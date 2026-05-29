아빠의 파킨슨 악화 이후 우리 집에서 사라진 다섯 글자

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큰사진보기 ▲아빠는 참새가 방앗간에 들르듯 아이스크림 무인가게를 다니다 명실상부 가게의 VIP가 되었다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

우리 아빠는 주전부리를 참 좋아하셨다. 엄마의 말에 따르면 '입이 쉬지 않고 뭔가를 계속 먹고 있다'고 할 만큼 드시는 걸 즐겨하셨다.특히 아이스크림을 좋아하셨던 아빠는 동네에 있던 아이스크림 무인가게의 VIP셨다. 파킨슨 증상으로 몸을 쓰는 것이 조금 불편했던 아빠가 무인가게에서 물건을 사려면 남들보다 더 많은 시간과 노력이 필요했다. 하지만 아빠는 일반 가게보다 저렴한 가격에 아이스크림을 살 수 있다며 무인가게를 고집하셨다.참새가 방앗간을 들르듯 무인가게를 다니던 아빠는 CCTV로 가게를 지켜보던 주인의 눈에도 띄었나 보다. 고령, 불편한 몸, 장시간 체류라는 핸디캡에 굴하지 않고 계속 방문하는 아빠가 고마웠던 걸까. 아빠의 방문을 확인한 가게 주인이 한걸음에 달려 나와 서비스라며 아이스크림을 몇 개 더 얹어주기도 했다. 무인가게에서 서비스를 얻어가는 '클래스'라니, 명실상부 VIP가 확실했다.아빠는 명절이나 가족들이 모이는 행사를 앞두고는 더 분주하게 아이스크림을 사다가 집에 쟁여 놓으셨다. 아빠가 커다란 비닐봉지 두 개에 아이스크림을 가득 채워 양손에 들고 집으로 걸어온 날, 엄마는 고개를 절레절레 저으며 "저 무거운 걸 혼자 들고 걸어왔단다, 왜 저런다니" 하시지만 우리는 그 이유를 알고 있었다.아빠는 자식들과 손주들에게 아이스크림을 먹일 생각에 한껏 들떠 한걸음에 가게로 달려갔을 테고, 이걸 좋아할까 저걸 좋아할까 설레는 마음으로 하나하나 담다 보니 그 커다란 봉지를 가득 채우고도 마음에는 턱없이 부족했을 거다.1940년대생부터 2000년대생까지 다양한 연령대가 모여있는 우리 가족은 아이스크림 취향도 가지각색이다. 아빠는 '누가 뭐를 좋아할지 몰라 다 준비했다'는 듯 다양한 아이스크림을 종류별로 골라와 집안에서는 작은 장터가 열린다.그에 부응하듯 가족들이 집에 모이면 "아빠 나 아이스크림~" "할아버지, 아이스크림 먹고 싶어요~"를 외치며 냉장고에 머리를 박고 본인의 기호와 취향에 맞게 아이스크림을 골라 들었고, 살이 찔까, 이가 썩을까 하는 걱정은 잠시 접어둔 채 하루에도 몇 개씩 아이스크림을 먹어 댔다. 특히 밥을 먹고 난 후에는 누구 하나 빠짐없이 아빠가 사다놓은 아이스크림을 먹는 것이 우리 집의 흔한 풍경이었다.하지만 지금은 아무도 집에서 아이스크림을 찾지도, 먹지도 않는다. 아빠의 파킨슨 병세가 악화되면서 삼킴 장애가 생겨 입으로는 아무것도 드시질 못한 것이 벌써 2년이 넘었다. 콧줄로 경관식을 드시니, 먹는 것을 그리 좋아하시던 아빠는 삶의 큰 낙을 잃어버렸다.바깥 외출도 어려워지고, 입으로는 드시질 못하면서 아빠의 아이스크림 가게 나들이는 멈추어선 지 이미 오래되었다. 아빠의 안부를 궁금해 하며 기다렸을 가게 주인의 기억에서도 잊힐 만큼의 시간이 흘러버렸다.집에 들어서면 아이스크림을 외치던 조카들도 이제는 아이스크림이 먹고 싶다는 말을 꺼내지 않는다. 이제 아이스크림이라는 단어가 암묵적인 금기어가 되었다는 걸 우리 가족은 말하지 않아도 느끼고 있다.즐거움을 빼앗긴 아빠에 대한 애잔함과 안쓰러움, 더는 도란도란 앉아 아이스크림을 먹을 수 없다는 지난날에 대한 그리움, 무엇보다 자식들 손주들에게 손수 아이스크림을 사다 먹이는 일조차 할 수 없게 된 아빠의 상실감과 서글픔을 알기에 누구도 감히 아이스크림을 찾지 않는다.무거운 아이스크림을 두 손에 쥐고 낑낑 거리며 걸어오면서도 행복해 했을 아빠의 마음이 오늘따라 더 애달프게 느껴진다. 아빠는 아이스크림으로 전하던 무언의 마음 대신 이제는 "맛있는 거 많이 챙겨 먹어"라는 말로 마음을 전한다. 아빠의 말과 눈빛에 녹아있는 사랑은 아이스크림 속 찰나의 달콤함과는 비교할 수도 없다. 아빠는 묵직하고 진한 사랑으로 여전히 우리 가족의 마음을 살찌우고 있다.