퇴근 후 단톡방 업무지시도 근로시간인가요?

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Q. 회사 단체카톡방에서 퇴근 후에도 업무지시가 계속 올라옵니다. 사진을 올리라고 하거나 다음날 업무 계획을 보고하라고 하고, 답변이 늦으면 왜 확인 안 하냐는 말도 듣습니다. 퇴근 후에도 계속 휴대전화를 신경 써야 하는데, 이런 시간도 근로시간인가요?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

A. 퇴근 후 단체카톡방 업무지시가 모두 근로시간으로 인정되는 것은 아닙니다. 다만, 사용자의 지휘·감독 아래 사실상 업무 수행이 강제되는 상황이라면 근로시간으로 인정될 가능성이 있습니다.근로기준법상 근로시간은 "근로자가 사용자의 지휘⋅감독 아래에 있는 시간"을 말합니다. 반드시 회사 안에서 일해야만 근로시간이 되는 것은 아닙니다.가령, 퇴근 후에도 단체카톡방에서 업무지시가 반복적으로 올라오는 경우가 있습니다. 올라온 글에 대한 확인⋅답변이 늦을 경우, 지적⋅질책하거나 인사상 불이익이 우려되는 분위기라면, 노동자가 자유롭게 쉬고 있었다고 보기 어렵습니다.특히, 자료 등을 확인⋅제출하거나, 고객 응대, 다음날 업무 준비 등 실제 업무를 수행했다면, 단순한 연락을 넘어 사용자의 지휘⋅감독 아래에 있는 근로시간에 해당할 수 있습니다.반면, 단순 공지 전달 수준이고, 노동자가 확인하지 않고 다음 날 출근해서 확인해도 문제되지 않는다면, 근로시간으로 인정되기는 쉽지 않습니다. 결국, 실제로 업무수행이 강제됐는지가 중요합니다.이런 문제가 반복된다면, 주고받은 단체 카톡방의 대화 내용⋅대화 시각을 캡처해 두고, 유선⋅구두상 지적⋅질책은 녹음해 두는 것이 좋습니다. 노동 사건에서는 퇴근 후에도 실제 업무수행이 강제됐다는 점을 입증하는 자료가 중요하기 때문입니다.회사 밖으로 나오는 것이 곧 퇴근은 아닙니다. 사용자의 지휘⋅감독에서 벗어나 자유롭게 쉴 수 있어야 '진짜 퇴근'입니다.<상담>전화 : 041 557-7235(노무법인 참터 충청지사)메일 : mhcham@hanmail.net