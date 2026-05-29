버려진 병아리 '계순이'가 아파트 마스코트 된 사연

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큰사진보기 ▲계순이의 편안한 휴식휴식과 명상에 빠진 계순이 ⓒ 최종열 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경비실 출입 계순이계순이는 매일아침 경비실을 먼저 들려 안부를 전한다. ⓒ 최종열 관련사진보기

도시의 아파트는 흔히 콘크리트 상자 속에 갇힌 삭막한 공간으로 묘사되곤 한다. 갈수록 삶의 온기가 메말라 가는 공동주택을 관리하는 관리사무소장(주택관리사)으로, 필자는 늘 '어떻게 하면 이 단절된 공간에 따뜻한 온기를 불어넣을 수 있을까?'를 고민해 왔다. 서울이라는 이 삭막한 도시에서 이웃과 더불어 살아가던 우리의 전통적 '마실'을 복원하는 것, 이것이 필자의 작은 꿈이기도 하다.지난해 4월 중순, 필자가 관리소장으로 근무하는 서울 금천구에 있는 한 아파트에 작은 변화의 씨앗이 날아들었다. 여느 때와 다름없이 단지를 순찰하던 경비 업무 담당 관리 직원 한 분이 103동 정자 인근에서 홀로 부들부들 떨고 있는 작은 병아리 한 마리를 발견한 것이다. 누군가 키우다 유기한 생명이었다. 관리소장으로서 고민이 깊어졌다. 소음이나 위생 민원을 염려해 쫓아내는 것이 통상적인 아파트의 관리 방식일지 모른다.하지만 필자는 이 작은 생명을 외면하는 것이 우리가 지향해야 할 공동체의 모습은 아니라고 생각했다. 이후 필자는 아파트 대표단체인 입주자대표회의에서 '유기 병아리 사육'의 승인을 받았다. 그 병아리는 이제 '계순이'란 이름으로 입주민의 일원이자 관리사무소의 관리 대상으로 완전히 다른 삶을 시작한 것이다. 관리사무소에서는 경비실 옆에 계순이가 거주할 집을 만들었다. 103동 입주민들은 너나 할 것없이 사료와 채소 등을 가져왔고, 병아리를 일원으로 받아들이고 환영하였다. 입주민들의 극진한 사랑 속에 자란 계순이는 어느덧 건강한 암탉이 되었다.필자의 눈에 비친 요즘 계순이의 일상은 참으로 경이롭다. 계순이는 아파트 담벼락이라는 경계를 넘어 이미 인근 골목의 당당한 '동네 셀럽'으로 자리 잡았다. 매일 아침이면 윤기 나는 붉은 닭 볏을 흔들며 인근 철물점 가게에 들러 주인 아주머니가 주는 점심을 얻어먹는다. 야채 트럭 아래 그늘진 명당에서 느긋하게 낮잠을 즐기다가, 아저씨가 주는 과일과 채소 등으로 배를 채우고, 손님들과 눈인사로 안부를 전하는 계순이의 모습은 영락없는 동네의 사랑방 주인이다. 저녁이면 어김없이 집안으로 찾아 든다.특히 계순이가 가장 좋아하는 취미는 아파트 입구 화단에서 두 발로 흙을 파고 그 속에 몸을 폭 넣은 채 휴식을 취하는 일이다. 세상의 소란을 뒤로 하고 깊은 명상에 잠긴 듯한 그 평온한 뒷모습을 가만히 보고 있노라면, 노자 25장에 나오는 '도법자연(道法自然)'의 가르침이 마음 깊이 와 닿는다. 인위적인 강요나 억지 없이, 우주의 섭리와 자연의 흐름에 순응하며 온전한 자기 자신으로 살아가는 계순이의 몸짓은 그 자체로 지나가는 입주민들에게 큰 위로를 선사한다.무엇보다 계순이의 존재는 우리 아파트는 물론, 인근의 청소년과 아이들에게 돈으로 살 수 없는 최고의 '생태 체험장'이자 교육 공간이 되어주고 있다. 스마트폰과 콘크리트 벽에 둘러싸여 생명의 신비를 책으로만 배우던 도심의 아이들이, 매일 아침 계순이와 눈을 맞추며 생명이 어떻게 자라고 이웃과 공존하는지 온몸으로 체득하고 있는 것이다.이처럼 작은 생명을 품어 안은 화합의 기적은 대외적으로도 큰 인정을 받았다. 지난해 11월 금천구청에서 주관한 '우수관리단지 시상식'에서 우리 아파트가 우수관리단지 상장을 받은 것. 세부적인 관리 평가와 함께, 갈등과 민원을 조정과 합의로 해결하고 유기된 생명을 공동체 안으로 끌어안은 '계순이 사육' 사례가 우수관리단지 평가에서 결정적인 요소가 되었다는 것이 구청 담당 주무관의 전언이었다.처음엔 그저 버려진 작은 병아리 한 마리였을 뿐이다. 하지만 계순이가 동네를 누비며 자라는 과정에서 주민들과 이웃 상인들 사이의 마음의 벽이 허물어졌고, 콘크리트 건물은 비로소 정이 넘치는 따뜻한 삶의 터전으로 변모했다. 작은 생명도 소중히 여기는 마음이 결국 가장 살기 좋은 공동체를 만든다는 소중한 진리를 우리는 계순이를 통해 배웠다.편견 없이 이 작은 생명을 품어주고 함께 키워내고 있는 우리 아파트 입주민들이 한없이 자랑스럽다. 계순이의 건강하고 상쾌한 일상이 오래도록 이어지기를 빌어본다.