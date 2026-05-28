탄소중립 향한 교통혁명, 서울시장 선거가 시험대다

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 한국교통연구원 연구위원입니다.

미국과 이란 간의 분쟁으로 촉발된 고유가 상황이 장기화하면서 경제적 불확실성이 커지고 있다. 이에 대응하여 관계부처 합동으로 발표된 '출퇴근 대중교통 혼잡 완화 종합대책'은 일시적인 위기 타개를 넘어 탄소중립 시대로 나아가기 위한 중요한 이정표를 제시하고 있다.이제 교통정책은 단순히 유가 등락에 반응하는 수동적 대처에서 벗어나, 고유가가 상시화된 환경과 기후 위기에 선제적으로 대응하는 지속 가능한 시스템으로 체질 개선을 단행해야 할 시점이다. 즉, 유가가 오르면 잠시 승용차 이용을 줄이고 유가가 안정되면 다시 기존 체계로 복귀하는 방식으로는 에너지 안보도, 탄소중립도 달성할 수 없다.고유가 위기를 탄소중립 사회로 나아가는 기회로 삼아 교통정책의 패러다임을 전환할 필요가 있다. 이에 다음과 같이 탄소중립 시대로 나아가기 위한 교통정책의 방향을 제안한다.첫째, 승용차 이용 억제를 위한 제도적 기반을 공고히 하여 개인 승용차 중심의 교통 문화를 탈피해야 한다. 공공부문의 승용차 부제와 공영주차장 이용 제한을 넘어, 민간의 자율적 참여를 끌어낼 수 있는 파격적인 유인 체계를 상시화해야 한다.예를 들어, 부제 참여 차량에 대한 자동차 보험료 할인 특약을 확대하고 교통유발부담금의 유연한 감면 정책을 제도화하여 기업과 개인이 자발적으로 차량 이용을 줄여나가기 위한 유인책을 확대해야 할 것이다. 이는 에너지 소비를 줄이는 동시에 탄소 배출을 억제하는 가장 즉각적이고 효과적인 방안이다.둘째, 대중교통의 공급을 대폭 확대하고 인프라를 지능화하여 승용차보다 편리한 이동 환경을 구축해야 한다. 혼잡도가 높은 철도와 버스 노선의 증편 및 증차는 일시적 조치가 아닌 상시적인 시행으로 이어져야 한다.또한 AI 기반의 지능형 교통 시스템 도입을 통해 선로와 도로의 효율성을 극대화해야 한다. 전기차와 수소차로 대중교통수단 전환을 신속히 추진하고 수요응답형 교통(Demand Responsive Transit, 이하 DRT) 등 혁신적인 모빌리티 서비스 또한 전기차를 사용하여 서비스될 수 있도록 관련 부처가 협업할 필요가 있다. DRT와 친환경 대중교통을 연계하여 누구나 언제 어디서든 화석연료에 의존하지 않고 쾌적하게 이동할 수 있는 권리를 보장해야 한다.셋째, 출퇴근 수요를 물리적으로 분산시켜 교통 효율성을 극대화하는 사회적 구조 개편이 병행되어야 한다. 특정 시간대에 집중되는 교통수요는 에너지 소비와 탄소 배출을 심화시키는 주범이기에, 시차출퇴근제와 재택근무를 공공과 민간 영역까지 폭넓게 확산시켜 혼잡을 완화해야 한다.출퇴근 시차제 이용자에게 경제적 혜택을 제공하는 인센티브 제도를 정착시키고 기업 문화의 변화를 유도함으로써, 출퇴근 시간대 교통 혼잡으로 발생하는 도로 위의 비효율을 줄여야 한다. 이러한 교통수요 관리는 막대한 예산이 소요되는 인프라 증설 없이 탄소중립 사회로 나아가는 가장 경제적인 정책이다.넷째, 주행거리가 길고 주거 밀집 지역을 운행하는 물류 운송 차량의 전기차 전환을 가속하여 환경적 편익과 경제적 효율성을 동시에 잡아야 한다. 특히 도심 곳곳을 누비는 택배 차량의 전기차 전환은 배기가스 저감과 소음 완화라는 측면에서 인구 밀집 지역 주민의 삶의 질을 직접적으로 개선하는 효과가 있다.이를 위해 택배 전용 전기차 구매 지원금을 확대하고, 물류 터미널 및 택배 거점 지역에 급속 충전 설비를 집중하여 구축하는 등 화물 운송의 탈탄소화를 위한 맞춤형 정책이 병행 추진되어야 한다.마지막으로, 탄소 배출 비중이 압도적으로 높은 대형 물류 차량과 건설 및 농업기계에 대한 혁신적 기술개발을 위한 정책 지원이 필요하다. 장거리 운송용 대형트럭이나 고출력의 건설 및 농업용 장비는 기존 배터리 기술만으로는 한계가 있는 만큼, 수소연료전지 시스템 및 고효율 전동화 구동 기술 확보가 필수적이다.정부 차원에서 대형 상용차의 친환경 전환을 위한 R&D 투자를 대폭 늘리고, 실증사업을 통해 기술적 신뢰성을 검증함으로써 대형 내연기관를 사용하는 산업 전반의 탄소 배출량을 근본적으로 줄여나가는 기반을 마련해야 한다.고유가와 기후 위기는 우리에게 교통정책의 근본적인 패러다임 전환을 요구하고 있다. 이번에 발표된 종합대책의 핵심 내용인 승용차 이용 억제, 대중교통 공급 확대, 교통수요 분산은 위기 시에만 꺼내 쓰는 처방전이 아니라 탄소중립 사회로 가기 위한 기본 설계도가 되어야 한다.교통 분야의 체질 개선은 유가 등락에 따라 사후 처방식으로 대처하는 수준에 머물러서는 안 되며, 고유가 위기 자체를 탄소중립 사회로 이행하기 위한 구조적 기회로 삼아야 한다. 이러한 패러다임의 전환은 광역자치단체장 선거에서 구체적인 공약으로 제시될 때 강력한 동력을 얻는다.다가오는 서울시장 선거에 출마하는 후보들의 공약에 승용차 이용을 상시로 억제하고 대중교통 중심의 친환경 모빌리티 생태계를 구축하는 내용을 포함하여 제시하여 고유가와 기후 위기를 동시에 극복하는 정책적 리더십을 보여주어야 할 것이다.정부와 기업, 그리고 국민이 합심하여 이러한 정책들을 상시화하고 일상화할 때, 우리는 에너지 위기 상황에서도 견딜 수 있고 더 나아가 미래 세대를 위한 지속 가능한 탄소중립 사회를 실현할 수 있을 것이다.