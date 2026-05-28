[사진] 둥광핑이 중국에서 타고 온 고무보트

큰사진보기 ▲둥광핑이 중국에서부터 타고 온 고무보트 ⓒ 독자제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲둥광핑이 중국에서부터 타고 온 고무보트 ⓒ 독자제공 관련사진보기

태안해경은 지난 25일 오후 9시 36분경 충나 태안군 해상에서 엔진이 장착된 소형 고무보트에 타고 있던 둥광핑을 출입국관리법 위반으로 긴급 체포했다.사진은 중국 반체제 인사로 알려진 둥광핑씨가 타고 온 고무보트.