단일화 추진위 "세종 민주진보교육감 후보는 임전수"

큰사진보기 ▲6·3 세종시교육감 선거 사전투표를 단 하루 앞두고 열린 세종민주진보교육감 후보단일화 추진위 공동대표단 기자회견 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 김갑년 공동대표(가운데)를 비롯한 공동대표단은 다시 한 번 임전수 후보 공식 지지를 선언했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 단일화 추진위 경선에서 석패한 유우석 후보가 이날 참석해 ‘민주진보 원팀’의 결속력을 상징적으로 보여줬다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 열린 세종민주진보교육감 후보단일화 추진위 공동대표단 기자회견 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

6·3 세종시교육감 선거 사전투표를 단 하루 앞두고, 지난 4월 초 '민주진보 교육감 후보 단일화'를 이끌어냈던 세종 지역 시민사회가 다시 전면에 나섰다.타 후보들의 단일화 경선 폄훼 발언과 중도 보수 성향 후보의 당선 우려가 잇따르자, 시민사회가 침묵하지 않고 '진보교육의 진짜 적통'을 직접 증명하겠다는 의지를 천명한 것이다. 선거 막판 혼전 양상을 보이는 교육감 선거판에 이번 긴급 지지 선언이 막판 세 결집의 변수로 작용할 지 주목된다.2026 세종민주진보교육감 후보단일화 추진위원회 공동대표단(아래 추진위)은 28일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 임전수 세종시교육감 후보를 민주진보 진영의 공식적인 지지 후보임을 거듭 선언했다.이날 성명 낭독에 앞서 김갑년 추진위 공동대표(세종시민사회단체연대회의 공동대표)는 기자회견을 열게 된 배경을 설명하며 시민사회의 사회적 책무를 강조했다.김 대표는 "시민사회단체가 정치적 중립을 지켜야 한다는 말에 전적으로 공감하지만, 민주와 반민주, 인권과 반인권처럼 가치의 본질이 흔들리는 순간에 침묵하는 것은 책임 회피"라며 말문을 열었다.이어 그는 "지난 십수년 동안 세종시의 발전을 위해 봉사하고 헌신해 온 24개 시민단체와 4,500여 명의 시민이 일궈낸 단일화 과정을 두고, 최근 모 후보가 '정체를 알 수 없는 단체'라며 비하하고 폄훼했다"며, "이는 세종의 시민사회 전체를 모욕하는 처사이며, 더 이상 침묵해서는 안 된다는 준엄한 결정에 따라 오늘 이 자리에 서게 됐다"고 기자회견의 당위성을 피력했다.추진위는 이날 임전수 후보가 세종 지역 시민사회가 참여한 공개 검증 및 경선 절차를 거쳐 정당하게 추대된 후보임을 명확히 했다.특히 추진위는 성명서를 통해 "물론 모든 후보가 이 과정에 참여한 것은 아니었으나, 우리는 바로 그 점 역시 유권자들이 판단해야 할 중요한 기준이라고 본다"며 추진위가 제안했음에도 단일화 경선에 참여하지 않은 다른 후보들을 직격했다.이들은 "민주와 진보를 말하려면, 그 가치를 공유하는 시민사회가 제안한 공동의 절차에 참여하고, 그 안에서 경쟁하고, 그 결과에 책임지는 태도가 필요하다"며, 말뿐인 수사가 아닌 행위와 책임으로 후보의 진정성을 검증해야 한다고 강조했다.추진위가 임전수 후보를 이처럼 민주·진보 적통 후보로 지지하는 명분은 뚜렷하다. 시민사회의 정당한 절차적 정통성을 확보했다는 점 뿐 아니라, 그가 지난 12년 동안 세종의 교육 공동체가 쌓아온 교육 자치와 학교 민주주의를 계승할 철학을 엄격히 검증받았으며, 민주주의와 교육의 공공성을 함께 지켜낼 유일한 대안이라는 판단이 작용했다.이날 현장에는 추진위 단일화 과정에 참여해 석패했던 유우석 전 세종마을교육연구소 소장도 참석해 눈길을 끌었다. 유 전 소장은 단일화 결과에 깨끗이 승복했던 것에 그치지 않고, 본선 사전투표를 앞둔 긴박한 시점에 직접 단상에 올라 임전수 후보 지지 성명서를 함께 대독하며 '민주진보 원팀'의 결속력을 상징적으로 보여줬다.사회를 맡은 성은정 세종참여자치시민연대 사무처장은 이를 두고 "세종에서 교육감 후보 단일화를 추진한 과정은 단순한 이벤트가 아니라 세종 교육의 자산으로 남기기 위한 것"이라며 "숱한 어려움 속에서도 단일화를 깨끗하게 마무리했던 세종시의 자랑스러운 역사적 자산"이라고 의미를 부여했다.한편 추진위는 국민의힘 소속 최민호 세종시장의 정책특별보좌관을 지낸 특정 후보가 선거 과정에서 스스로를 '민주 후보'로 홍보하는 것에 대해서도 날카로운 비판을 이어갔다. 이는 사실상 원성수 후보를 정조준한 발언이다.추진위는 "최민호 시장은 12·3 비상계엄과 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 탄핵 반대 집회에 참석하고 탄핵 반대 입장을 공개적으로 밝혀, 지역사회와 시민사회로부터 내란 옹호 및 헌정질서 훼손 세력에 동조했다는 비판을 받아온 인물"이라고 지적했다.이어 "교육감 선거에서 '민주'라는 가치는 특정 정당의 이름이나 선거용 장식이 아니라 교육자치와 학교 민주주의, 학생 인권에 대한 일관된 태도를 뜻해야 한다"며, "해당 시정과 함께한 공적 경력이 자신의 교육철학과 어떻게 연결되는지 유권자 앞에 성실히 설명해야 한다"고 촉구했다.이어진 기자들의 질의응답에서 민주진보 성향 후보군의 난립으로 인한 표 분산 우려에 대해 김갑년 공동대표는 "저희도 사실 가장 우려하는 것이 바로 그 점"이라며 솔직한 심경을 피력했다. 김 대표는 "세종 교육이 지난 12년 동안 쌓아온 교육적 가치와 철학이 있다"고 짚으며, "이 소중한 가치를 미래 세대에게 온전히 전수하고 계속해서 이어가기 위해 이번 기자회견을 결단하게 되었다"고 덧붙였다.현장 일각에서 "교육감 선거임에도 교육 정책보다 시국 현안 등 정치적 정체성에 너무 초점이 맞춰진 것 아니냐"는 지적에 대해 추진위 측은 "이번 기자회견은 특정 후보의 개인 정책 홍보가 목적이 아니라, 민주진보 교육감 단일화를 진행했던 추진위의 정체성과 가치적 기준을 시민들 앞에 엄격히 확인해 드리기 위함"이라며 선을 그었다.마지막으로 추진위 공동대표단은 "미래 행정수도를 지향하는 세종시는 행정의 수준뿐만 아니라 시민성의 수준도 높여야 한다"며 "민주교육은 위기의 순간 어떤 가치의 편에 섰는가로 평가받는 만큼, 유권자들이 후보의 말뿐만 아니라 공적 경력과 태도를 종합적으로 판단해 줄 것"을 간곡히 호소했다.