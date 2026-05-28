충북지사 후보들, 막판 표심 잡기 총력

큰사진보기 ▲신용한 더불어민주당 충북도지사 후보가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 전남광주-충북-강원을 잇는 강호축 철도망 합동 공약 발표에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인사말하는 국민의힘 김영환 충북지사 후보국민의힘 김영환 충북도지사 후보가 13일 충북 청주시 자신의 선거사무소 개소식 겸 선대위 발대식에서 인사말하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

6·3 지방선거 사전투표가 29일부터 이틀간 진행되는 가운데 충북지사 선거에 나선 여야 후보들이 막판 표심 잡기에 총력을 기울이고 있다. 후보들은 사전투표 참여를 독려하는 한편 상대 후보를 겨냥한 공세도 이어갔다.중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 사전투표는 29일과 30일 오전 6시부터 오후 6시까지 지정된 사전투표소에서 진행된다. 유권자는 주소지와 관계없이 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다. 사전투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지와 포털 등을 통해 확인 가능하다.사전투표를 하루 앞두고 충북 최대 선거인 도지사 선거에 출마한 후보들도 28일 일제히 사전투표 참여를 호소했다.신용한 더불어민주당 충북지사 후보는 28일 충북도청에서 기자회견을 열고 "이번 선거는 충북의 앞으로 4년, 나아가 10년의 미래를 결정하는 중요한 선택"이라며 "사전투표에 꼭 참여해 달라"고 밝혔다. 신 후보는 "지금 충북은 가능성을 제대로 살리지 못하고 있다"며 "청년은 떠나고 지역경제는 침체되고 도민 삶은 갈수록 팍팍해지고 있다. 이제는 바꿔야 한다"고 강조했다.이어 김영환 국민의힘 후보를 겨냥해 "상대 후보는 투자유치 실적 등을 이야기하지만 숫자만 강조하는 자화자찬 공치사"라며 "말만 하는 정치가 아니라 결과를 만드는 행정을 해야 한다"고 비판했다.선거운동 마지막 48시간 무박 2일 캠페인을 예고한 신 후보는 "마지막 순간까지 네거티브를 배척하고 도민을 위한 정책선거에 매진하겠다"고 밝혔다.최근 국민의힘 측이 제기한 재산 형성과 세금 납부 관련 의혹에 대해서는 "설명할 가치조차 없다"며 "문제가 된 채권은 과거 코스닥 기업 투자 관련 소송에서 승소한 결과이고 보험 담보대출 역시 정상적 금융거래"라고 반박했다.김영환 국민의힘 충북지사 후보도 이날 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 사전투표 참여를 독려했다.김 후보는 "충북의 미래를 결정하는 선거에 반드시 투표해 달라"며 "지난 4년 충북은 대한민국 중심으로 올라서고 있다"고 주장했다.이어 "AI충북특별도 완성, 청주공항 민간전용 활주로 신설, 돔구장 건설 등 충북의 미래 사업이 진행되고 있다"며 "지금 멈추면 충북의 기회는 사라질 수 있다"고 지지를 호소했다.김 후보는 신 후보를 향해 "충북의 미래 비전과 정책보다 대통령만 내세우는 선거를 하고 있다"고 비판했다.또 부정선거 의혹과 재산 형성, 세금, 사인 간 채권 문제 등을 거론하며 "충분한 검증 없이 선거가 치러진 뒤 심각한 문제가 드러난다면 극단적으로는 재선거 상황까지 갈 수 있다"고 주장했다.그러면서 "정당만 보고 선택할 것이 아니라 충북의 미래 비전과 정책을 냉정하게 판단해 달라"며 신 후보에게 공개 끝장토론도 제안했다.한편 충북도선거관리위원회는 사전투표소 내에서는 촬영이 제한되며, 기표한 투표지를 촬영해 SNS 등에 게시할 경우 공직선거법 위반이 될 수 있다며 주의를 당부했다.