사회 26.05.28 13:24ㅣ최종 업데이트 26.05.28 13:24 [사진] 영장실질심사 마치고 나오는 둥광핑 신문웅(shin0635) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲중국 반체제 인사 둥광핑씨 28일 오전 영장실질심사를 마친 모습 ⓒ 신문웅 관련사진보기 중국 반체제 인사 둥광핑씨 28일 오전 대전지방법원 서산지원에서 구속영장실질심사를 마친 후 나오고 있다. 둥광핑씨는 지난 25일 밤 태안해상에서 긴급 체포됐다. 큰사진보기 ▲중국 반체제 인사 둥광핑씨 28일 오전 영장실질심사를 마친 모습 ⓒ 신문웅 관련사진보기 #동광핑 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원글 신문웅 (shin0635) 내방 아이콘구독하기 트위터 지방자치시대를 선도하는 태안신문 편집국장을 맡고 있으며 모두가 더불어 사는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 이 기자의 최신기사[단독] 중국 반체제 인사 둥광핑 "한국 거쳐 캐나다 가고 싶다" 갤러리 오마이포토 유승민 응원 받은 오세훈 "천군만마 이상의 의미" 1/6 이전 다음 이전 다음 정원오 서울시장 후보 "감사의정원이 왜 여기에..." "용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌 촉구" 기습시위 '임을 위한 행진곡' 제창하는 정원오-오세훈 시민단체들 "미국, 5·18 광주학살 문서 공개·공식 사과해야" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.