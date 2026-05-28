충청대 총장·교수 3명, '교원 부정 채용 혐의' 입건

큰사진보기 ▲충청대 전경. 사진=충청대 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충청대학교 송승호 총장과 이 대학 교수 3명이 교원 채용 과정에서 특정 지원자에게 별도의 구제 기회를 제공한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 28일 교원을 부정한 방법으로 채용한 혐의(업무방해)로 충청대학교 송승호 총장과 교수 3명을 불구속 입건했다고 밝혔다.송 총장 등은 지난해 초 시간강사 1명을 채용하는 과정에서 면접에서 탈락한 지원자 A씨에게 별도의 구제 기회를 제공한 혐의를 받고 있다.경찰에 따르면 당시 기존 합격 점수를 받은 지원자는 최종 채용 과정에서 배제됐고, 추가 기회를 부여받은 A씨가 최종 합격한 것으로 전해졌다.경찰은 송 총장이 심사를 맡은 교수들에게 특정 지원자를 채용하도록 지시했는지 여부 등을 집중적으로 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.앞서 경찰은 지난달 충청대학교 총장실과 교무처 등을 압수수색해 관련 자료를 확보했으며, 현재 압수물 분석과 함께 관련자 조사를 이어가고 있다.경찰 관계자는 "수사가 진행 중인 사안이라 구체적인 내용은 확인해줄 수 없다"고 말했다.