전교조 대전지부, 창립 37주년 맞아 학생 22명에 장학금 전달

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전국교직원노동조합 대전지부(지부장 신은)가 전교조 창립 37주년을 맞아 대전지역 학생들에게 장학금을 전달한다.전교조 대전지부는 28일 "전교조 창립 37주년을 맞아 올해 총 22명의 학생에게 860만 원의 장학금을 전달한다"고 밝혔다.올해 장학생은 대전지부 조합원과 연대단체의 추천을 받아 선정됐다. 대상은 초등학생 1명, 중학생 7명, 고등학생 11명, 대학생 2명, 학교 밖 청소년 1명 등 모두 22명이다. 이들은 어려운 환경 속에서도 학업과 꿈을 이어가고 있는 학생들이다.전교조 대전지부의 한 조합원은 "전교조 사업 가운데 가장 보람차고 감동적인 사업 중 하나"라며 "매년 학교에서 어려운 환경에 놓인 학생들을 꾸준히 살펴보다가 장학금 신청 기간이 되면 추천하고 있다"고 말했다.이어 "작은 도움이나마 전할 수 있다는 점이 교직 생활의 큰 보람으로 다가온다"고 덧붙였다.백혜진 전교조 대전지부 사무처장은 "안타까운 사연을 가진 학생들과 도움이 필요한 가정을 찾아 나서는 조합원 선생님들의 모습에서 깊은 인류애를 느낀다"며 "특히 올해는 대전에서 발생한 안전공업 화재 사고로 어려움을 겪고 있는 두 가정에도 작은 힘을 보탤 수 있어서 더욱 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.전국교직원노동조합은 지난 2016년부터 매년 창립일인 5월 28일을 전후해 조합원과 연대단체의 추천을 받아 장학생을 선발해 왔다. 경제적 어려움 속에서도 학업을 지속하는 학생과 사회적 약자의 자녀 등을 대상으로 장학금을 지원해 온 것이다.올해는 전국적으로 401명의 학생에게 총 2억 원의 장학금이 전달된다.전교조 대전지부는 "앞으로도 학생들이 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않도록 장학사업을 지속적으로 이어가겠다"며 "전교조의 창립 정신을 되새기며 교육의 공공성과 사회적 연대를 실천해 나가겠다"고 밝혔다.