이 대통령, 서소문 고가차도 붕괴 사고에 "공공부문 관련돼 심각성 크다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.5.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 28일 주재한 수석보좌관회의에서 서소문 고가차도 붕괴사고와 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 사태에 대해 "누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다"면서 신속한 진상규명 및 문책을 주문했다.이 대통령은 이날 "승강장에서 홀로 작업하던 청년 노동자가 열차에 치어 숨진 구의역 참사가 오늘로 10주기가 됐다고 한다. 그날 이후에도 수많은 노동자들이 가장 안전해야 할 일터에서 목숨을 잃는, 가슴 아픈 일들이 반복되고 있다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "국민의 관심과 현장의 노력 덕분에 올해 1분기 산재 사망자가 크게 감소하긴 했지만 여전히 사망자가 많이 발생하고 있다"며 "우리 사회 일각에는 안전보다 돈, 안전보다 효율을 중시하는 못된 관행이 여전하다"고 지적했다.특히 "그제 발생한 서소문 고가차도 철거현장 사고, 삼성역의 GTX 철근 누락 문제 역시 이러한 병폐에서 비롯된 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하다"며 "특히 이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문 관련됐다는 점에서 심각성이 크다"고 했다.그러면서 "관계기관은 신속하게 진상을 규명하고 그 결과에 따라 엄정하게 책임을 물어야 되겠다"라며 "돈이 생명보다 귀할 수 없다. 또 안전은 가장 효율적인 투자라는 사실을 명심해야 한다. 국민의 목숨을 지키고 국민의 목숨을 살리는데 정부 역량을 최대한 투입하겠다"고 밝혔다.