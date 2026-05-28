정 장관 검찰 수사? 통일부 "통지 받은 바 없다"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 지난 20일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 현안 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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통일부는 정동영 장관이 '북한 핵시설 관련 정보' 누설을 이유로 검찰 수사를 받게 됐다는 보도에 대해 관련 기관으로부터 통지를 받은 바 없다고 반박했다.통일부 대변인실은 28일 오후 '일부 언론의 통일부 장관 관련 기사에 대한 입장'을 내고 "검찰의 사건 배당은 고발에 따른 절차상 조치에 불과하므로, 수사 착수로 보기 어렵다"라면서 "관계 기관으로부터 관련 통지를 받은 바도 없다"라고 밝혔다.이어 대변인실은 "그럼에도 불구하고 혐의를 예단하는 것처럼 기사가 쓰여진 것은 유감"이라며 "해당 언론사에 항의했다"라고 설명했다.앞서 서울남부지검은 공무상비밀누설 혐의를 받는 정 장관 사건을 형사1부(부장검사 강호준)에 배당해 수사에 착수했다고 이날 밝혔다.일부 언론은 이를 근거로 정동영 통일부 장관이 한·미 간 기밀인 북한 핵시설 관련 정보를 누설했다는 의혹으로 검찰 수사를 받게 됐다고 보도했다.정 장관은 지난 3월 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 북한 우라늄 농축시설 소재지로 기존에 알려진 평안북도 영변, 남포시 강선 외에 '평안북도 구성'을 언급한 바 있다.당시 정 장관은 "라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 3월 2일 이사회에서 한 보고 중에 굉장한 심각한 보고가 있다"라면서 "지금 영변과 구성, 강선에 우라늄 농축시설이 있고, 이란의 농축 우라늄은 (농축률이) 60%인데 비해 북은 90% 무기급 우라늄을 만든다고 보고했다"라고 밝혔다.통일부는 이 같은 정 장관 발언에 대해 "국제원자력기구(IAEA) 사무총장의 발언과 과학국제안보연구소(ISIS) 등 연구기관 발표 및 언론 보도 내용 등을 근거로 북한의 핵 시설 상황을 종합적으로 언급한 것"이라고 해명했다.하지만 미국 측은 자국이 수집한 기밀 정보를 누설했다며 정 장관에 문제를 제기한 것으로 알려졌다.