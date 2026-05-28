사회 26.05.28 16:49ㅣ최종 업데이트 26.05.28 16:49 [사진] 둥광핑이 중국에서 타고 온 고무보트 신문웅(shin0635) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲둥광핑이 중국에서부터 타고 온 고무보트 ⓒ 독자제공 관련사진보기 태안해경은 지난 25일 오후 9시 36분경 충나 태안군 해상에서 엔진이 장착된 소형 고무보트에 타고 있던 둥광핑을 출입국관리법 위반으로 긴급 체포했다. AD 사진은 중국 반체제 인사로 알려진 둥광핑씨가 타고 온 고무보트. 큰사진보기 ▲둥광핑이 중국에서부터 타고 온 고무보트 ⓒ 독자제공 관련사진보기 #둥광핑 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원글 신문웅 (shin0635) 내방 아이콘구독하기 트위터 지방자치시대를 선도하는 태안신문 편집국장을 맡고 있으며 모두가 더불어 사는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 이 기자의 최신기사태안 해상서 체포된 중국 반체제 인사 둥광핑 구속영장 기각 갤러리 오마이포토 정원오 서울시장 후보 "감사의정원이 왜 여기에..." 1/6 이전 다음 이전 다음 유승민 응원 받은 오세훈 "천군만마 이상의 의미" "용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌 촉구" 기습시위 '임을 위한 행진곡' 제창하는 정원오-오세훈 시민단체들 "미국, 5·18 광주학살 문서 공개·공식 사과해야" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.