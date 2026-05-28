'재선 도전' 충북 유일의 진보정당 군의원 "경로당 한끼 식사 확대"

큰사진보기 ▲옥천군의회 가선거구(옥천읍) 진보당 송윤섭 후보 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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송윤섭 후보 경력

출생 : 1965.02.28. (61세)

직업 : 옥천군의회의원

학력 : 서울대학교 원예학과 졸업

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

4년 전 충북지역 진보정당 소속으로 유일하게 당선돼 파란을 일으켰던 송윤섭 옥천군의원이 재선 도전에 나선다.이번에도 진보당 소속으로 옥천군의회 가선거구(옥천읍)에 출마했다. 3명을 선출하는데 더불어민주당 3명, 국민의힘에선 2명이 출마해 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있다.지난 4년간 옥천군의회에서 의정활동을 펼쳐온 송 후보는 검증된 경험을 바탕으로 인구 감소와 고령화로 인한 지역 소멸 위기를 정면 돌파하겠다는 각오다.송윤섭 후보는 옥천의 미래를 바꿀 첫 번째 핵심 약속으로 '진정한 주민자치 실현'을 내걸었다.그는 "행정이 일방적으로 결정하고 주민이 따르는 과거의 방식으로는 지금의 지역 위기를 극복할 수 없다"라며 "마을을 가장 잘 아는 주민들이 직접 현안을 논의하고, 필요한 사업과 예산을 스스로 결정하는 실질적인 제도를 완성하겠다"고 강조했다.지역 위기 해법의 출발점을 '읍면 지역의 자치 보장'으로 짚은 송 후보는 "주민의 목소리가 곧 군 정책이 되는 기초의회를 만들겠다"고 밝혔다.송 후보는 두 번째 핵심 공약으로 경로당 공동급식을 통한 '온 생애 돌봄' 체계 구축을 제시했다.그는 "옥천군은 이미 신활력플러스사업을 통해 4개 면 단위에서 어르신 공동급식을 성공적으로 경험한 바 있다"며 "이를 전면 확대해 단순한 식사 지원을 넘어 농촌 지역의 공동체를 회복하고 소외되는 이웃이 없는 '농촌형 먹거리 복지'를 실현하겠다"고 밝혔다.이어 "어르신들이 살던 동네에서 이웃과 어울려 편안하게 여생을 보낼 수 있도록 주거, 보건의료, 식사 지원이 마을 안에서 유기적으로 연결되는 통합 복지 시스템을 마련해 아이부터 어르신까지 군이 책임지는 돌봄 체계를 구축하겠다"고 약속했다.송 후보는 "농민들의 생존권을 지키고 농업의 공익적 가치를 인정받는 농업 정책을 더욱 확고히 다지겠다"고 강조했다.송윤섭 후보는 "군의원은 자치입법을 만들고 행정을 견제하며 주민의 뜻이 예산과 정책으로 집행되도록 뒷받침하는 자리"라며 "단순히 현장의 민원을 듣고 전달하는 대변자를 넘어, 민생의 어려움을 본질적으로 해결할 수 있는 제도적 구조를 만들어내는 해결사가 되겠다"라며 지지를 호소했다.