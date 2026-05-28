이주민 노동자를 정당한 노동시민으로 대우하라

큰사진보기 ▲한 학기에 한 번 정도는 대학원생들과 조촐하게 회식을 한다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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나는 한 학기에 한 번 정도는 대학원생들과 조촐하게 회식을 한다. 사실 회식을 위한 먹거리 선정부터가 항상 난항에 부딪히는데 왜냐하면 서로 종교가 각양각색이라 금기시되는 음식들이 다양하기 때문이다. 일단, 소고기와 돼지고기는 학생들이 다 같이 어울려 먹기 힘든 메뉴이고, 그래서 전에는 학교 근처 양꼬치 집에서 떠들썩한 분위기를 즐겼던 기억이 난다.우리 순천향대 근처는 서울에 있는 다른 학교들과는 사뭇 다른 지역적인 분위기를 가지고 있다. 회식을 위해 찾아갔던 양꼬치 집은 마치 몽골의 현지 식당에서 먹는 느낌이었다. 그 식당 주변에는 우즈베키스탄이나 러시아 등 이색적인 외국 음식들을 취급하는 식당들이 있었고 현지인들이 즐겨 찾는 맛집들이라고들 하였다.학생 소개로 들렀던 슈퍼마켓은 우즈베키스탄 식료품들을 판매하고 있었는데 평소에 이런 다양한 각국의 음식에 열려 있던 나로서는 지갑을 열지 않을 수 없었다. 특히 그 나라 사람들이 주식처럼 먹는다는 빵이 참 맛있어 보였는데, 배가 조금만 더 여유가 있었다면 한번 맛이라도 보았으련만, 아쉬웠다. 슈퍼마켓을 나오면서 나는 '이주민 노동자들이 바로 내 이웃으로서 가까이에 있구나', '나와 함께 생활공간을 공유하고 있구나'라는 생각을 새삼스럽게 되뇌었다.충남은 2024년 기준 총인구 대비 외국인 주민 비율이 1위(7.6%)로서 서울(4.8%)이나 경기(6.1%)보다도 높은 수치이다. 외국인근로자로 한정해서 보면 4만 237명으로 서울(3만 7734명)보다 더 많고, 전국적으로 보면 경기(17만 7122명), 경남(5만 4925명) 다음으로 큰 규모이다. 제조업 중심의 산업구조를 가진 충남의 특성상 이주민 노동자는 앞으로 더 꾸준히 늘어날 전망이다.우리나라는 아시다시피 전세계적으로도 유례가 없을 정도로 출산율이 낮은데, 그나마 요새 소폭 상승하였다. 그에 따라 인구성장률도 2025년부터 마이너스로 진입하였고, 2072년에 약 3622만 명으로 줄어들 예정이다(2026년 현재 인구 약 5160만 명). 생산가능인구가 급격히 줄어듦에 따라서 당장 농업, 제조업과 같은 충남의 핵심 산업은 극심한 구인난을 겪게 될 것이며, 자연스럽게 이주민 노동자에 의존하지 않을 수 없게 된다. 물론 이미 이주민 노동자 없이 그 어떤 공장도 제대로 굴러가지 않고 있지만, 그 정도가 더욱 심해질 것이라 얘기다.특히 내가 염려하는 것은 인구감소에 따른 숙련의 공백이다. 나는 어떤 연구 프로젝트에서 현대제철과 같은 제조업에서 숙련공이 여전히 중요하며 생산의 핵심 중추라는 것을 발견하였다. 이는 스마트 팩토리 같은 AI 시스템이 제조업에 본격 도입되더라도 마찬가지이다. 숙련의 내용이 변화할지언정 사람의 손기술 또는 일머리가 완전히 사라질 것이라고 믿기는 어렵다. 그런데 이러한 숙련은 기본적으로 생산현장에서 잔뼈가 굵어야 터득되는 것이고 따라서 장기 근속을 요한다.고숙련의 베이비 붐 세대들이 퇴직하고 남은 빈자리를 젊은 세대들이 채우지 못할 때, 이러한 숙련의 공백은 제조업의 국제 경쟁력에 큰 타격을 가할 것이다. 그래서 사람들은 이주민 노동자라고 하면 으레 미숙련(반숙련)의 단순노무직을 떠올리는데 이는 아주 근시안적인 생각이다. 앞으로 고숙련의 이주민 노동자들을 어떻게 확보하고 또 길러낼 수 있을까를 고민해야 한다.이런 현실 앞에서 이런 질문을 던지지 않을 수 없다. "외국인들의 입장에서 우리나라는(충남은) 정말 오랫동안 일하고 싶은 나라(지역)일까?" 앞에서 말했듯이, 숙련의 공백을 메우기 위해 우리는 고숙련의 이주민들을 확보해야 한다. 그러기 위해서는 우선 고숙련의 외국인이 우리나라를 찾아주어야 한다. OECD 국가 중 우리나라만 인구가 감소하고 있는 것이 아닌데, 이들이 찾아줄 만큼 우리나라는 '상대적으로' 일하고 싶은 나라일까?또한 숙련이란 것은 장기간의 근속을 전제로 하므로, 이러한 이주민들이 우리나라에 상당기간 거주해 주어야 한다. 다른 나라로 떠나기보다 여기서 계속 일하고 싶다는 생각이 들 만큼, 우리나라는 일하기 좋은 곳인가?충남의 산업경쟁력을 위해 우리는 발상의 전환이 필요하다. 이주민 노동자들을 필요로 하는 것은 다름 아닌 우리이고, 따라서 충남은 그들이 계속 거주하고 싶은 노동환경을 갖추어야 한다. 그러므로 충남도지사 후보님들께 다음과 같은 제안을 드린다.첫 번째로, 충남에 이주한 노동자들이 지역사회와 일터에 안정적으로 적응할 수 있도록 조기 정착 지원을 해야 한다. 지역사회 정보 제공, 생활 안내, 초기 상담, 통역 지원 등을 체계화함으로써 지역사회 및 일터에의 조기 정착을 유도해야 한다.두 번째로, 산업밀집 지역의 이주민 노동자들을 위한 한국어 교육, 정주 지원, 공용 휴게실, 커뮤니티 지원 등이 결합된 패키지 정책을 설계해야 한다. 산단 지역의 경우 노동과 생활이 밀접히 연관되어 있기 때문에 일터 밖 생활여건까지 고려한 접근이 중요할 것이다.세 번째로, 충남에 이주한 노동자들의 주거공간을 지속적으로 점검하고 개선을 지원해야 한다. 주거 문제는 단순히 생활환경의 문제가 아니라 건강권, 안전권, 노동권과 직결되어 있기 때문에 반드시 공공적 해결책이 필요하다.네 번째로, 이주민 노동자의 산업안전보건에 대한 공공적 대책이 필요하다. 이주민 노동자의 산업재해가 증가하고 있어, 이를 위험의 이주화로 칭하기도 하는데, 이는 이주민 노동자들이 상대적으로 재해 발생 빈도가 높은 위험산업군에 종사하고 있기 때문이다. 다국어 안전교육 및 통역지원이 필요하며, 위험산업군을 집중관리하는 한편으로 사업주의 책임을 강화해야 한다. 또한 이주민 노동자가 민집한 산업단지에 대해서 예방중심의 안전관리 체계를 구축하고 사전예방에 만전을 기해야 한다.마지막으로, 농업정책이 인력공급 위주에서 노동권 보호로 전환되어야 한다. 계절노동자 수급 및 관리에 대해 공공책임을 강화함으로써 브로커 의존 체계를 줄이고 노동권 보호의 실효성을 키워나가야 한다.