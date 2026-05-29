'청년미래적금' 금리 공시됐다... 최대 연 19.4%

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큰사진보기 ▲청년미래적금. ⓒ 금융위원회 관련사진보기

이재명 정부의 청년 금융 정책 상품인 '청년미래적금'의 취급기관별 금리가 29일 공개됐다. 여기 정부 기여금과 비과세 혜택까지 합치면 최대 연 19.4%짜리 적금에 가입하는 것과 맞먹는 수익을 기대할 수 있다.14개 취급 기관들은 이날 오전 청년미래적금의 우대금리 세부사항을 은행연합회 소비자포털에 공시했다. 청년미래적금은 만 19~34세 청년이 월 최대 50만 원씩 3년간 자유롭게 적립할 수 있는 상품으로, 오는 6월 22일 출시를 앞두고 있다.금리 구조는 모든 기관에 동일하게 적용되는 기본금리 '연 5%'에 기관 자율로 '우대금리'를 얹는 방식이다. 우대금리는 기관마다 최대 2~3%p로, 둘을 더하면 연 7~8% 수준의 금리가 적용된다. 우대금리 3%p를 제공하는 곳은 농협·신한·우리·하나·기업·국민은행·우정사업본부 등 7곳이고, 수협·iM·부산·광주·전북·경남은행과 카카오뱅크 등 나머지 7곳은 최대 2%p를 얹어준다.모든 취급기관이 동일하게 제공하는 우대금리도 있다. 총급여 3600만 원(종합소득금액 2600만 원) 이하 청년에게는 0.5%p, '청년 모두를 위한 재무상담' 이수자에게는 0.2%p가 추가 적용된다. 기관별 우대금리는 급여이체·카드 이용·자동이체 등 금융거래 실적에 따라 차등 적용된다.여기에 정부 기여금과 이자소득 비과세 혜택을 모두 더하면 효과는 더욱 커진다. 금융위원회는 모든 혜택을 감안했을 때 일반형 가입자는 최대 연 13.2~14.4% 단리 적금에 가입하는 것과 비슷한 수익을 기대할 수 있다고 설명했다. 중소기업 근무자 등이 가입할 수 있는 우대형은 최대 연 18.2~19.4%에 달할 전망이다.가령 금리 8%, 우대형 기준으로 3년간 월 50만 원(원금 1800만 원)을 납입하면 정부 기여금 216만 원과 이자 239만 원이 더해져 만기 수령액은 2255만 원에 이른다.취급기관은 토스뱅크를 제외한 14개사(기업·농협·신한·우리·하나·국민·iM·부산·경남·광주·전북·수협·카카오·우정사업본부)로, 6월 22일 동시에 판매를 시작한다. 토스뱅크는 전산 구축 일정을 감안해 올해 12월 중 따로 출시할 예정이다. 금리도 출시 시점에 맞춰 따로 공시된다.가입 신청은 출시일부터 2주간(7월 3일까지) 할 수 있다. 혼잡을 줄이기 위해 첫 5영업일(6월 22~26일)에는 출생연도 끝자리 기준 5부제가 적용될 예정이다. 22일(월) 1·6번, 23일(화) 2·7번, 24일(수) 3·8번, 25일(목) 4·9번, 26일(금) 5·0번 순이다. 첫 주에 신청을 놓쳤더라도 6월 29일부터 7월 3일까지 다음 5영업일 동안은 누구나 가입 신청을 할 수 있다.