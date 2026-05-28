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사회

26.05.28 13:24최종 업데이트 26.05.28 13:24

[사진] 영장실질심사 마치고 나오는 둥광핑

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중국 반체제 인사 둥광핑씨 28일 오전 영장실질심사를 마친 모습
중국 반체제 인사 둥광핑씨 28일 오전 영장실질심사를 마친 모습 ⓒ 신문웅

중국 반체제 인사 둥광핑씨 28일 오전 대전지방법원 서산지원에서 구속영장실질심사를 마친 후 나오고 있다. 둥광핑씨는 지난 25일 밤 태안해상에서 긴급 체포됐다.

중국 반체제 인사 둥광핑씨 28일 오전 영장실질심사를 마친 모습
중국 반체제 인사 둥광핑씨 28일 오전 영장실질심사를 마친 모습 ⓒ 신문웅

#동광핑

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