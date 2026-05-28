경실련이 평가한 서울시장 후보 공약, 함께 살펴볼까요?

▲다만 정 후보를 제외한 다른 후보들은 모두 자신의 의견에 대한 이유를 설명한 반면, 정 후보는 아무런 이유를 밝히지 않았다. 경실련은 "후보자의 '찬성' 답변이라도 그 이유나 예산·실행계획 등이 부족하면 결국 형식적 수용에 그칠 수밖에 없고, '기타' 또는 '반대' 답변이라도 더 나은 대안과 구체적인 공약을 제시하면 정책 논의의 출발점이 될 수 있다"고 설명했다. ⓒ 경실련 관련사진보기