복해서 확인한 것도 결국 같은 지점이었다. 경계선지능 아동 지원은 아이를 평균 속도에 맞추는 일이 아니라, 아이가 자기 속도로 관계 안에서 성장할 수 있도록 기다려주는 과정이라는 점이다. 그리고 그 변화는 경계선지능 아동, 그리고 청년의 곁에서 그들의 가능성을 믿고 지지해 주는 사람들로부터 시작되고 있었다.