"K-방산 수도 대전? 평화 도시가 먼저다"

큰사진보기 ▲지난 2012년 3월 한화대전사업장 앞 기자회견, 맨 오른쪽 목발을 짚고 선 사람이 캄보디아 확산탄 피해자 송 코살 씨이다. ⓒ 오마이뉴스 자료사진 관련사진보기

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대전이 'K-방산의 수도'를 표방하며 국방 인프라 확충에 박차를 가하는 가운데, 지역 시민단체가 '평화의 도시 대전'을 기치로 내걸고 대전 지역 내 군사·방산시설을 직접 살피는 행보에 나선다.대전평화와통일을여는사람들(아래 대전평통사)은 오는 30일 오전 10시, 대전 유성구 일대에서 '제9회 대전평화발자국' 행사를 개최한다.이번 행사의 주제는 'K-방산'의 그늘, '평화도시' 대전의 길을 묻다!'이다. 대전시는 지난 3월 '국방산업 육성계획(2026~2030년)'을 발표하고, 방위사업청 이전과 안산 첨단국방산업단지 조성 등을 통해 2030년까지 국방 인프라를 대폭 확장하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.이에 대해 대전평통사는 이러한 움직임이 'K-방산 수도 완성'이라는 핏빛 전망에 치우쳐, 대결과 전쟁의 그늘을 외면하고 있다고 비판하며 이번 행사를 기획했다.참가자들은 한화에어로스페이스 대전사업장 및 코리아디펜스인더스트리(KDind) -LIG디펜스&에어로스페이스-국방과학연구소(ADD)/자운대- 한국원자력연구원(KAERI)-한화에어로스페이스대전R&D캠퍼스-방위사업청 예정지 등 대전의 주요 국방·군사시설을 도보로 순례할 예정이다. 특히 이번 발자국에서는 국제협약으로 금지된 비인도적 대량살상무기인 '확산탄' 생산 문제를 집중적으로 다룬다.주최 측은 한화에어로스페이스 측이 확산탄 사업에서 손을 뗐다고 밝혀왔음에도, 사실상 여전히 생산 주도권을 쥐고 있다는 의혹을 제기할 방침이다. 또한, 과거 비밀 우라늄 농축 실험 전력이 있는 한국원자력연구원에서 핵추진잠수함 탑재용 소형원자로(SMR) 개발 가능성을 살펴보고, 한국의 군사력이 세계 5위 수준임에도 불구하고 국방비를 GDP의 3.5%까지 증액하려는 정부의 공세적 군사 전략을 비판적으로 고찰한다.대전평통사는 김구 선생의 '나의 소원'을 인용하며, "우리의 강력은 남의 침략을 막을 만하면 족하다"는 '합리적 방어충분성' 원칙에 입각한 전력 구조 개편을 제안할 계획이다.이들은 한국군 병력을 25만 명 수준으로 조정하고 국방예산을 절반으로 감축하여, 노인 빈곤과 저출생 등 사회복지 분야에 투입해야 한다고 주장한다.행사를 주최하는 대전평통사 관계자는 "대전은 한국전쟁 당시 최대 피해지역 중 하나로, 평화의 가치가 그 어느 곳보다 절실한 도시"라며 "대전이 전쟁의 진원지가 아닌 '평화의 도시'로 나아가기 위해 무엇이 필요한지 시민들과 함께 고민하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.제9회 대전평화발자국은 대전·충청 시민이면 누구나 참여(참가비 1만5000원)할 수 있으며, 관련 자세한 사항은 대전평화와통일을여는사람들을 통해 확인할 수 있다. 이번 행사는 오마이뉴스대전충청이 후원한다.