교육부 "고의·중과실 없으면 교사 면책"...교원들 "진전""부족"

큰사진보기 ▲최교진 교육부장관이 28일 세종시 정부세종청사에서 현장체험학습 지원 방안을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"제10조의5(학교안전사고에 대한 면책) 학교장, 교직원 및 제10조의4에 따른 보조인력은 제10조제3항의 안전사고관리 지침을 현저히 위반하는 등 고의 또는 중과실이 있는 경우를 제외하고는 학교 안전사고에 대하여 민사상 책임 및 형사상 책임('형법' 제268조에 따른 형사책임을 포함한다)을 지지 아니한다."

큰사진보기 ▲지난 15~16일, 1박2일간 '지리산 둘레길 걷기' 숙박형 체험학습에 나선 전남 순천 송산초 2학년 학생들. ⓒ 송산초 관련사진보기

'현장체험학습 회피' 사태를 해결하기 위해 교육부가 "교원과 보조인력 등은 고의·중과실이 없는 경우 면책"하도록 법령을 고치기로 했다. 민사상 책임은 물론 형법 제268조(업무상과실치사상죄) 적용을 배제하겠다는 것이다.28일 오후, 교육부는 이 같은 내용을 담은 '체험학습 지원 방안'을 발표했다. 지난 4월 28일, 이재명 대통령이 "구더기 무서워 장독(체험학습)을 없애버리면 안 된다"라고 말한 뒤 한 달만이다.교육부 방안에 따르면 정부 여당은 올해 하반기까지 다음 내용이 들어간 학교안전법을 개정할 예정이다.교육부는 '학교 안전사고 관리 지침'에서도 "'사전 예방조치'를 면책 요건에 포함해 기준을 명료화하고 사전 예방 활동의 기준도 명시할 것"이라고 밝혔다. 사전 예방교육 등을 진행하면 면책 요건으로 삼겠다는 뜻이다.이날 교육부는 이른바 '악성민원'으로 일컬어지는 '특이민원'에 대한 대응 절차도 밝혔다.앞으로 학교에서는 민원의 경우 교사 개인이 아닌 학교민원대응팀이 대응한다. 이때 특이민원은 교장이 '거부 또는 종결'할 수 있도록 했다. 학교 교육과정이나 학생생활지도에 대해 부당한 요구를 하거나 욕설과 폭언 등 교육활동 침해행위를 할 때가 이에 해당한다.민원인이 '흉기를 소지하거나 폭언·폭행'을 하면 출입 제한과 퇴거 조치, 민원 창구 일시 제한, 수사기관에 신고 등도 하도록 했다.학교에서 민원 처리가 어렵다고 교장이 판단하면 교육지원청 민원대응지원팀이 민원처리를 지원하게 된다. 교육활동 침해행위에 대해서는 지역교권보호위를 개최하고, 침해 정도가 중대하면 교육장이나 교육감이 '업무방해죄 등'으로 고발하도록 했다.교육부의 체험학습 지원 방안에 대해 교원단체들은 "진전한 내용도 있지만 아직 부족하다"라는 반응을 나타냈다.교사노조연맹은 "일부 진전된 조치로 평가하나, 현장체험학습의 구조적 문제를 해결하기에는 명백히 부족하다"라면서 "교통사고처리특례법이나 의료분쟁조정제도와 같이 교사의 직무 수행 과정에서 발생한 사고에 대해 고의 또는 중대한 과실이 명백히 입증되지 않은 경우에는 공소제기를 제한할 수 있는 제도 도입이 필요하다"라고 밝혔다.전국교직원노동조합(전교조)도 "학교안전사고에 대해 '형법 제268조에 따른 형사책임을 포함한 민사·형사상 책임을 지지 아니한다'라는 방향의 학교안전법 개정안 등은 전교조가 요구해 온 내용을 일정 부분 수용한 것"이라면서도 "학교안전법에 교사가 사전에 안전교육을 실시하고 특별한 사유 없이 무단이탈하지 않는 등 기본적 의무를 다했다면, '업무상과실치사상죄(형법 제268조)를 적용하지 않는다'라는 내용을 명확히 규정해야 한다"라고 요구했다.한국교원단체총연합회(교총)도 "이번 방안에 일부 교총의 요구가 반영되기는 했지만 현장의 불안감 해소와 요구를 충족하기에는 부족하고 아쉽다"라면서 "'교통사고처리 특례법'의 입법례를 준용하여 교사의 명백한 귀책 사유로 발생한 경우를 제외하고는 공소 자체를 제기하지 못하도록 규정하는 '학교안전사고 특례법' 마련을 강력히 촉구한다"라고 했다.교육정책디자인연구소는 "교육부 방안은 정책적 진전"이라면서 "특히 고의·중과실이 아닌 경우 교사의 민사·형사 책임을 면제하도록 학교안전법 개정을 추진하는 등의 방향은 의미가 크다"라고 평가했다. 그러면서도 "'현저한 위반'과 '중과실'의 경계는 사법부의 사안별 해석에 상당 부분 의존할 수밖에 없다는 점에서, 향후 소송 과정에서 지속적인 법적 쟁점으로 부상할 가능성이 크다. 이에 면책 요건의 구체적 기준을 시행령 또는 교육부 고시 수준에서 명문화해야 한다"라고 제안했다.참교육을위한전국학부모회는 "안전사고 발생 시 교사 개인이 책임을 떠안아야 하는 불합리한 구조를 국가 책임형으로 개선해 학생들에게 체험학습의 기회를 보장하려는 교육당국의 의지가 엿보인다"라면서 "체험학습을 학교 재량이나 학부모의 주머니 사정에 맡기지 않고, 국가가 책임지는 정규 보편 교육과정으로 정상화해야 한다"라고 요구했다.