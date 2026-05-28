귀농 2년차, 이제야 마음의 뿌리를 내리는 기분

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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큰사진보기 ▲컨테어너 창 너머 밭풍경귀농을 고단했던 마음을 안고 일군 밭, 창너머 밭 풍경이 내겐 큰 사치이자 위로다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲아침일찍 밭에서 커피한모금이른아침 밭으로 나와 커피한모금이 꿀맛이다. ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.