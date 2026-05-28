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사회

26.05.28 16:49최종 업데이트 26.05.28 16:49

[사진] 둥광핑이 중국에서 타고 온 고무보트

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둥광핑이 중국에서부터 타고 온 고무보트
둥광핑이 중국에서부터 타고 온 고무보트 ⓒ 독자제공

태안해경은 지난 25일 오후 9시 36분경 충나 태안군 해상에서 엔진이 장착된 소형 고무보트에 타고 있던 둥광핑을 출입국관리법 위반으로 긴급 체포했다.

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사진은 중국 반체제 인사로 알려진 둥광핑씨가 타고 온 고무보트.

둥광핑이 중국에서부터 타고 온 고무보트
둥광핑이 중국에서부터 타고 온 고무보트 ⓒ 독자제공



#둥광핑

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